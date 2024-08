Die AC200L ist die neue Powerstation der AC-Reihe von Bluetti. Mit einer Kapazität von 2 kWh und einer konstanten Ausgangsleistung von 2.400 W bietet Bluetti ein vielseitig einsetzbares Gerät für In- als auch Outdoor. Wieso die AC200L, abgesehen von einem ärgerlichen Schönheitsfleck bei der Outdoor-Nutzung, zu den besten Powerstations mit Solar-Option gehört, lest Ihr im ausführlichen Test von nextpit.

Keine manuelle Einstellung der Depth of Discharge

Eine IP-Zertifizierung gibt Bluetti für das Gerät nicht an. Auf der offiziellen Produktseite schreibt Bluetti, dass Ihr “um die optimale Leistung zu erzielen, die Powerstation nicht über einen längeren Zeitraum in einer feuchten Umgebung aufbewahren solltet”. Wenngleich die Powerstation somit die beste Wahl fürs Festival ist, bietet der Beutel für alle Kabel dennoch einen praktischen Zusatz, wenn Ihr die AC200L doch outdoor nutzen wollt.

Außerdem verbaut Bluetti an der Vorderseite einen kleinen Bildschirm, dem wir uns im nächsten Test-Abschnitt näher widmen. Die Lüftungen hat Bluetti unauffällig an den Seiten platziert. An der linken Seite platziert der Herstelker sämtliche Eingänge der Powerstation. Hier gibt es:

Die AC200L sieht auf den ersten Blick wie jede andere Powerstation von Bluetti aus. Sie wiegt 28,3 kg bei Maßen von 42 × 28 × 36,65 cm. Das Design der Powerstation ist zu den Vorgängern unverändert: ein quadratisches Design mit zwei Seitengriffen, die nicht nach außen ragen. Die AC200L hat ein ansehnliches geriffeltes Design mit einem Bluetti-Schriftzug an der Vorderseite. Im Lieferumfang gibt es neben der Bluetti-Powerstation ein Gleichstrom-Eingangskabel, ein Kabel für Solarpanels mit MC4-Anschluss, ein Kfz-Kabel und ein AC-Ladekabel.

Bluetti bietet bei der AC200L ein umfangreiches Gesamtpaket an Anschlüssen. Es gibt zehn Aus- und vier Eingänge. Vor allem die Tatsache, dass wirklich alle Anschlüsse mit Gummiabdeckungen geschützt sind, wird die Abenteurer freuen, die planen, das 28 kg schwere Gerät unterwegs zu nutzen.

Alternativ könnt Ihr die Bluetti-Powerstation direkt am Gerät mithilfe der verbauten Tasten bedienen. Für jede Stromzufuhr gibt es eine Taste, die jeweils grün leuchtet, sobald sie aktiviert wurde. Der Bildschirm hält Euch derweil auf dem Laufenden, wenn’s um die Ein- und Ausgangsleistung geht. Darüber hinaus seht Ihr, wie lange die Powerstation im Betrieb angeschlossene Geräte noch mit Strom versorgen kann. Gut gefällt uns, dass Ihr die Informationen auch bei direktem Einfall von Sonnenlicht gut ablesen könnt.

Nach dem Setup könnt Ihr via App die diversen Ausgänge aktivieren und den Stromfluss im Hauptmenü verfolgen. In den weiteren Einstellungen nehmt Ihr Anpassungen zum Ladevorgang, dem Arbeitsmodus und dem sogenannten Power-Lifting-Feature vor. Der Power-Lifting-Modus erlaubt kurzzeitige Leistungsschübe, um zum Beispiel den Anlaufstrom von schwerem Gerät zu bewältigen. Außerdem stehen Euch bei den Einstellungen zum Ladevorgang und dem Arbeitsmodus zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung.

Für die Bedienung der Powerstation stehen Euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Ihr steuert das Gerät via Bluetti-App oder mit dem gut strukturierten Tastenlayout direkt an der AC200L. In der übersichtlichen Bluetti-App findet Ihr eine Handvoll praktischer Features, um die AC200L ganz nach Euren Vorstellungen anzupassen.

Akku und Leistung

Die Bluetti AC200L gehört zu den leisesten Powerstations mit 2 kWh, die nextpit getestet hat. Nichtsdestotrotz überzeugt die Ausgangsleistung des Geräts auf ganzer Linie. Außerdem reiht sich die AC200L mit der 76-prozentigen Effizienz zum guten Durchschnitt der 2-kWh-Powerstations ein.

Gefällt:

Überhaupt nicht zu hören in der Praxis

Vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten

Effiziente Powerstation

Gefällt nicht:

-

In puncto Ausgangsleistung ist die AC200L ein ordentliches Kraftpaket. Um schweres Gerät auf der Baustelle zum Laufen zu bringen, verspricht Bluetti Stromspitzen von bis zu 7.200 Watt. Beachtet, dass es sich hierbei nur um Anlaufstrom handelt und die absurd hohe Leistung nur für einen winzigen Bruchteil einer Sekunde zur Verfügung steht, wenn beispielsweise eine große Flex anläuft.

Erstaunlich ist dabei, wie effizient und leise die Bluetti AC200L in der Praxis arbeitet. So leise, dass wir beim Be- oder Entladen häufiger überprüfen mussten, ob die Powerstation noch im Betrieb ist – und das bei einer konstanten Leistung von bis zu 2.400 W. Besonders Nutzer mit Babys im Haus, die die Powerstation als Backup-Batterie nutzen wollen, sollten dieses Gerät auf der Liste haben.

Die neue Bluetti-Powerstation bietet zahlreiche Vorteile als Backup-Batterie. Zum einen könnt Ihr die AC200L mit bis zu 1.200 W via Solar laden. Damit Ihr das Modell randvoll mit Solarenergie befüllt, benötigt Ihr leistungsstarke Solarpanels. Das neue Bluetti-Modell hat eine Nennkapazität von 2.048 Wh. Allerdings ist die Kapazität, die Hersteller angeben, nicht der gleiche Wert, den Geräte tatsächlich aufnehmen. In der Praxis nimmt das Modell 2.217 Wh auf. Davon könnt Ihr 1,68 kWh nutzen. Der restliche Teil geht nicht "verloren", sondern wird in Form von Wärme über die Lüftungen abgegeben.

Teilen wir nun die abgegebene durch die aufgenommene Kapazität, kommen wir auf eine Akku-Effizienz von 76 Prozent. Damit liegt die Bluetti AC200L im guten Durchschnitt der von nextpit getesteten Powerstations. Spitzenreiter in Sachen Effizienz ist und bleibt weiterhin die Jackery Explorer 2000 Plus, die eine sagenhafte Effizienz von 85 Prozent im Praxistest auf die Palette gebracht hat.

Bluetti verspricht, dass die Powerstation in nur 45 Minuten 80 Prozent geladen ist – und tatsächlich können wir das bestätigen. Um die AC200L vollständig zu laden, dauert es 1 Stunde und 10 Minuten. Ähnlich zum Ausgangsleistungswert wird die Powerstation mit bis zu 2.400 W aus der Steckdose geladen.

Die Bluetti AC200L ist eine leistungsstarke Powerstation. © nextpit An der rechten Seite gibt es alle Anschlüsse, um die Powerstation aufzutanken. © nextpit

Bluetti verbaut eine LiFePO4-Batterie, die für über 3.000 Zyklen ausgelegt ist. Laut Seite 30 der Benutzeranleitung der AC200L, liegt die sogenannte DoD (Depth of Discharge) bei 95 %. Mit anderen Worten, die Powerstation behält immer einen Restakku von 5 %, um den Akku zu schonen. Leider bietet die Bluetti-App keine Option, diese DoD (Depth of Discharge) anzupassen. Bei Powerstations von EcoFlow ist die Funktion in der App vorhanden.

Nützlich ist diese Funktion, weil Ihr so immer auf jeden Fall noch ausreichend Energie im Gerät übrig habt, um im Camper noch einmal die Spülmaschine durchlaufen zu lassen. Auch im, zugegeben, unwahrscheinlichen Fall eines Stromausfalles könnt Ihr so immer sicherstellen, dass noch Restenergie im Gerät steckt.

Dafür hat die AC200L andere Stärken – die vielseitige Erweiterungsmöglichkeit. Die AC200L ist, mit Ausnahme der B500, mit jedem beliebigen Bluetti-Akku Eurer Wahl kompatibel. Im Folgenden listen wir Euch auf, wie hoch die jeweilige Kapazität mit jeder möglichen Bluetti-Erweiterung ist:

AC200L + 2x B210 = 6,3 kWh

AC200L + 1x B230 = 4,1 kWh

AC200L + 2x B300 = 8,19 kWh.

Abseits davon hat die Bluetti-Powerstation eine USV-Funktion an Bord, durch die die Powerstation im Falle eines Stromausfalles, die Stromversorgung der direkt angeschlossenen Geräte übernimmt. Pass-Through-Charging ist ebenfalls möglich. Das bedeutet, dass die Stromversorgung angeschlossener Geräte am Akku vorbeigeht, wenn die Powerstation ans Netz angeschlossen ist. Das verhindert Umwandlungsverluste, da der Strom direkt durchgeht und nicht zweimal in den Akku und wieder heraus umgewandelt wird.

Lediglich ein Ladepad zum kabellosen Laden gibt es nicht. Hier bleiben Euch dann doch nur Ladegeräte wie das Anker MagGo (Test) oder Ihr greift zur Bluetti AC180 (Test), die ein drahtloses Qi-Ladepad mit einer maximalen Leistung von 15 Watt an Bord hat.