Android 14: Alles, was Ihr über Googles nächstes Handy-OS wissen müsst

Was wird Android 14 können und wann erscheint es? Auch, wenn Android 13 gerade erst richtig Fahrt aufnimmt, richtet sich der Blick nach vorn. Wir erwarten Googles nächstes Update des Betriebssystems für 2023. Wann dürfen wir mit dem OS rechnen, welche Funktionen kommen hinzu und welche Nachspeise beginnt mit dem Buchstaben "U"? Lest weiter und Ihr bekommt alle Antworten zu Android 14!

Einige Unternehmen haben bereits viele ihrer Flaggschiff-Handys aktualisiert – von Xiaomi mal abgesehen – und auch erste Einsteigergeräte erhalten bereits das Update. Es gibt seitens Google zudem ein Versprechen für noch frühere Updates im Jahr 2023. In diesem Sinne, lasst uns sehen, was Ihr von Android 14 erwarten könnt.

Android 14: Wann ist das neue Google-OS zu erwarten?

Android-Veröffentlichungen folgen mittlerweile einem ziemlich vorhersehbaren Zeitplan mit bestimmten Phasen. Diese helfen App-Entwicklern und Geräteherstellern, sich auf die neue Version vorzubereiten, die normalerweise im dritten Quartal des Jahres erscheint.

Die erste offizielle Ankündigung erfolgt mit der Veröffentlichung der ersten Developer Preview (DP). Darin werden erste Funktionen vorgestellt, die sich noch in der Entwicklung befinden. Der nächste Meilenstein ist die Google I/O, die Veranstaltung des Unternehmens für Entwickler, die traditionell im Mai stattfindet, und auf der wir oft die erste Beta-Version sehen.

Android folgt schon seit einigen Jahren einem ähnlichen Entwicklungsplan. / © Google

Nach etwa drei bis fünf Betaversionen erklärt Google, dass die Version "einen Release Candidate Build von Android enthält". Das bedeutet, dass der Funktionsumfang endgültig ist, und zumindest für App-Entwickler alle App-Schnittstellen (APIs) zum Testen von Anwendungen und Spielen bereitstehen.

Nach einigen Bugfixes – hauptsächlich im Zusammenhang mit Stabilitätsproblemen bei den Pixel-Handys – veröffentlicht Google die stabile Version. Das geschieht zeitgleich mit der Ankündigung einer neuen Pixel-Generation, die seit Android 6 (Marshmallow, damals in der Nexus-5X- und Nexus 6P-Ära) zwischen August und Oktober erfolgte.

Android 14: Wie wird es heißen? Welches Dessert?

Auch wenn Google die Verwendung des Android-Codenamens in der offiziellen Marketingkampagne nach Android 10 aufgegeben hat, lebt die Tradition unter den Entwicklern und Ingenieuren des Betriebssystems weiter.

Für das Jahr 2023 gibt es für Googles Entwickler nicht wirklich viele Optionen für Desserts, die mit dem Buchstaben U beginnen. Und so erhielt das Android-Repository bereits im April 2022 ein Update, das den Codenamen von Android 14 andeutete: Upside down cake. Trotzdem werdet Ihr in den Marketingmaterialien nur den Schriftzug "Android 14" sehen.

Ein gestürzter Kuchen wird so gebacken, dass sich der Belag unten in der Form befindet, was ihm ein flaches Aussehen verleiht. / © nelea33/Shutterstock

Android 14: Neue Funktionen

Auch, wenn wir noch ein paar Monate vom Betatest von Android 14 entfernt sind, befinden sich einige Funktionen bereits in der Entwicklung. Und die Open-Source-Entwicklung des Betriebssystems gibt bereits erste Hinweise, was in der stabilen Version zu erwarten ist.

Satellitenverbindungen

Ähnlich wie die Funktion, die in der iPhone-14-Familie eingeführt wurde, wird die Satellitenverbindung auch für (zumindest einige) Android-Handys im Jahr 2023 verfügbar sein. Googles SVP, Hiroshi Lockheimer, kündigte diese neue Form der Connection an. Aber er ging nicht näher auf die Funktionsweise ein. Gibt es sie nur für Notrufe, für SMS oder mit langsamen Datenverbindungen? Wir werden sehen!

RIP, Android Beam

Nachdem Nearby Share mit den letzten Android-Versionen zu einem Bürger erster Klasse im Android-Land aufstieg, wird sein Vorgänger nun endgültig aus der Android-Codebasis entfernt – nachdem die Funktion in den letzten Jahren aus den meisten Distributionen entfernt wurde. Auch wenn nicht viele Android Beam vermissen werden, hatte die Funktion einen Vorteil gegenüber Nearby Share: Sie war nicht auf die Google Mobile Services (GMS) angewiesen, was es AOSP-basierten Distributionen wie EMUI/HarmonyOS und FireOS ermöglichte, Unterstützung für die Datenübertragungsfunktion zu bieten.

Android 14: Erwartete Geräte

Wie bei jeder neuen Android-Version stattet Google die Pixel-Geräte als erste mit der neuen Version aus. Die Veröffentlichung von Android erfolgt in der Regel zeitgleich mit der neuen Pixel-Generation, so dass ein "Pixel 8"-Smartphone das erste Gerät sein dürfte, das mit dem System veröffentlicht wird.

Wir erwarten, dass das Update am selben Tag auch für andere Google-Smartphones ab dem Pixel 5 und neuer verfügbar sein wird.

Wie üblich werden die Pixel-Smartphones voraussichtlich als erste Android 14 erhalten. / © NextPit

Die Verfügbarkeit von Updates für andere Hersteller und Modelle kann stark variieren. Daher empfehlen wir Euch, einen Blick auf unseren Beitrag zur Update-Politik der einzelnen Hersteller zu lesen:

Dieser Artikel wird bis zum stabilen Release von Android 14 ständig aktualisiert, einschließlich aller Testversionen.