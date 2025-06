Der Peugeot E-208 GTi ist da

Der Peugeot E-208 GTi, ein kleines E-Monster aus französischer Entwicklung, hat ordentlich Dampf unter der Haube – und das meinen wir wörtlich. Viele von Euch erinnern sich sicher noch mit leuchtenden Augen an den legendären Peugeot 205 GTi, der vor rund 40 Jahren anfing, die Straßen unsicher zu machen. Und jetzt? Jetzt feiert er sein großes Comeback – vollelektrisch und mit jeder Menge Stil.

Präsentiert wurde der neue 208 E-GTi jüngst im Rahmen der 24 Stunden von Le Mans – und was sollen wir sagen: Er macht richtig was her. Es ist das erste vollelektrische GTi-Modell von Peugeot und will mit knackigem Design und beeindruckender Power überzeugen.

Mit satten 206 kW (280 PS) katapultiert Euch der kleine Stromer in nur 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Auf 18-Zoll-Felgen und mit breiter Spur (vorn 56 mm, hinten 27 mm mehr als beim Serienmodell) wirkt er auf der Straße mindestens genauso sportlich, wie seine Ahnengalerie vermuten lässt. Die um 30 mm abgesenkte Karosserie tut ihr Übriges. Und dann ist da noch diese knallrote Lackierung – ein klares Augenzwinkern Richtung Ur-GTi.

Kein Lademeister

Unter der Haube bzw. im Unterboden arbeitet eine 54-kWh-Batterie von CATL, die Euch laut WLTP bis zu 350 Kilometer Reichweite liefert. Geladen wird mit bis zu 100 kW, was bedeutet: In nur 30 Minuten seid Ihr von 20 auf 80 Prozent zurück im Rennen. An der Wallbox mit 7,4 kW dauert die volle Ladung zwar rund viereinhalb Stunden – aber hey, dafür steht am Ende, zum Beispiel über Nacht, ein frischer Akku für neuen Fahrspaß.

Auch in Sachen Fahrgefühl will der E-GTi Euch nicht enttäuschen: Die Lenkung wurde sportlich abgestimmt, das Fahrverhalten ist laut Hersteller bewusst direkt und präzise – perfekt für alle, die gern mal etwas engagierter unterwegs sind. Die Sportsitze mit roten Akzenten und Gurten bringen nicht nur Racing-Vibes, sondern auch ordentlich Komfort. Und das kleine, mit Alcantara bezogene Lenkrad fühlt sich genauso gut an, wie es aussieht. Am Heck rundet ein schwarzer Diffusor mit GTi-Schriftzug das Gesamtpaket ab.

Auch im Innenraum des Peugeot E-208 GTi geht es ungemein sportlich zu. / © Peugeot

Was kostet der Spaß? Tja, das hält Peugeot noch geheim – genauso wie ein genaues Datum für den Marktstart. Aber Ihr könnt sicher sein: Sobald es Infos gibt, erfahrt Ihr es hier bei uns.

Top-Ausstattung an Bord

Übrigens: Was die Ausstattung angeht, bekommt Ihr im E-GTi alles, was der E-208 zu bieten hat – nur eben mit Extra-Pfeffer. Dazu gehört das i-Connect Advanced System mit TomTom-Navigation, Sprachsteuerung und kabellosem Smartphone-Mirroring via Apple CarPlay oder Android Auto und noch viel, viel mehr... Na, juckt’s Euch schon in den Fingern, das Teil demnächst mal Probe zu fahren? Der neue E-GTi zeigt: Elektrisch kann auch richtig emotional sein.