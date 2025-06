Smarte Beleuchtung von Philips Hue gehört für viele längst zur Grundausstattung im Smart Home. Geniale Angebote zu vielen Modellen bleiben häufig jedoch aus. Bei Amazon sieht die Sache derzeit allerdings etwas anders aus. Die White Ambience GU10-Lampe im Zweierpack* ist derzeit günstig zu haben und damit besonders interessant für alle, die Spot-Leuchten im Einsatz haben. Wer also sein Zuhause mit den smarten leuchten versorgen möchte, hat jetzt die perfekte Gelegenheit dazu.

Das steckt in den GU10-Lampen von Philips Hue

Wer schon einmal mit dem Gedanken gespielt hat, sein Zuhause ein bisschen smarter zu gestalten, der stößt früher oder später auf Philips Hue. Die GU10 White Ambience ist dabei nicht einfach irgendeine LED-Leuchte, sie ist so etwas wie das Chamäleon unter den Lampen. Egal ob Ihr morgens sanft in den Tag starten oder abends entspannt herunterfahren wollt – die Lampe passt sich Euren Bedürfnissen an. Von warmem Kerzenlicht bis hin zu kühlem, fokussiertem Licht fürs Homeoffice. Die verschiedenen Farbtemperaturen lassen sich hier fließend anpassen.

Mit der Philips Hue GU10 könnt Ihr Euer Schlafzimmer so einstellen, wie Ihr es wollt. / © Philips

Was bei dieser neuen Generation besonders begeistert: die Energieeffizienz. Mit einer Leistungsaufnahme von 8,4 Watt und einem, im Vergleich zur vorherigen Generation, halbierten Stromverbrauch im Standby-Modus. Somit seid Ihr hier besonders sparsam unterwegs und das bei einer Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden. Die GU10-Fassung passt zudem in gängige Spotleuchten, also perfekt für Küche, Flur oder Wohnzimmer. Die Steuerung funktioniert via App und wer eine Hue Bridge nutzt, kann zudem Routinen einrichten, unterwegs das Licht regeln oder ein riesiges Hue-Ökosystem einrichten.

Philips Hue GU10 mit krassem Rabatt

Der Grund, warum wir diesen Deal besonders hervorheben: Die Philips Hue White Ambience GU10 ist aktuell von 49,99 Euro auf 29,99 Euro* reduziert, also rund 40 Prozent günstiger als sonst. Das bringt die Lampe in einen Preisbereich, der im Hue-Umfeld eher die Ausnahme als die Regel ist. Gerade, weil es sich um eine GU10-Fassung handelt, die in vielen Spots und Lampen zum Einsatz kommt, ist der Deal für viele Haushalte relevant.

Wer bereits ein Hue-System nutzt oder einen Einstieg in die smarte Lichtsteuerung plant, erhält hier eine langlebige und energieeffiziente Lösung mit einem soliden Funktionsumfang – zu einem Preis, der deutlich unter dem Normalniveau liegt.

