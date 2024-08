Mit der Galaxy Watch Ultra legt Samsung die Messlatte höher und übertrifft das Pro-Modell mit einem kühnen Sprung nach vorn. Vollgepackt mit ausgeklügelten Funktionen soll diese Uhr neu definieren, was eine Smartwatch leisten kann. Mit ihrem hohen Preis hat sie aber auch ihre Tücken. Auf dem Papier scheint die Galaxy Watch Ultra die ultimative Smartwatch zu sein, aber im täglichen Gebrauch gibt es ein Problem, das sie von der Perfektion abhält. Schauen wir uns die Galaxy Watch Ultra genauer an und finden heraus, ob sie dem Hype gerecht wird.

Auch wenn es hier in erster Linie um das Design geht, sollte hervorgehoben werden, dass Samsung mit den neuen Zifferblättern der Ultra beeindruckende Arbeit geleistet hat. Die Zifferblätter sind nicht nur individuell anpassbar und bieten Optionen für Farben und Komplikationen, sondern passen sich auch hervorragend an das Always-on-Display an und behalten ihre Klarheit und Interaktivität auch dann bei, wenn sich Euer Handgelenk nicht bewegt.

Abgesehen von der robusten Bauweise verzichtet diese Smartwatch auf die physische Drehkrone und setzt stattdessen auf eine digitale Krone, um das nahtlose Erlebnis zu erhalten, für das Samsung Wearables bekannt sind. Ein herausragendes Merkmal ist der neue Action Button als praktische Ergänzung für intensive Momente. Er ist anpassbar, sodass Ihr seine Funktion an Eure Bedürfnisse anpassen könnt. Drückt Ihr ihn lange, aktiviert er eine extrem laute Sirene für den Notruf, damit Ihr auf alles vorbereitet seid, was auf Euch zukommt.

Samsung macht auch bei der Haltbarkeit keine Abstriche – die Watch Ultra ist ein echtes Biest. Das Titangehäuse ist besonders stoßfest und hält so ziemlich alles aus, was Ihr ihr zumutet.

Die Galaxy Watch Ultra ist für Fitness-Enthusiasten und Abenteurer gleichermaßen geeignet – mit ihr könnt Ihr nicht nur Eure Statistiken aufzeichnen, sondern gebt auch ein Design-Statement ab. Das runde Display, das elegant in das quadratische Gehäuse eingefasst ist, verfügt über Stundenmarkierungen an den Rändern des Bildschirms, die einen Hauch von klassischem Uhren-Charme versprühen. Außerdem sind die drei physischen Knöpfe nicht zu übersehen, und mit den drei verschiedenen Gehäusefarben ist diese Smartwatch ebenso stilvoll wie funktional.

Ich habe die Watch Ultra auch zusammen mit dem neuen Samsung Galaxy Ring (Testbericht folgt in Kürze) getestet und festgestellt, dass sie unglaublich praktisch ist, wenn es darum geht, Gesundheitsdaten zu erfassen, insbesondere die Schlafmessung. Wenn man bedenkt, wie unangenehm es sein kann, mit einer so großen Smartwatch am Handgelenk zu schlafen, bietet der Ring eine viel bequemere Alternative. Allerdings wird die ohnehin schon teure Ultra Smartwatch durch den Ring erheblich teurer.

Die Software ist der Schlüssel zum Wearable-Erlebnis, und Samsung hat eine beeindruckende Arbeit geleistet, indem es seine Benutzeroberfläche in das Galaxy- und Android-Ökosystem integrierte. Ihr könnt die Galaxy Watch Ultra zwar auch mit anderen Android-Geräten wie dem neuen Pixel 9 Pro XL (Test) nutzen, aber einige Funktionen wie Energy Score, Galaxy AI, Find My Ring und Gestensteuerung sind weiterhin exklusiv für Samsung-Geräte. Leider gibt es keine Unterstützung für iPhone-Nutzer:innen.

Wellness- & Fitness-Merkmale

Die Galaxy Watch Ultra wurde für Ausdauersportler entwickelt. Sie verfügt über einen Multisport-Modus und Trainingsfunktionen, die unerlässlich sind, um an Grenzen zu gehen und persönliche Rekorde zu brechen. Darüber hinaus verfügt sie über das gesamte Spektrum der Wellness-Metriken von Samsung Health, die jetzt durch den verbesserten BioActive Sensor ergänzt werden. Samsung führte auch eine lang erwartete Erholungsmessung ein, den Energy Score, ein wertvolles Tool zur Überwachung Eurer Erholung nach dem Workout.

Vorteile:

Die bisher genaueste Galaxy Watch

Die Multisport-Funktionen machen wirklich Spaß

Der Energy Score ist an Bord

Nachteile:

Keine Unterstützung für externe Sensoren

Die Schlafdaten sind nicht so genau, wie wir gehofft hatten

Im Multisport-Modus der Watch Ultra könnt Ihr mit der Aktionstaste zwischen den Übungen wechseln. / © nextpit

Wenn es um Wellness- und Fitnessfunktionen geht, bietet die Galaxy Watch Ultra in Verbindung mit einem Samsung-Gerät ein umfassendes Erlebnis. Es gibt zwar viel zu besprechen, aber ich werde mich auf ein paar Highlights konzentrieren, um die Präzision der eingebauten Sensoren und Samsungs durchdachten Ansatz bei diesen Funktionen zu zeigen.

Ein bemerkenswerter Nachteil des Ultra ist jedoch die fehlende Unterstützung für externe Sensoren. Das bedeutet, dass Ihr drei Möglichkeiten habt: Verlasst Euch ganz auf die integrierten Messwerte der Smartwatch, verwendet ein zusätzliches Gerät während des Trainings oder verlasst Euch auf eine App eines Drittanbieters, um alle Daten zu integrieren. Positiv ist, dass sie Bluetooth-Verbindungen für kabellose Ohrhörer oder Kopfhörer unterstützt.

Optimierter BioActive-Sensor

Wie bereits erwähnt, verbessert der optimierte BioActive Sensor die Genauigkeit im Vergleich zu seinem Vorgängermodell erheblich und macht das Gesundheitstracking noch zuverlässiger. Ohne übertriebenes Fachchinesisch zu verwenden, ist es wichtig hervorzuheben, dass Samsung die Fotodioden verbessert und die LED-Palette um die Farben Blau, Gelb, Violett und Ultraviolett erweitert hat. Diese Verbesserungen ermöglichen präzisere Messungen von Herzfrequenz, Schlafqualität, Blutsauerstoffgehalt und Stress.

Samsung hat die Fotodioden verbessert und das LED-Spektrum um die Farben Blau, Gelb, Violett und Ultraviolett erweitert. / © nextpit

Während einer 21 km langen Fahrradtour habe ich zum Beispiel die Herzfrequenzmessungen der verschiedenen Geräte verglichen. Die Galaxy Watch Ultra zeichnete eine durchschnittliche Herzfrequenz von 149 bpm und eine maximale von 171 bpm auf. Der Wahoo-Brustgurt zeigte 148 bzw. 172 Schläge pro Minute an, während das Referenzgerät, der Whoop 4.0, 144 bzw. 168 Schläge pro Minute aufzeichnete.

Beim Radfahren ist es schwierig, genaue Messungen vorzunehmen, da sich die Handhaltung und die Schweißmenge ständig ändern. Die Galaxy Watch Ultra schnitt wirklich gut ab und entsprach den Ergebnissen des Brustgurts.

Eine Analyse zum Vergleich der durchschnittlichen und maximalen Herzfrequenz, die vom Sensor der Galaxy Watch Ultra gemessen wurde. © nextpit Eine Analyse zum Vergleich der durchschnittlichen und maximalen Herzfrequenz, die vom Sensor der Galaxy Watch Ultra gemessen wurde. © nextpit Eine Analyse zum Vergleich der durchschnittlichen und maximalen Herzfrequenz, die vom Sensor der Galaxy Watch Ultra gemessen wurde. © nextpit

Schlaf-Metriken

Bei den Schlafdaten ist die Genauigkeit nicht ganz so hoch wie bei der Herzfrequenz. Die Schlaferfassung ist für Smartwatches und Fitness-Tracker bekanntermaßen eine Herausforderung. Bei einem Vergleich zwischen der Watch Ultra, dem Whoop 4.0 (Testbericht) und dem RingConn Gen 2 Smart Ring (Testbericht) waren die Ergebnisse sehr unterschiedlich. Zwar stimmten sie gelegentlich bei den Tiefschlaf- oder REM-Phasen überein, wichen aber häufiger ab.

Vom Sensor der Galaxy Watch Ultra erfasste Schlafphasen © nextpit Screenshots zur Schlafüberwachung beim Whoop-Tracker © nextpit Screenshots zur Schlafüberwachung beim RingConn Ring © nextpit

Außerdem kann das Tragen der Watch Ultra zum Schlafen aufgrund ihrer großen Gehäusegröße von 47 mm unangenehm sein. Ich würde empfehlen, sie nur für die Schlafüberwachung zu verwenden, wenn Ihr kein anderes Gerät habt. Die Schlafdaten sind entscheidend für den neuen Body Index Energy Score. Um genauere Erkenntnisse über die Erholung zu erhalten, ist es also von Vorteil, wenn Ihr Eure Schlafdaten mit der Health-App verknüpft.

Ich habe zwar einige Ungenauigkeiten bei den Schlafdaten festgestellt, aber das System scheint sich mit der Zeit zu verbessern, wenn es Eure Routine lernt. Samsung bietet auch eine Reihe von Einblicken und eine allgemeine Analyse Eurer Schlafqualität. Außerdem gibt es eine Schlaftrainerfunktion, die Euch Tipps für Eure täglichen Gewohnheiten gibt, damit Ihr Euren Schlaf optimieren könnt.

Benutzeroberfläche der Schlafüberwachung der Galaxy Watch Ultra. © nextpit Benutzeroberfläche der Schlafüberwachung der Galaxy Watch Ultra. © nextpit Benutzeroberfläche der Schlafüberwachung der Galaxy Watch Ultra. © nextpit Benutzeroberfläche der Schlafüberwachung der Galaxy Watch Ultra. © nextpit Benutzeroberfläche der Schlafüberwachung der Galaxy Watch Ultra. © nextpit Benutzeroberfläche der Schlafüberwachung der Galaxy Watch Ultra. © nextpit Benutzeroberfläche der Schlafüberwachung der Galaxy Watch Ultra. © nextpit Benutzeroberfläche der Schlafüberwachung der Galaxy Watch Ultra. © nextpit Benutzeroberfläche der Schlafüberwachung der Galaxy Watch Ultra. © nextpit Benutzeroberfläche der Schlafüberwachung der Galaxy Watch Ultra. © nextpit

Energieanzeige

Neu in der Galaxy Watch Serie ist der Energy Score, der in das gesamte Samsung-Health-Ökosystem integriert ist. Der Energy Score bietet einen täglichen Überblick über den geistigen und körperlichen Zustand Eures Körpers. Samsung bezeichnet ihn auch als "körperlichen Batteriestand".

Der Energy Score wird u. a. auf der Grundlage der Schlafdauer und -qualität, der Aktivitäten des Vortages, der durchschnittlichen Herzfrequenz und der Herzfrequenzvariabilität berechnet. Diese Metrik ähnelt dem, was Whoop als Tagesübersicht anbietet, und sie hilft dabei, die Erholungszeit zu verstehen und Training und Schlaf zu planen.

Auch interessant: Wie Ihr Eure Periode mit der Samsung Galaxy Watch trackt

Benutzeroberfläche der Energiebilanz auf der Galaxy Watch Ultra © nextpit Benutzeroberfläche der Energiebilanz auf der Galaxy Watch Ultra © nextpit Benutzeroberfläche der Energiebilanz auf der Galaxy Watch Ultra © nextpit Benutzeroberfläche der Energiebilanz auf der Galaxy Watch Ultra © nextpit Benutzeroberfläche der Energiebilanz auf der Galaxy Watch Ultra © nextpit Benutzeroberfläche der Energiebilanz auf der Galaxy Watch Ultra © nextpit Benutzeroberfläche der Energiebilanz auf der Galaxy Watch Ultra © nextpit Benutzeroberfläche der Energiebilanz auf der Galaxy Watch Ultra © nextpit

Was mir an Samsungs Ansatz nicht gefallen hat, ist, dass er ein wenig irreführend sein kann, wenn es um die Erholung geht. Anstatt konstruktive Einblicke zu geben, hat sich Samsung für ein etwas wertendes Symbol – ein glückliches oder trauriges Gesicht – in der Health-App entschieden, was Euch das Gefühl geben kann, dass Ihr an Tagen, an denen Euer Körper Ruhe braucht, nicht genug tut.

Im Gegensatz dazu habe ich den Ansatz von Whoop bevorzugt, der Euch nach einem anstrengenden Tag einen differenzierteren Überblick verschafft und Euch klar erklärt, warum Ihr die Intensität drosseln solltet, während sich Euer Körper von der hohen Belastung erholt.

Multisport-Modus

Eines der herausragenden Merkmale der Ultra-Variante ist der Multisport-Modus, der eine Reihe von Aktivitäten wie Schwimmen, Radfahren und Laufen in einer einzigen Trainingseinheit nahtlos aufzeichnet. Diese Funktion ist besonders für Triathleten und andere Multisportler interessant. Sie lässt sich in hohem Maße anpassen, und einmal eingerichtet ist der Wechsel zwischen den Aktivitäten so einfach wie das Drücken der Funktionstaste – die einzige manuelle Eingabe, die während Eures Trainings erforderlich ist.

Multisport-Benutzeroberfläche der Galaxy Watch Ultra © nextpit Multisport-Benutzeroberfläche der Galaxy Watch Ultra © nextpit Multisport-Benutzeroberfläche der Galaxy Watch Ultra © nextpit Multisport-Benutzeroberfläche der Galaxy Watch Ultra © nextpit Multisport-Benutzeroberfläche der Galaxy Watch Ultra © nextpit Multisport-Benutzeroberfläche der Galaxy Watch Ultra © nextpit Multisport-Benutzeroberfläche der Galaxy Watch Ultra © nextpit Multisport-Benutzeroberfläche der Galaxy Watch Ultra © nextpit Multisport-Benutzeroberfläche der Galaxy Watch Ultra © nextpit Multisport-Benutzeroberfläche der Galaxy Watch Ultra © nextpit

Bei mir gab es ein kleines Problem mit dem ersten Übergang, den ich nicht richtig ausgeführt habe. Das hatte zur Folge, dass 20 Minuten meines 30-Minuten-Laufs nicht in der richtigen Reihenfolge angezeigt wurden. Das System erlaubte mir zwar nicht, die Wechselzeit im Nachhinein zu ändern, aber es zählte trotzdem die volle Laufzeit für diesen Tag.

Obwohl ich kein Triathlon-Enthusiast bin, hat mich diese Funktion überzeugt, weil ich nicht mehr jede Übung vor dem Start einzeln einstellen muss. Ihr konfiguriert Eure Routine im Voraus, konzentriert Euch auf Eure Übergänge und werdet mit einem klaren, organisierten Bericht über Eure Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens belohnt.

Radfahren & Laufen

Das Zweifrequenz-GPS der Watch Ultra sorgt für eine genauere Positionsbestimmung und ist damit perfekt für das Radfahren auf unbekanntem Terrain geeignet und vermeidet GPS-Lags. Meiner Erfahrung nach ist sie zuverlässig und startet innerhalb von 8-10 Sekunden. Für Fahrradtouren und Läufe im Freien bietet Samsung eine Turn-by-Turn-Navigation, für die Ihr allerdings das Handy oder eine Mobilfunkverbindung benötigt.

Obwohl ich gerne lange Strecken fahre, bin ich eher ein Wochenendradler. Abgesehen davon fand ich die Datenübersicht von Samsung ziemlich überschaubar. Ihr erhaltet die wichtigsten Daten wie Entfernung, Karten, Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeit, Höhenmeter, Herzfrequenzbereiche, Runden und Kalorienverbrauch.

Wenn Ihr jedoch einen Leistungsmesser mit der Samsung-Health-App verbunden habt, könnt Ihr die funktionelle Schwellenleistung (FTP) messen und verfolgen, die für die Verbesserung der Trainingseffektivität entscheidend ist. Leider habe ich keinen Leistungsmesser, aber es gibt YouTube-Tests, die zeigen, wie es funktioniert. Viele dieser Tests zeigen, dass das Benutzererlebnis nicht so optimal ist, wie es sein könnte, aber es ist trotzdem möglich, es einzurichten.

Außerdem könnt Ihr mit der Rennfunktion mithilfe der Galaxy KI Eure Echtzeit-Radfahrleistung mit vergangenen Fahrten vergleichen. Dazu sind zwei aufgezeichnete Strecken auf demselben Weg nötig, die ich noch nicht absolviert habe. Die Funktion eignet sich hervorragend für das Wettkampftraining oder zur gezielten Verbesserung des Radfahrens.

Radfahrmodus der Galaxy Watch Ultra © nextpit Radfahrmodus der Galaxy Watch Ultra © nextpit Radfahrmodus der Galaxy Watch Ultra © nextpit Radfahrmodus der Galaxy Watch Ultra © nextpit Radfahrmodus der Galaxy Watch Ultra © nextpit Radfahrmodus der Galaxy Watch Ultra © nextpit Radfahrmodus der Galaxy Watch Ultra © nextpit Radfahrmodus der Galaxy Watch Ultra © nextpit

Zu guter Letzt sind die Laufdaten auf der Watch Ultra noch detaillierter und bieten neben der Standard-Distanz- und Kalorienübersicht auch Herzzonen-, Karten- und Tempodaten. Sie enthält auch erweiterte Messwerte, die für jemanden wie mich, der für einen Marathon trainiert, wichtig sind.

Besonders hervorzuheben ist die VO2-max-Übersicht, die Aufschluss über Eure aerobe Kapazität gibt. Außerdem schätzt sie Euren Schweißverlust und schlägt vor, wie viel Ihr nach dem Training trinken solltet. Ich bin mir zwar nicht sicher, wie wissenschaftlich genau diese Empfehlung ist, aber es ist eine durchdachte Idee, die das Gesamterlebnis bereichert.