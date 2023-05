Google Pixel 7a im Test: Das beste All-in-One-Handy

Auch, wenn es abgedroschen klingt: Was gut war, wird jetzt noch besser! Google hat gerade das neue, preisgünstige Pixel 7a auf den Markt gebracht, und wir hatten die Gelegenheit, es vorab zu testen. Lest weiter, um zu erfahren, was das Pixel 7a zum besten All-in-One-Gerät des Jahres 2023 macht.

Bewertung

Pro Kompaktes Design

Erstklassige Leistung

Vielseitige und vertrauenswürdige Kamera

Tolle Akkulaufzeit

Kabelloses Laden Contra Langsame Ladezeit

Kein Netzadapter in der Box

Google Pixel 7a: Design und Verarbeitung Das Pixel 7a ist das bisher robusteste Handy der A-Serie von Google. Das originelle Design wird durch die schlanke Rückseite, den robusten Metallrahmen und einer Kameraleiste komplettiert. Beim Material setzt Google auf einen Mix aus recyceltem Aluminium, Glas und Kunststoff. Stärken des Google Pixel 7a: Origineller Formfaktor und kompakte Größe.

Das Kameramodul ragt im Vergleich zu anderen Modellen der Serie weniger hervor.

Schutzklasse IP67 . Schwächen des Google Pixel 7a: - Wie von der Pixel-7-Serie gewohnt, hat auch das Pixel 7a einen originellen Formfaktor. / © NextPit Mit der Schutzklasse IP67 ist das Pixel 7a sowohl wasser- als auch staubdicht und hält so den Strapazen des Alltags stand. Das Display ist ebenso widerstandsfähig und wird durch das kratzfeste Corning Gorilla Glass 3 zusätzlich geschützt. Dieses Handy sieht nicht nur gut aus, es fühlt sich auch gut an. Wie die Vorgängergeneration liegt auch das Pixel 7a gut in der Hand. Das liegt vor allem an seiner kompakten Größe, die es zu einem der kleinsten derzeit erhältlichen Modelle macht. Außerdem ragt das Kameramodul im Vergleich zu den anderen Modellen der Serie nicht so weit heraus. Die seitlichen Tasten des Pixel 7a sind gut erreichbar und der Aluminiumrahmen verleiht ihm ein hochwertiges Aussehen. / © NextPit Mit seinem 6,1-Zoll-Display sind die physischen Tasten leicht zu erreichen, was es perfekt für die einhändige Bedienung macht. Obwohl sich die Kunststoffrückseite manchmal rutschig anfühlt, wird sie mit der Zeit immer angenehmer. Um die Haltbarkeit des Geräts zu gewährleisten, würde ich jedoch eine Schutzhülle empfehlen. Google bietet auch einige exklusive Optionen an. Im Vergleich zum Vorgängermodell gibt es einige kleine Änderungen im Design, die aber minimal sind. Tatsächlich sind das Pixel 7 und das Pixel 7a kaum voneinander zu unterscheiden, was für mich ein großes Kaufargument ist, wenn man bedenkt, dass wir hier über eine günstigere Serie sprechen. Das Kameramodul der A-Serie ragt weniger stark hervor. / © NextPit

Google Pixel 7a: Display Wie bereits erwähnt, verfügt das Gerät über ein 6,1 Zoll großes Display und folgt dem Konstruktionsstil der 7er-Serie mit einem kühneren Rahmen um den Bildschirm, was ich charmant finde. Das Display wird durch kratzresistentes Gorilla Glass 3 geschützt und verfügt über einen integrierten Fingerabdrucksensor. Stärken des Google Pixel 7a: Die Bildwiederholfrequenz beträgt diesmal 90 Hz .

. Die adaptive Helligkeitsanpassung macht einen beeindruckenden Job.

Eine faszinierende Neuerung: die Funktion "Mehr dimmen". Schwächen des Google Pixel 7a: Das Display ist nicht das Hellste für Aktivitäten im Freien. Google hat die A-Serie im Jahr 2023 aktualisiert: Wir haben jetzt eine verbesserte Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, die das Surfen zu einem Vergnügen macht. Alles fühlt sich flüssig an, auch dank des Tensor-G2-Prozessors. Leider hat Google in den Pressematerialien keine Angaben zur Spitzenhelligkeit des Pixel-7a-Displays gemacht. Nach unseren Erfahrungen scheint es nicht das hellste Display auf dem Markt zu sein. Wenn es auf maximale Helligkeit eingestellt ist, entspricht es der 80-Prozent-Einstellung anderer Handy-Displays. Das könnte ein größeres Problem sein, je nachdem, wie oft Ihr Euer Handy im Freien benutzt. Das Google Pixel 7a hat ein attraktives Display, bietet aber im Vergleich zu anderen Modellen nicht die höchste Helligkeit. / © NextPit Was mich jedoch wirklich beeindruckt hat, ist die adaptive Helligkeit, die von Googles künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert wird. Die Änderungen erfolgen fast in Echtzeit, und zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass sie die Aufgabe besser bewältigt, als ich es manuell könnte. Der biometrische Sensor funktioniert gut, wenn es darum geht, das Display zu entsperren, sich bei Apps anzumelden und Zahlungen abzuschließen. Am Anfang könnte es jedoch zu Problemen kommen.

Google Pixel 7a: Software Da Google die Entwicklung des Betriebssystems, das auf den Pixel-Geräten läuft, beaufsichtigt, erhaltet Ihr die Android- und Sicherheitspatch-Updates aus erster Hand. Dazu gehören auch exklusive Google-Funktionen und Software, die frei von Bloatware ist. Außerdem sind einige der wichtigsten Verbesserungen von Googles KI exklusiv für Pixel-Besitzer:innen verfügbar. Stärken des Google Pixel 7a: Verlässliche Software-Update-Politik .

. Googles Feature Drops aus erster Hand.

Frei von Bloatware. Schwächen des Google Pixel 7a: - Auf dem Pixel 7a ist Android 13 vorinstalliert, und als Mitglied des "Team Pixel" erhält das Gerät regelmäßig neue Funktionen und Verbesserungen durch automatische Software-Updates. Das bedeutet, dass Euer Pixel mit der Zeit immer besser wird. Dennoch ist Android 13 ein sehr ausgereiftes Betriebssystem, das viele Möglichkeiten zur Anpassung und eine lebendige Benutzeroberfläche (UI) bietet. Die Designsprache "Material You" macht das Benutzererlebnis durch Farbabstimmung und Designstruktur intuitiver. Mit einem kurzen Blick auf die Kacheln lässt sich leicht erkennen, welche Funktionen aktiv sind, und die Benachrichtigungszentrale ist sowohl optisch ansprechend als auch übersichtlich gestaltet. Die Benutzeroberfläche von Android 13 ist lebendig und benutzerfreundlich. / © NextPit Zudem ist es beeindruckend zu sehen, wie Google das Betriebssystem auch nach der Ersteinrichtung sauber hält, d. h. ohne Bloatware oder unnötige vorinstallierte Apps. Ferner bietet Google verschiedene praktische Dienste wie die Transkription von Sprachnachrichten, die Spracheingabe des Assistant und Clear Calling für eine bessere Audioqualität. Google bietet eine Fülle hervorragender Dienste, und es kann einige Zeit dauern, bis Ihr Euch mit allen vertraut gemacht habt. / © NextPit Schließlich sind dem Pixel 7a drei Jahre lang Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitspatches garantiert.

Google Pixel 7a: Performance Das Herzstück des Pixel 7a ist der Google Tensor G2. Dieser Prozessor, der auch im Pixel 7 und Pixel 7 Pro zum Einsatz kommt, steuert Googles fortschrittliche Technologien für maschinelles Lernen und Spracherkennung. Insgesamt bietet er eine reibungslose Leistung und ein effektives Wärmemanagement. Stärken des Google Pixel 7a: Erstklassiges SoC .

. Sehr flüssige Leistung

Effektive Hitzeentwicklung Schwächen des Google Pixel 7a: - Der Audio-Lautsprecher, der USB-C-Anschluss und die Mikrofone befinden sich an der Unterseite des Rahmens. / © NextPit Als diejenige, die letztes Jahr auch das Google Pixel 6a testete, war mir klar, dass Google die neue Generation der Tensor-Chips verbessert hat. Im Gegensatz zu meinen Erfahrungen mit der vorherigen Generation habe ich keine Probleme mit Überhitzung. Kurz gesagt, die Leistung ist tadellos, vor allem bei der Nutzung von Funktionen wie der Nachbearbeitung von Fotos. Mithilfe von Benchmark-Software wird deutlich, dass das Google Pixel 7a eine Leistung bietet, die mit der des Flaggschiffs vergleichbar ist und eine Stabilität von 75,6 Prozent bei der Grafikleistung aufweist. Der Tensor G2 verfügt über 8 ARM-Cortex-Kerne und eine 7-Kern-Mali-G710 GPU, weniger als die 20 Kerne der vorherigen Generation. Diese Entscheidung scheint getroffen worden zu sein, um die Anzahl der Kerne mit dem Stromverbrauch in Einklang zu bringen, damit diese Generation weniger anfällig für Überhitzung ist. Google Pixel 7a

(Tensor G2) Poco F5

(Snapdragon 7+ Gen 2) OnePlus 9

(Snapdragon 888) Google Pixel 7

(Tensor G2) Google Pixel 6

(Tensor G1) Nothing Phone (1)

(Snapdragon 778G+) 3D Mark Wild Life 6618 7625 5879 6656 6896 2809 3D Mark Wild Life

Stresstest Bester Loop: 6590

Schlechtester Loop: 4980 Bester Loop: 7632

Schlechtester Loop: 7582 Bester Loop: 5889

Schlechtester Loop: 3228 Bester Loop: 6651

Schlechtester Loop: 4902 Bester Loop: 6927

Schlechtester Loop: 3553 Bester Loop: 2832

Schlechtester Loop: 2816 Geekbench 6 Single: 1417

Multi: 3549 Single: 1107

Multi: 4232 Single: 981

Multi: 3379 Single: 1454

Multi: 3794 Single: 1371

Multi: 3247 Single: 796 (v5)

Multi: 2889 (v5) Im Alltag bedeutet das, dass das Pixel 7a bei anspruchsvollen Spielen eine konstantere Leistung liefert. Für Gamer, die gerne Titel wie Genshin Impact oder PUBG spielen – die für diesen Test verwendet wurden –, ist das Erlebnis mit dem Tensor G2 deutlich besser als mit dem Tensor G1. Benchmark-Tests zeigen, dass das Pixel 7a ein zuverlässiges Gerät für Spiele und tägliche Aufgaben ist. / © NextPit Schließlich ist das Pixel 7a mit dem Titan-M2-Sicherheitschip ausgestattet, der ein robustes Sicherheitssystem zum Schutz Eurer persönlichen Daten bietet. VPN by Google One dehnt diesen Schutz über das Gerät hinaus auf Eure Online-Aktivitäten aus und schützt Eure Daten in allen Apps und Webbrowsern. Ich muss sagen, dass dies eine große Sicherheit bietet. Bedenkt jedoch, dass VPN by Google ein abonnementbasierter Dienst ist. Google bietet zwar ein kostenloses 3-monatiges Abonnement an, aber nach Ablauf dieses Zeitraums müsst Ihr dafür bezahlen. Der Standardtarif (den ich nutze), der 200 GB Cloud-Speicher und den VPN-Dienst beinhaltet, kostet 2,99 Euro pro Monat. Der VPN-Dienst von Google One bietet Euch beim Betrieb eines Google-Hanndys viel Sicherheit. / © NextPit

Google Pixel 7a: Kamera Das Pixel 7a wird mit einer 64-MP-Hauptkamera, einer 13-MP-Ultraweitwinkel-Cam und einer verbesserten 13-MP-Selfie-Knipse ins Rennen geschickt. Angetrieben durch den Google Tensor G2, liefert es beeindruckend hochwertige Fotos. Stärken des Google Pixel 7a: Vielseitige Kameramodi .

. Die Nachtfotos sind beeindruckend gut.

Der 2-fache Digitalzoom macht einen fantastischen Job. Schwächen des Google Pixel 7a: - Ein Dual-Kamera-Setup, das wie drei Kameras funktioniert! / © NextPit Da es sich um ein Pixel-Handy handelt, ist das Kameramodul natürlich das Herzstück ... und es enttäuscht nicht. Schlechte Lichtverhältnisse? Kein Problem! Zunächst einmal produziert es hellere und lebendigere Bilder als die vorherige Generation. Vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen ist eine deutliche Verbesserung zu erkennen. Abgesehen vom Cinematic-Modus sind alle Kamerafunktionen der Pixel-7-Serie an Bord. Das bedeutet, dass Ihr Zugriff auf die Real-Tone-Funktion für akkurate Hauttöne, den Super-Res-Zoom und die Langzeitbelichtung habt. Was die Bearbeitungstools angeht, so bietet die Google-Fotos-App den Magic Eraser und Photo Unblur. Die Frontkamera verfügt über einen 13-MP-Sensor und wird damit dem Ruf der Marke Pixel gerecht! / © NextPit Das Smartphone verfügt außerdem über eine meiner Lieblingsfunktionen der Pixel-Kameras: die Belichtungssteuerung auf dem Display. Ich hebe diese Option in jeder Kamera-App hervor, weil sie es so leicht macht, Licht und Kontrast direkt bei der Aufnahme eines Fotos auszugleichen. Fotos im Freien Bei Tageslicht ist die Kamera des Pixel 7a wirklich überragend. Die aufgenommenen Bilder zeigen die natürlichen Farben der Szene und bieten einen hervorragenden Kontrast. Alles, was Ihr auf dem Display des Geräts seht, ist zuverlässig; es gab keine unangenehmen Überraschungen, als ich sie später auf meinem MacBook öffnete. Der Digitalzoom funktioniert fast so, als hätten wir ein Teleobjektiv an diesem Handy, aber die Ultraweitwinkelkamera weist an den Bildrändern eine deutliche Verzerrung auf. Der Kamerafokus und die Nachbearbeitung sind schnell, und die Bilder im Porträt-Modus erkennen die Kanten des Fokusobjekts höchst zuverlässig. Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Hauptkamera mit 2-fachem Zoom © NextPit Hauptkamera mit 2-fachem Zoom © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Hauptkamera mit 2-fachem Zoom © NextPit Hauptkamera © NextPit Hauptkamera © NextPit Innenraumfotos Fotos in Innenräumen sind leuchtend und zeigen warme Farben. Dank der Regler für warme/kalte Bilder könnt Ihr Aussehen leicht verändern. Hauptkamera © NextPit Hauptkamera mit Porträtmodus © NextPit Hauptkamera mit Porträtmodus © NextPit © NextPit Nachtaufnahmen Nachtaufnahmen waren meine größte Sorge. Letztes Jahr hat das Pixel 6a zwar anständige Nachtaufnahmen gemacht, aber sie haben mich nicht verblüfft. Das Pixel 7a schaffte es jedoch, mit der "Night Sight"-Funktion einen beeindruckenden Kontrast aus bunten Lichtern und Dunkelheit einzufangen. Die Aufnahmezeit der Kamera reicht von 3 Sekunden bis 6 Sekunden und selbst wenn das Pixel 7a im Moment der Aufnahme etwas wackelte, konnte es das Bild stabil halten. Die Nachtaufnahmen sind meine Highlights für diese Kamera im Jahr 2023. Hauptkamera-Nachtaufnahme © NextPit Hauptkamera-Nachtaufnahme © NextPit Hauptkamera-Nachtaufnahme © NextPit Hauptkamera-Nachtaufnahme © NextPit Hauptkamera-Nachtaufnahme © NextPit Ultraweitwinkel-Nachtaufnahme © NextPit Hauptkamera-Nachtaufnahme © NextPit Hauptkamera-Nachtaufnahme – Helligkeit übers Display verringert © NextPit Hauptkamera-Nachtaufnahme © NextPit Nachtfoto, 2-facher Zoom © NextPit Nachtfoto, 2-facher Zoom © NextPit Selfies Die Frontkamera bietet zwei Konfigurationen, im Wesentlichen eine breite und eine noch breitere Option. Die 13-MP-Kamera fängt eine beträchtliche Menge an Licht ein und liefert auch in stockdunklen Szenarien gute Bilder, auch wenn die Farbtöne manchmal etwas grünlich sind. Der Porträt-Modus berücksichtigt die Bildränder anfangs nicht so genau wie die Hauptkamera, aber das war zu erwarten. Aber es ist ein Pixel-Handy und ich würde mich freuen, wenn die KI in dieser Hinsicht besser abschneiden würde. Outdoor-Selfie © NextPit Nacht-Selfie (Indoor) © NextPit Nacht-Selfie © NextPit Outdoor Selfie mit Porträtmodus und Weitwinkel © NextPit Outdoor Selfie mit Porträtmodus © NextPit Indoor Selfie © NextPit Outdoor Selfie mit Porträtmodus © NextPit Outdoor Selfie © NextPit Outdoor Selfie © NextPit Nacht-Selfie (Nachtmodus aus) © NextPit

Google Pixel 7a: Akku Die Akkukapazität des Pixel 7a ist dieses Mal mit 4.385 mAh etwas geringer. Dennoch bietet es weiterhin eine ganztägige Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung. Bitte beachtet, dass Ihr zum Aufladen des Pixel 7a ein separates Netzteil kaufen müsst, da es nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten ist. Stärken des Google Pixel 7a: Tolle Akkulaufzeit .

. Der Akku hält mit einer einzigen Ladung bis zu 24 Stunden.

Unterstützt kabelloses Aufladen. Schwächen des Google Pixel 7a: Maximale Ladegeschwindigkeit von 18 Watt.

Kein Lade-Adapter in der Verpackung. Das Tensor G2 ist ziemlich effizient im Energiemanagement. Obwohl das Display nicht so viel Strom zu verbrauchen, scheint wie bei vielen Konkurrenten, habe ich das Gerät durch stundenlange Spiele-, Musik- und Fotosessions bis an die Grenzen ausgereizt und behielt am Ende des Tages immer noch eine Akkulaufzeit von 20 bis 30 Prozent über. Bei einem weniger empirischen Test, dem PCMark-Benchmark für die Akkulaufzeit, erreichte das Pixel 7a eine Laufzeit von 16 Stunden und 9 Minuten, was eines der besten Ergebnisse in unseren bisherigen Tests ist. Ein weiteres Handy mit einer Akkulaufzeit von einem Tag reiht sich in die A-Serie ein. / © NextPit Softwareseitig ist das Pixel 7a mit der Adaptive-Batterie-Technologie von Google ausgestattet, die Euer App-Nutzungsverhalten auf intelligente Weise lernt. Dadurch wird die Energie auf häufig genutzte Anwendungen konzentriert und Energie für die Anwendungen gespart, die Ihr seltener nutzt. Außerdem gibt es einen "Extreme-Battery-Saver-Modus", der die Akkulaufzeit auf bis zu 72 Stunden verlängern kann. Ich persönlich gehöre vielleicht nicht zur Zielgruppe für diese Funktionen, aber wenn Ihr bei Eurer Arbeit öfter mal keinen Zugang zu einer Stromquelle habt, könnten beide Optionen für Euch von großem Nutzen sein. Weniger positiv ist, dass Google keine Schnellladetechnologie anbietet, mit der Ihr Euer Handy besonders schnell aufladet. Ganz im Gegenteil, das Pixel 7a braucht etwa 90 Minuten, um vollständig aufgeladen zu werden. Da Google keinen Adapter mitliefert, habe ich für diesen Test ein 45-Watt-Ladegerät von UGreen verwendet. Aufladen Google Pixel 7a Poco F5 Galaxy A53 Redmi 12 Pro+ 5 Minuten 9 % 21 % 6 % 9 % 10 Minuten 17 % 36 % 10 % 39 % 20 Minuten 31 % 61 % 20 % 69 % 30 Minuten 43 % 85 % 29 % 98 % 1 Stunde 78 % 58 % Volle Ladung 1h30 48 min < 2h 32 min PC Mark Batterietest 16h09 15h33 13h19 11h51 Wie Ihr seht, könnt Ihr in einer Stunde 78 Prozent des Akkus aufladen, was meiner Meinung nach für die Nutzung des Handys an einem Tag ausreicht. Bevor ihr jedoch überlegt, ob Ihr in dieses Handy investiert, empfehle ich Euch, die Meinungen unserer Redakteure zu lesen. In den Meinungsartikeln erfahrt Ihr, warum eine gute Schnellladetechnologie den Unterschied ausmachen kann, oder warum sie vielleicht nicht so wichtig ist. Viel Spaß! Schließlich bietet das Pixel 7a mit seiner kabellosen Ladefunktion einen zusätzlichen Komfort. Es ist mit jedem Qi-zertifizierten Gerät kompatibel.

Google Pixel 7a: Technische Daten Technische Daten Name des Geräts Google Pixel 7a Bild Farben Charcoal, Sea, Snow, Coral (Google Store exklusiv) Display 6,1-Zoll-OLED,

1080 x 2400 Pixel (429 PPP) Auflösung, 90 Hertz Bildwiederholrate

Corning Gorilla Glass 3 Abmessungen und Gewicht 152 x 72,9 x 9,0 mm, 193,5 g IP-Zertifizierung IP67 SoC Google Tensor 2 / Titan M2 Sicherheitschip

7x ARM Mali-G710 (GPU) Speicher 8 GB LPDDR5 RAM

128 Speicherplätze in UFS 3.1 Software Android 13 (Android-Sicherheitsupdate: 5. April 2023)

5 Jahre Sicherheitspatches Erweiterbarer Speicher Keine Hauptkamera 64 MP | Quad PD | Quad Bayer | f1,89 Blende | 1/1,73 Sensorgröße | FoV 80º | 0,8 µm Pixelgröße Ultra-Weitwinkel-Kamera 13 MP | f/2.2 Blende | FoV 120º | 1,12 µm Pixelgröße Teleobjektiv Keine Video 4K bei 30/60 fps (hinten)

4K bei 30 fps (vorne) Selfie 13 MP | Blende f/2.2 | 1,12 µm Pixelgröße | FoV 95º Audio Stereo-Lautsprecher Akku 4.385 mAh Aufladen per Kabel Max. 18 W Kabelloses Laden (Qi) Ja Konnektivität Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 + BLE, NFC, Google Cast, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS und BeiDou