Die Firma hat wieder Wichteln veranstaltet aber Ihr dürft nicht mehr als 20 Euro ausgeben? Dann haben wir hier das perfekte Geschenk für alle Kollegen, die ständig am Smartphone sitzen. Diese Baseus Qi2-Powerbank ist bei Amazon gerade zum absoluten Bestpreis erhältlich.

Das Weihnachtswichteln ist für viele eine lustige Gelegenheit, mehr über die eigenen Freunde und Kollegen zu erfahren. Allerdings wissen viele oft nicht, was sie denn eigentlich verschenken sollen. Seid Ihr noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk, möchtet aber nicht mehr als 20 Euro ausgeben, hat Amazon eine ganze Menge auf Lager. Soll es zudem noch nützlich sein, empfiehlt sich die Baseus Qi2-Powerbank besonders. Denn diese bekommt Ihr gerade für nur noch 19,99 Euro.

Baseus Qi2-Powerbank 19,99 € Die Qi2-Power Bank von Baseus bietet eine Kapazität von 10.000 mAh und den Qi2-Ladestandard. Zusätzlich könnt Ihr mit bis zu 22,5 W per Kabel laden. Die kompakte Powerbank punktet mit starken Magneten und Taschenformat und einer LED-Statusanzeige. Jetzt zum Angebot

Powerbank unter 20 Euro: Keine Schrottwichtel-Gefahr!

Vor allem Menschen, die häufig am Smartphone hängen, kennen das Problem, wenn der Akku den Geist aufgibt. Hier macht eine Powerbank durchaus Sinn, damit das „Doomscrolling“ auf TikTok & Co. weitergehen kann. Das angebotene Modell von Baseus bietet neben dem kabellosen Ladestandard Qi2 eine Kapazität von bis zu 10.000 mAh. Möchtet Ihr Eure Geräte kabelgebunden aufladen, ist dies über einen USB-A- und USB-C-Anschluss möglich. Aufgrund der kompakten Größe (10,9 x 6,9 x 1,75 cm) passt die Powerbank zudem problemlos in jede Hosentasche. Amazon bietet die Qi2-Powerbank laut Preisverlauf jetzt zum bisherigen Bestpreis an.

Regulär verlangt der Versandriese 35,99 Euro für das Baseus-Gadget. Allerdings fällt der Preis gerade um 44 Prozent, wodurch Ihr nur noch 19,99 Euro zahlen müsst. Soll es zudem schnell gehen, könnt Ihr vom zügigen Amazon-Versand profitieren und die Powerbank noch in den nächsten Tagen in den Händen halten. Auch hier gilt, dass Ihr vom verlängerten Rückgabezeitraum, der bis zum 15. Januar läuft, profitieren könnt, falls die Powerbank doch nichts für den Beschenkten ist.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Angebot als Wichtelgeschenk interessant oder seid Ihr eher Fraktion Schrottwichteln? Lasst es uns wissen!