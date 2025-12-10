Smarte Beleuchtung von Philips Hue ist sehr beleibt. In der Regel kosten die LED-Lampen recht viel. Anders ist es, wenn Ihr Euch die Lichter im Angebot schnappt. In einem aktuellen Deal verkauft Amazon ein Viererpack Philips Hue White E27 für weniger als 35 Euro.

Smarte Beleuchtung sieht nicht nur richtig gut aus, sondern bietet einige Vorteile, die herkömmliche Lampen nicht auf Lager haben. Einerseits habt Ihr die Möglichkeit, die Lampen per Sprachbefehl oder App zu steuern und zu dimmen. Andererseits bieten sie die Möglichkeit, effektiv Strom zu sparen. Zu den beliebtesten Varianten zählen die LED-Lampen von Philips Hue. Die „White„-Variante mit der herkömmlichen E27-Fassung gibt es jetzt bei Amazon im Mega-Deal. Der Versandriese verkauft das Viererpack für gerade einmal 34,98 Euro.

Philips Hue White Viererpack 34,98 € Die Philips Hue White E27 (1.050 Lumen) liefern helles, warmweißes Licht (2.700 K, 9,5 W), äquivalent zu einer 75-W-Glühbirne, mit smarter Bluetooth-Dimmung für bis 10 Lampen per App. Kompatibel mit Alexa, Google und Apple HomeKit, optional erweiterbar via Hue Bridge für Automatisierungen. Lebensdauer bis 25.000 Stunden bei 50.000 Schaltzyklen. Direkt zum Angebot

Philips Hue im Detail: Das bieten Euch die smarten Lampen

Im Angebot befinden sich die Philips Hue White. Diese bieten eine maximale Leuchtkraft von 1.055 Lumen. Sie bieten warmweißes Licht und lassen sich per App oder Alexa-Sprachbefehl bedienen. Neben Zeitplänen habt Ihr die Möglichkeit, die Lampen zu dimmen oder verschiedene Szenarien zu nutzen, um das perfekte Ambiente zu genießen. Entscheidend ist die geringe Leistung in Höhe von 9,5 Watt im Verhältnis zur Leuchtkraft. Herkömmliche Energiesparlampen erreichen nur 50 bis 80 Lumen pro Watt. Die smarte Beleuchtung von Philips Hue hat hier also definitiv die Nase vorn.

Das Philips-Hue-Angebot ist nur begrenzt verfügbar. Bildquelle: nextpit

Nur für kurze Zeit: Deshalb lohnt sich das Amazon-Angebot

Das Viererpack der Philips Hue White E27-Lampen bekommt Ihr bei Amazon jetzt für 34,98 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 33 Prozent gegenüber dem regulären Preis. Ein Preisvergleich zeigt, dass Ihr beim Doppelpack ebenfalls sparen könnt. Das Möbelhaus XXXLutz verlangt derzeit 27,99 Euro (inkl. Versand), wodurch Ihr für vier Lampen 49,99 Euro zahlen müsstet. Günstiger kommt Ihr jetzt also nicht an eine solche Anzahl von Philips-Hue-Lichtern. Auch historisch gab es nur sehr selten ein ähnliches Angebot. Wie lange der Deal noch läuft, ist allerdings nicht abzusehen. Er kann also jederzeit enden.

Habt Ihr bereits ein Hue-Ökosystem im Einsatz, ist dieses Angebot eine optimale Ergänzung. Auch als Starter-Set eignet sich dieser Deal hervorragend. Das volle Potenzial könnt Ihr jedoch erst ausnutzen, wenn Ihr eine Hue-Bridge nutzt, die Ihr aktuell für 43,97 Euro bei Amazon erhaltet. Ohne das zusätzliche Gadget sind die Hue-Leuchten auf eine Bluetooth-Steuerung beschränkt. Dadurch könnt Ihr nicht den Fernzugriff nutzen oder Automatisierungen vornehmen. Könnt Ihr darauf verzichten oder möchtet einfach in die Welt der smarten Beleuchtung reinschnuppern und Strom sparen, seid Ihr mit dem aktuellen Amazon-Angebot sehr gut beraten.

Was haltet Ihr von dem Deal? Nutzt Ihr bereits smarte Beleuchtung von Philips Hue? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!