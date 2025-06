Es ist schon eine merkwürdige Situation, wenn man sich als Journalist und Podcaster mit dem Thema KI auseinandersetzt. Allein schon, weil ich weiß, wie gut die Texte sind, die mittlerweile durch generative KI erstellt wird. Und weil ich weiß, dass man meine Stimme klonen und mich damit im Grund aus meinem eigenen Podcast kicken könnte. Freut Euch heute also auf eine Folge, die im weiten Feld zwischen "Sooo weit ist künstliche Intelligenz noch lange nicht" und "Aaaah, wir werden alle sterben" mäandert.

KI klaut uns unsere Jobs – aber nicht alle, und nicht heute

Freut man sich eigentlich, wenn man feststellt, dass KI einen Auftrag eher so semi-gut erfüllt? Weil man dann weiß: "Okay, der Chef schmeißt mich nicht raus, solange ChatGPT das hier noch verkackt"? Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Weil Jobprofile per se schon mal sehr unterschiedlich sind – und weil die Ansätze von Arbeitgebern auch unterschiedlich sind. Wer pfiffig ist, lässt seine Mitarbeitenden lieber zusammen mit KI arbeiten und nutzt die Synergien. Weniger kluge und eher kurzfristig planende Vorgesetzte nutzen KI hingegen möglicherweise als Ausrede, um Personal abzubauen.

In verschiedenen Artikeln – seht Ihr unten auch in den Show Notes – habe ich mich ja auch diverse Male dazu ausgelassen, dass jeder von uns mit dem Thema KI anders umgeht. Aber auch hier möchte ich nochmal appellieren, dass Ihr Euch drauf einlasst und das so flott wie möglich. Im Podcast besprechen wir das ausführlich und ich hab das Gefühl, dass wir dabei ständig irgendwie zwischen Utopie und Dystopie taumeln. Hoffe ich, dass das trotzdem in der Summe unterhaltend für Euch ist? Aber logisch ;)

Wollt Ihr mir einen Gefallen tun (und möglicherweise meinen Job sichern ^^), dann hört die Folge nicht nur, sondern kommentiert sie hier oder in den sozialen Medien, bewertet uns und empfehlt uns gerne weiter. Und wenn Ihr Euch selbst einen Gefallen tun wollt, denkt selbst mal drüber nach, wie Ihr aufs Wort "KI" reagiert. Macht es Euch Angst? Nervt es? So oder so: Baut Euch eine gewisse Resilienz auf, die es zulässt, dass Ihr das Thema immer im Blick behalten könnt.

