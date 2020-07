Apple iPhone: FAQ, Testberichte und alle Modelle im Überblick

In Minute 16:38 könnt Ihr den legendären Moment nachverfolgen:

Viele Jahre vor der Vorstellung des ersten iPhones spielte das "i" bei Apple bereits eine große Rolle. Denn Seit 1989 gibt es Apples iMac-Modellreihe bereits. Im Rahmen der Vorstellung des ersten iMac erklärte Apple-Mitbegründer Steve Jobs, wofür das "i" in iMac, und heute auch in iPhone, steht:

Apple benutzt das kleine "i" seit jeher nicht nur für seine Smartphone-Reihe. Auch Tablets und Musik-Player sowie Apples Desktop-Computer-Sparte ist mit dem Buchstaben am Anfang ausgestattet. Aber wofür steht das "i" in iPhone, iPad, iMac und iPod eigentlich?

Die iPhone-Modelle in chronologischer Reihenfolge

Bis Ende 2018 wurden weltweit seit der Einführung des ersten iPhones 2,2 Milliarden iPhones verkauft. Im jährlichen Turnus stellt Apple seit 2007 neue Modellreihen des Multi-Touch-Handys vor, die sich mal mehr und mal weniger weiterentwickelt haben. Die Modellreihen mit den größten Veränderungen im Vergleich zum Vorgänger sind das iPhone 4, iPhone 6 (Plus), iPhone X sowie das aktuelle iPhone SE (2020).

iPhone kaufen – welches iPhone lohnt sich für wen?

Es gibt wohl mehrere Typen von iPhone-Käufern. Diejenige, die jedes Modell gleich nach der Vorstellung vorbestellen und sich mindestens eine Woche auf ihre Lieferung freuen, koste es was es wolle; Jene Apple-Fans, die auf ein gutes Angebot warten, das nie kommen wird, da Apple den meisten Resellern keine Rabattaktionen erlaubt; und die Apple-Fans, die gerne auch ein gutes gebrauchtes iPhone oder ein generalüberholtes Gerät kaufen und das dann auch so lange nutzen, bis es auseinander fällt.

Letzterer iPhone-Typ ist wohl genau die Zielgruppe für Apples iPhone SE. Doch auch die Schnäppchenjäger haben ein- oder zwei Mal im Jahr Glück – spätestens wenn MediaMarkt im Rahmen des Super Bowls die Mehrwertsteuer schenkt. Bei dieser Aktion sind in der Regel auch Apple-Produkte reduziert und so günstig wie nie zu bekommen. Hier findet Ihr regelmäßig aktualisierte iPhone-Kaufberater und alles Wissenswerte zum Thema iPhone refurbished kaufen:

Häufige Fragen zum iPhone und die Antworten

Wir haben ausführliche FAQ-Artikel für iPhone-Besitzer erstellt, die regelmäßig aktualisiert und erweitert werden. Ihr habt eine Frage, die wir in unserem Ratgeber nicht beantworten? Lasst uns einen Kommentar hier oder schreibt mich direkt an, ich helfe gerne bei allen Problemen rund ums iPhone, iOS und andere Apple-Produkte.

Tipp: Wer seinen Verwandten und Bekannten ein iPhone geschenkt hat, darf unsere Anleitungen ausdrucken und dem neuen Gerät beilegen.

iPhone-FAQ

Aktuelle Testberichte: So testen wir iPhones bei NextPit

In den vergangenen Jahren konnten Ihr erleben, dass wir unsere Experte erweitert haben und nicht mehr nur über Android-Themen berichteten, sondern über den Tellerrand geblickt haben. So sind mittlerweile viele gute iPhone-Tests entstanden, die von unseren Fach-Journalisten erstellt wurden. Unsere Kamera-Redakteure haben die interessanten Modelle zudem gesondert unter die Lupe genommen und Kamera-Tests veröffentlicht.

Wir finden, dass man ein iPhone nur schwierig mit einem Android-Smartphone vergleichen kann, daher versuchen wir diese Gegenüberstellungen zu vermeiden. In unseren iPhone-Tests gehen wir aber durchaus auf Vergleiche mit anderen iPhone-Modellen ein und verraten Euch, was wir gut und was wir schlecht finden. Unsere iPhone-Tests findet Ihr hier:

Neues iPhone: Gerüchte, Bilder, Daten

Im Herbst 2020 wird Apple sehr wahrscheinlich das neue iPhone 12 vorstellen. Wir erwarten vier neue iPhone-Modelle:

iPhone 12 (5,4 Zoll BOE OLED) iPhone 12 Max (6,1 Zoll (BOE OLED) iPhone 12 Pro (6,1 Zoll Samsung OLED) iPhone 12 Pro Max (6,7 Zoll Samsung OLED)

Eine Neuheit wird Apples ProMotion Display in der Premium-Sparte mit 120 Hertz Bildwiederholrate werden.Insgesamt zehn Varianten des neuen iPhone 12 soll über die vier Modelle geben, wobei Apple endlich die kleinste 64-GB-Version abschafft. Das neue iPhone wird mit einer Speicherkapazität von 128 GB starten; die beiden iPhone-Pro-Modelle bekommen mit 512 GB zudem die größtmögliche Speichervariante. Alle Infos zum neuen iPhone 12 und iOS 14 haben wir in unseren Artikeln zusammengefasst: