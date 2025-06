Der Bruch der beiden Männer zeigt, wie fragil das Verhältnis der Tech-Branche zur US-Politik zurzeit ist. Nicht nur Apple spürt die erratische Politik Trumps deutlich. Seine Einfuhrzölle und die Forderungen an Apple, die iPhone-Produktion zurück in die USA zu holen, bescheren nicht nur den Managern aus Cupertino Kopfzerbrechen. Nachdem sich viele der Tech-Bosse bei Trumps Amtsantritt im wahrsten Sinne des Wortes hinter ihn gestellt und reihenweise ihre vormals hochgehaltenen Werte wie Inklusion, Diversität und soziale Verantwortung über Bord geworfen haben, könnte der Gegenwind jetzt auch für sie spürbarer werden.

Die Tech-Branche und ihr Verhältnis zu Trump

Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass Donald Trump die Unterstützung der Tech-Riesen im Wahlkampf gern angenommen hat, doch schützt das wohl nur wenig gegen die Politik des Präsidenten. Das Silicon Valley war nicht nur monetär, sondern auch mit Aufmerksamkeit oder Schweigsamkeit ein Steigbügelhalter für die Machtfülle von Donald Trump vor und vor allem nach der Wahl. Ob sich der aktuelle Streit aber tatsächlich auf die Förderung der E-Mobilität in den USA, die Regierungsaufträge an Musks Firmen und die Zollpolitik auswirkt, ist jedoch offen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Trump nach einer heftigen Tirade eine Rolle rückwärts macht und den großen Worten keine Taten folgen lässt. Doch was war überhaupt passiert?

Auslöser war Musks scharfe Kritik an Trumps neuem Steuer- und Ausgabengesetz, das unter anderem Subventionen für Elektrofahrzeuge kürzt – was direkte Auswirkungen auf Teslas Geschäftsmodell hat. Trump zeigte sich öffentlich „sehr enttäuscht“ von Musk und warf ihm Undankbarkeit vor. Er betonte, Musk habe viel von seiner Unterstützung profitiert, unter anderem durch staatliche Förderungen.

Musk reagierte umgehend auf der Plattform X (ehemals Twitter) und warf Trump vor, ohne seine Hilfe die Wahl verloren zu haben. Zudem drohte Musk, SpaceX-Projekte einzustellen und stellte öffentlich die Frage, ob es Zeit für eine neue politische Partei sei, die die politische Mitte repräsentiert. Trump drohte dabei auch, staatliche Aufträge und Fördermittel für Musks Unternehmen zu streichen. Das würde nicht nur das Weltraumunternehmen treffen, sondern vor allem Tesla.

Tesla stürzt ab

In der Folge stürzte die Tesla-Aktie um zwischenzeitlich 17 Prozent ab und verlor pro Stück umgerechnet 45 Euro an Wert. Das summiert sich laut Bloomberg auf einen persönlichen Verlust Musks von 34 Milliarden Dollar. Die Aktie erholte sich im Laufe der Nacht wieder ein wenig. Der Schaden ist aber nicht nur wirtschaftlicher Natur. Das sowieso schon unberechenbare Weiße Haus hat wieder einmal gezeigt, dass es auch enge Verbündete hart angeht und auch vor massivem Druck nicht zurückschreckt. Die Unsicherheit, die damit in Wirtschaft und Politik-System einhergeht, wird also aktuell mal wieder größer.