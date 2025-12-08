Bosch ist bekannt für seine Qualität. Vor allem die Werkzeuge des Herstellers gehören in vielen Heim- und Profi-Werkstätten zum festen Inventar. Doch auch Saugroboter sind im Portfolio des Unternehmens zu finden. Einer davon ist der „Spotless,+“ den Amazon jetzt günstig verkauft.

Seit einiger Zeit setzt Bosch auf seine Smart-Home-Präsenz. Während das Ökosystem rund um die smarten Thermostate und Alarmsysteme recht beliebt sind, fliegen die Saugroboter noch etwas unter dem Radar. Die „Spotless-Serie“ bietet jedoch leistungsfähige Modelle, die zudem recht günstig sind. Jetzt gibt’s mit dem Spotless + einen Saugroboter mit Wischfunktion und Absaugstation für knapp 300 Euro bei Amazon.

Bosch Spotless + 299,99 € Der Bosch Spotless + überzeugt mit starker 11.000-Pa-Saugkraft, der effizienten Carbon Power Brush und intelligenter 360°–LiDAR-Navigation. Die automatische Trocken-Servicestation entleert selbstständig die Staubbox und lädt den Sauger. Perfekt für gründliches Saugen und Wischen in einem Gerät. Zum Angebot

Bosch immer teuer? Dieser Saugroboter beweist das Gegenteil

Genauer gesagt geht es um das verbesserte Einstiegsmodell. Das Gerät mit der Bezeichnung „BCRD1W“ bietet eine Saugkraft von 11.000 Pa, eine Nassreinigung mit Wischpad und kann Euch dank der platzsparenden Servicestation einiges an Arbeit ersparen. Der Saugroboter mit Wischfunktion kann sich problemlos ins Bosch-Ökosystem einbinden. In der App könnt Ihr neben Reinigungsplänen auch die Wasserdurchflussrate je nach Verschmutzung anpassen. Selbst Haare sind für den kleinen Putzteufel kein Problem.

Lohnt sich der Saugroboter?

Damit erhaltet Ihr ein Modell aus dem gehobenen Mittelklasse-Segment. Untypisch sind jedoch die Kosten. Denn bei Amazon zahlt Ihr in der Regel 414 Euro für das Gerät. Jetzt fällt der Preis jedoch um 28 Prozent, wodurch der Bosch Spotless + nur noch 299,99 Euro kostet – günstiger war der Saugroboter nie. Damit senkt Amazon den Preis erneut auf Black-Friday-Niveau. Das nächstbeste Angebot liegt mit 414 Euro gerade bei Otto. Bosch steht für hohe Qualität. Legt Ihr darauf Wert und habt zudem noch ein Bosch-Ökosystem, ist dieser Deal definitiv eine Empfehlung wert. Doch auch ohne eine smarte Umgebung des Herstellers bekommt Ihr hier einen spannenden Saugroboter in einem spannenden Deal geboten.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Geht Bosch mit seinen Smart-Home-Produkten den richtigen Schritt? Oder sollte das Unternehmen bei seinen Werkzeugen bleiben? Lasst es uns wissen!