Samsung Galaxy Z Flip 5 im ersten Test: Ein kleiner Schritt vorwärts

Wir hatten die Gelegenheit, das neue Galaxy Z Flip 5 auf dem Unpacked-Event von Samsung in Berlin auszuprobieren. Hier ist alles, was Ihr über das neue Klapp-Handy wissen müsst, bevor Ihr es vorbestellt.

Design, Display und Scharnier

Mit einem 3,4"-Display anstelle des 1,9"-Displays seines Vorgängers ist das Display auf der Vorderseite nun dreimal so groß und hat sofort unsere Aufmerksamkeit erregt. Um ehrlich zu sein, ist das nichts Neues, denn Samsung scheint in die Fußstapfen von Motorola zu treten, wie Ihr auch in unseren Motorola Razr+ (2023) Testbericht seht. .

Warum sind das also so tolle Neuigkeiten? Nun, wir können jetzt aktive Widgets auf dem Cover-Display nutzen, das dreimal so viel Anzeigefläche bietet wie vorher. Dazu gehört auch die Möglichkeit, auf WhatsApp-Nachrichten mit einer Tastatur in voller Größe zu antworten, die endlich in die Front integriert wurde. Das ist sehr benutzerfreundlich und ich gehe davon aus, dass Ihr das Handy dadurch mit der Zeit immer häufiger im zusammengeklappten Zustand nutzt.

Ihr könnt direkt über das äußere Display des Galaxy Z Flip 5 Nachrichten verschicken und Anrufe tätigen. / © nextpit

Ein weiteres, auf den ersten Blick auffälliges Update ist der verbesserte Klappmechanismus. Das neue Scharnier des Galaxy Z Flip 5 schließt jetzt vollständig und beseitigt den keilförmigen Luftspalt zwischen den Panels. Das Ergebnis ist ein noch dünneres Profil, denn das Gerät misst im zusammengeklappten Zustand nur noch 15,1 mm. Um zu verhindern, dass Schmutz zwischen die Panels gerät und sie zerkratzt, hat Samsung eine feine Lippe auf dem Bildschirm angebracht.

Es gibt keine Lücke zwischen den Displays des Z Flip 5. Die faltbaren Geräte werden mit jeder Generation besser. / © nextpit

Eine weitere bedeutende Verbesserung ist sicherlich die geringere Sichtbarkeit des Knicks sowie die dünneren Ränder. Es war höchste Zeit, dass die Z-Flip-Serie ein hochwertigeres Hauptdisplay liefert. Wenn es aufgeklappt wird, kommt ein wunderschönes Dynamic AMOLED FHD+ 6,7-Zoll-Display mit einer adaptiven Bildwiederholfrequenz von 120 Hz zum Vorschein.

All diese Änderungen führen zu weniger ausgeprägten Rändern, einer weniger auffälligen Falte und einem insgesamt etwas schlankeren Smartphone. Abgesehen davon bleibt alles andere gleich.