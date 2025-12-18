Befindest du dich im Home-Office, möchtest aber nicht deinen privaten Rechner für die Arbeit nutzen, muss ein neues Gerät her. Möchtest du jedoch keinen Laptop, solltest du bei Netto vorbeischauen. Der Discounter verkauft jetzt einen Mini-PC mit Windows 11 Pro für effektiv weniger als 200 Euro.

Supermärkte, wie Netto, Lidl oder Aldi, bieten längst mehr, als nur Gemüse und Obst. Vor allem multimedial stellen sich die Händler immer breiter auf. Während einige auf Eigenmarken setzen, findet Ihr bei Netto vermehrt Marken-Produkte zu richtig günstigen Preisen. Dazu zählt auch ein Mini-PC von Acemagic, der nicht nur mit 16 GB RAM aufwartet, sondern auch als Multimedia-Station eingesetzt werden kann. Aktuell bekommt Ihr das Gerät 25 Prozent günstiger und könnt Euch zudem noch einen Filialgutschein im Wert von 30 Euro schnappen.

Acemagic MiniPC N150 222,99 € Der Acemagic MiniPC N150 liefert mit einem Intel N150 (bis 3,6 GHz), 16 GB RAM und 512 GB SSD starke Office-Leistung und ist ultrakompakt. Dual-4K-Ausgänge, WiFi 6 und leise Kühlung eignen sich ideal für Home-Office. Direkt zum Angebot

Mini-PC mit Windows 11 Pro: Das bietet der Acemagic N150

Natürlich könnt Ihr hier keine High-End-Gaming-Performance erwarten. Aber das sollte den meisten beim Blick auf den Preis bereits klar sein. Dennoch ist der Acemagic N150 zum Arbeiten gut ausgestattet. Den Anfang macht ein Intel N150-Prozessor der Twin-Lake-Serie. Die Quad-Core-CPU taktet auf maximal 3,6 GHz. Bei der GPU handelt es sich um eine integrierte Grafikeinheit von Intel. Der Hersteller setzt zudem auf eine Speicherkonfiguration aus 16 GB DDR4-RAM und einer 512-GB-SSD.

Der Acemagic Mini-PC passt auf so gut wie jeden Schreibtisch. Bildquelle: Acemagic / Erstellt mit Nano Banana

Ab Werk ist bereits Windows 11 Pro vorinstalliert. Mit seinem Gewicht von 260 Gramm und den Maßen 100 x 100 x 34 mm passt das Gerät zudem problemlos in die meisten Taschen oder auf so gut wie jeden Schreibtisch. Im Lieferumfang ist auch eine VESA-Halterung enthalten, falls Ihr den Mini-PC direkt an Eurem Bildschirm befestigen möchtet. Insgesamt sieben Schnittstellen ermöglichen zudem, dass Ihr verschiedene Endgeräte verbinden könnt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

2x USB 3.2 Gen1 Type-A

2x USB 2.0 Type-A

1x HDMI

1x DP

1x 3,5-mm-Klinkenanschluss

Dadurch steht auch einem Multi-Monitor-Setup nichts im Wege. Alles in allem erhaltet Ihr hier einen strom- und platzsparenden Mini-PC, der über ausreichend Leistung für den Arbeitsalltag verfügt und zudem richtig günstig ist. Doch auch als Multimedia-Station an Eurem Smart-TV hinterlässt das Gerät einen durchaus guten Eindruck.

Unsere Einschätzung: Lohnt sich der Netto-Deal?

Der bisherige Text liest sich sicherlich wie ein Liebeslied an den Acemagic N150. Allerdings sollte neben all dem Lob auch etwas Klarheit geschaffen werden. Der Prozessor zählt zu den langsameren Modellen aus dem Hause Intel. Die Performance dürfte dabei eher an ein Dual-Core-Modell erinnern. Dadurch sind ressourcenlastige Aufgaben eher schwierig. Grundlegende Aufgaben, wie die Nutzung von MS Office-Anwendungen oder surfen im Netz stellen allerdings kein Problem dar. Die verbaute Grafikeinheit lädt allerdings nicht unbedingt zur intensiven Nutzung von Photoshop & Co. ein.

Warum ist der Acemagic N150 also trotzdem spannend? Der Grund liegt in den geringen Kosten. Denn Netto reduziert den Mini-PC aktuell um 25 Prozent. Dadurch zahlt Ihr nur noch 222,99 Euro für das Modell. Klickt Ihr zudem auf der Produktseite den Punkt „Gratis Versand & 30€ Filialgutschein auf diesen Artikel erhalten“ an, fällt der effektive Preis auf unter 200 Euro. Dadurch bekommt Ihr hier einen Mini-PC zu starken Konditionen, mit dem Ihr grundlegende Aufgaben erledigen könnt, ohne tief in die Tasche zu greifen. Wenn Ihr also hauptsächlich in Office-Programmen unterwegs seid oder im Internet surft, benötigt Ihr keinen 3000 Euro teuren Gaming-Rechner. Der Acemagic N150 ist hier mehr als ausreichend – und richtig günstig.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Acemagic N150 interessant für Euch oder ist die Performance etwas zu schwach? Lasst es uns wissen!