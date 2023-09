Motorola Edge 40 Neo im Test: Mit 144 Hz und IP68 in die Mittelklasse!

Motorola hat uns bereits das Edge 40 und Edge 40 Pro vorgestellt, womit das Motorola Edge 40 Neo vermutlich den Kreis der Serie schließen wird. Mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz und einer IP68-Zertifizierung, scheint es auch ein weiterer Anwärter auf unsere Bestenliste der Smartphones unter 400 Euro zu sein. Unser Test wird zeigen, ob es dem Anspruch gerecht wird.

Bewertung

Pro Hauptkamera mit top Tages-, Weitwinkel- und Nachtaufnahmen

Display mit 144 Hz und kräftige Farbdarstellung

68-W-Netzteil im Lieferumfang

Sehr guter und sicherer Grip

Prozessor ist schnell genug

Sehr gute Update-Politik

"Ready for"-Funktion

IP68-zertifiziert Contra Keine Klinkenbuchse

Keine LTPO-Technologie

Kein microSD-Card-Support

Google Security-Patch veraltet

Batterietest zerstört gutes Gefühl

Nachtaufnahmen mit der Frontkamera überzeugen nicht Motorola Edge 40 Neo: Alle Angebote

Motorola Edge 40 Neo: Design und Verarbeitung Das Motorola Edge 40 Neo gibt es zumindest hierzulande in den Farben PANTONE Black Beauty, PANTONE Soothing Sea und PANTONE Caneel Bay. Letzterer dunkler Cyan-Farbton ziert unsere Teststellung, hat den hexadezimal Farbcode #00849f und gefällt vom Fleck weg. Mit seinen Maßen von 159,63 x 71,99 x 7,79 mm und seinem Gewicht – trotz Lederimitat-Rückseite – von nur 165 g, liegt das Edge 40 Neo sehr gut und sicher in der Hand. Gefällt mir: IP68-zertifiziert

Schicke Farbauswahl

Sehr wertige Verarbeitung

Sehr guter und sicherer Grip Gefällt mir nicht: Keine Klinkenbuchse Tasten beim Motorola Edge 40 Neo sind da, wo sie hingehören. / © nextpit Wer sich die drei Edge-40-Modelle einmal anschaut, wird nicht viele optische Unterschiede feststellen. Die Designsprache ist nahezu identisch und gefällt. Die Verarbeitung ist gewohnt hochwertig und es gibt weder bei der Position der Tasten noch dem Druckpunkt, als auch der Haptik im allgemeinen Anlass zu Klagen. Stereosound mit Dolby Atmos? [x] check! / © nextpit Schön zu lesen, dass auch die 399 Euro preiswerte Mittelklasse Stereo-Sound mit Dolby-Atmos-Unterstützung und eine IP68-Zertifizierung gegen das Eindringen von Staub und Wasser besitzt.

Motorola Edge 40 Neo: Display Zugegeben, Motorola ist von jeher für seine übertriebene Bildwiederholrate bei seinen Smartphones bekannt und so wundert es auch nicht, dass wir bei unserem 6,55 Zoll großem pOLED-Panel 144 Bilder pro Sekunde zählen. Da sich diese Rate auf Wunsch bis auf 60 HZ manuell reduzieren lässt, freuen wir über derartige Werte. Das Display ist seitlich abgerundet und gewährt so auch die seitliche Beleuchtung für eingehende Benachrichtigungen. Gefällt mir: HDR10+ und DCI-P3-Farbraum

144 Hz Bildwiederholrate

Kräftige Farbdarstellung

Ausreichend hell Gefällt mir nicht: Manch einer mag kein Curved-Display

Kein typisches Always-on-Display

Keine LTPO-Technologie Das 6,55 Zoll große "Endless Edge"-Display des Motorola Edge 40 Neo bietet 144 Hz und eine kontrastreiche Darstellung. / © nextpit Die maximale Helligkeit von 1.300 Nits unter dem direkten Sonnenlicht – also im Peak – empfand ich als das äußere Limit. Bei der Auflösung hält sich die Lenovo-Tochter mit 2.400 x 1.080 px bei 402 ppi an den Mittelklasse-Standard. Diese lässt sich auch nicht zum Zwecke der Batterieschonung reduzieren. Das Moto-Display ist sehr kontrastreich, bietet eine dynamische Farbwiedergabe und kann auch durch eine sehr gute Blickwinkelstabilität überzeugen. Eine weitere Bemerkung sei mir noch zu dem Always-on-Display gestattet: Dieses gibt es im herkömmlichen Sinne nicht, wenngleich aber Motorola sein eigenes Informationsdisplay nach Bewegung oder einem Touch auf das Display aktiviert. Auch hier werden dem Anwender einige Einstellungen zur Individualisierung geboten. Das Display des Motorola Edge 40 Neo bietet eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz und bietet auch sonst noch ein paar Tricks. / © nextpit Unter dieser Kategorie der hauseigenen Software möchte ich auch "Ready for" noch kurz erwähnen, welches euch eine Art externen Monitor kabellos oder über den USB-Port kabelgebunden ermöglicht. Durch den Anschluss einer Bluetooth Tastatur oder Game-Pad könnt Ihr sehr komfortable Euer Smartphone-Display auf den TV oder Desktop-PC-Monitor vergrößern.

Motorola Edge 40 Neo: Software Motorola ist sichtlich bemüht, den Wünschen der Community nachzukommen. Haben wir bei dem Motorola Edge 40 noch zwei System-Updates und drei Jahre lang Google-Sicherheitspatche versprochen bekommen, so sind es bei dem Neo nun drei System-Updates – also Android 16 – und vier Jahre lang Sicherheits-Updates. Das Ergebnis ist sicherlich nur oberer Durchschnitt – beeindruckt bin ich dennoch, dass man bei Motorola sichtlich bemüht ist, im Sinne des potenziellen Nutzers Veränderungen herbeizuführen. Gefällt mir: "Ready for" überrascht in der Mittelklasse

Ob Bloatware oder nicht entscheidet Ihr

Sehr gute Update-Politik Gefällt mir nicht: Google Security-Patch veraltet Zur vollständigen Aufklärung: Auf dem Motorola Edge 40 Neo ist Android 13 mit der hauseigenen Benutzeroberfläche "My UX". Das Google Sicherheitsupdate ist gerade in den letzten Minuten vom 1. Juli 2023 noch reingerauscht. Gut, das habe ich beispielsweise im Test des Honor 90 auch schon aktueller gesehen. Mit einem Juli-Patch ist das Motorola Edge 40 Neo nicht zwingend auf dem neuesten Stand. / © nextpit Zum Thema Bloatware ist Motorola auch von dem einstigen Google-Weg abgekommen. Nicht falsch verstehen: Von den 79 vorinstallierten Anwendungen (einige stammen auch von mir), sind nach wie vor viele aus Mountain View. Vieles davon entsteht aber auch bei einer zu flüchtigen Ersteinrichtung. Wer bei der Ersteinrichtung nicht schnell durchklickt, kann selbst bestimmen, welche Bloatware er mag und welche nicht. / © nextpit Denn schön nach Kategorie geordnet fragt euch Motorola, welche von den Vorschlägen Ihr denn installieren wollt. Aber viele Anwendungen sind einfach schon angehakt – also Vorsicht bei der Ersteinrichtung! An Apps hat Motorola zumindest nicht gespart, überlässt die Auswahl aber Euch! / © nextpit Die individuelle Design-Gestaltung gefällt, verdanken wir aber vermutlich zum größten Teil Google. Ansonsten habe ich das Thema "Ready for" schon in der Kategorie Display thematisiert, eine Software, welche als mobile Schnittstelle zu einem TV oder PC-Monitor zu verstehen ist und in der Mittelklasse schon eine Ausnahme darstellt. Das Motorola Edge 40 Neo begeistert durch individuelle Gestaltung und der "Ready for" Software. / © nextpit

Motorola Edge 40 Neo: Performance Anders, als es in den ersten Gerüchten hieß, ist in dem Motorola Edge 40 Neo kein Dimensity 1050 verbaut. Vielmehr ist es ein im 6-nm-Prozess gefertigter MediaTek Dimensity 7030. Er wird in Deutschland von 12 GB LPDDR4X RAM und 256 GB internen uMCP-Programmspeicher unterstützt. In anderen Regionen bietet die chinesische Lenovo-Tochter das Motorola-Smartphone auch mit 8/128 GB an – Glück gehabt! Gefällt: Speicher komplett ausreichend

Prozessor ist schnell genug

Keine ungewöhnliche Hitzeentwicklung Gefällt nicht: Kein microSD-Card-Support Im Detail handelt es sich um einen Octa-Core-Prozessor, der vier ARM-Cortex-A78-Kerne mit einer maximalen Taktfrequenz von 2,5 GHz für rechenintensive Anwendungen bereithält. Dazu gesellen sich für Energie effiziente Missionen vier Cortex-A55-Kerne mit maximalen 2 GHz. KI basierende Prozesse übernimmt der MediaTek APU-550-Accelerator. Grafische Aufgaben hingegen übernimmt in unserem Fall eine ARM-Mali-G610-MC3. Und das wie wir meinen recht zuverlässig. Denn anders als bei Snapdragon 7 Gen 1, sind hier aufwendige Games kein Problem, wie wir uns bei einer Runde Geshin Impact überzeugen konnten. Selbst Geshin Impact lässt sich mit dem MediaTek Dimensity 7030 zocken! / © nextpit Ebenfalls auf der positiven Seite zu vermerken, die Hitzeentwicklung ist kaum zu spüren und auch Thermal-Throttling ist für den MediaTek-SoC kein Thema. Heiß wird dem Motorola Edge 40 Neo kaum bis selten. / © nextpit Doch was bringt der Prozessor nun wirklich auf die Waage? Das sagt uns wie immer der Geekbench-5- und 3D-Mark-Benchmark-Test: Motorola Edge 40 Neo Motorola Razr 40 Realme 11 Pro+ Samsung Galaxy A53 Motorola Edge 40 MediaTek Dimensity 7030 Snapdragon 7 Gen 1 MediaTek Dimensity 7050 Exynos 1280 MediaTek Dimensity 8020 3D Mark Wild Life 2575 2042 2293 2319 4486 3D Mark Wild Life Stress Test Bester Loop: 2579 Schlechtester Loop: 2563 Bester Loop: 2078 Schlechtester Loop: 2038 Bester Loop: 2301 Schlechtester Loop: 2291 Bester Loop: 2324

Schlechtester Loop: 2312 Bester Loop: 4482

Schlechtester Loop: 4436 Geekbench 5 Einfach: 780

Mehrere: 2193 Einfach: 793

Mehrere: 2807 Einfach: 837

Mehrere: 2360 Einfach: 958

Mehrere: 2014 Einfach: 835

Mehrere: 3310

Kamera Wie das Basismodell, das Motorola Edge 40, ist das Neo ebenfalls mit einer Dual-Hauptkamera ausgestattet. Zu unserer Verwunderung sogar mit der identischen 50-MP-Hauptkamera und einer 13-MP-Ultra-Weitwinkelkamera. Allerdings ist die Blende hier mit f/1.8 nicht ganz so gut, wie bei der Basis mit f/1.4. Dennoch gelingen nicht nur Tagesaufnahmen, sondern auch für die Kamera schwierige Fotos unter schlechten Lichtbedingungen. Gefällt mir: Nachtaufnahmen mit der Hauptkamera sind erstaunlich gut

Tagesaufnahmen gelingen so gut wie immer

Keine 2-MP-Makro-Kamera Gefällt mir nicht: Nachtaufnahmen mit der Frontkamera Das Motorola Edge 40 Neo besitzt ebenfalls "nur" eine Dual-Hauptkamera auf der Rückseite. / © nextpit Nachtaufnahmen sind für meinen Geschmack zu hell und somit fernab der Realität, dafür kann die Farbtreue und Kontrastwerte in allen Situationen überzeugen. Auch unter schlechten Lichtbedingungen, wie in der U-Bahn oder in dem Alexa-Einkaufszentrum. Die Fotos können mit einer hohen Detailtreue überzeugen. Unser positive Kamera-Bewertung schließt auch die 120-Grad-Ultra-Weitwinkel-Aufnahmen ein, welche mit einer Blende von f/2.2 aufgenommen wurden und nicht das Handicap der seitlich verzerrten Ränder aufweisen. Die Dual-Hauptkamera des Motorola Edge 40 Neo weiß in jeder Lebenslage zu überzeugen! / © nextpit Eben jene Kamera ist es, die es dem Besitzer des Neos erlauben, Nahaufnahmen im Makro-Mode zu erstellen. Erfreulich zu sehen, dass Motorola auch in der abgespeckten Version der Edge-40-Serie an Funktionen wie dem Spot-Color-Mode, Dual-Capture, Gesten-Steuerung und die Speicherung im RAW-Format festhält. Der Porträt-Modus bietet für Freunde der Tiefenschärfe auch äquivalente Brennweiten von 24, 35 und 50 mm. Zoom-Aufnahmen gehen dank verbauter optischen Bildstabilisierung und einer maximalen 8-fachen Vergrößerung vollkommen in Ordnung. Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning Direkt in die Sonne! © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning Direkt in die Sonne, mit manuell gesetztem Fokuspunkt. © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Ultra-Weitwinkel-Aufnahme | am Tag © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 2x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 8x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning Spot-Color-Mode © nextpit Ultra-Weitwinkel-Kamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning Makro-Aufnahme © nextpit Frontkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Frontkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Frontkamera | am Tag | Weitwinkel | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Frontkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning künstliches Licht © nextpit Hauptkamera | in der Nacht | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning künstliches Licht © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning künstliches Licht © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning künstliches Licht © nextpit Hauptkamera | Nachtdämmerung | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | Nachtdämmerung | 2x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | Nachtdämmerung | 8x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Auf der Front verbaut Motorola oben mittig im Display eine 32-MP-Kamera im Punch-Hole-Design. Während Tagesaufnahmen durchaus gelingen, kann uns der Konzern bei einer Blende von f/2.4 und trotz Quad-Pixel-Binning (1.4 μm Pixelgröße) hier nicht überzeugen. Schade, fast hätte das Kamera-Setup die volle Punktzahl bekommen. Die Frontkamera des Motorola Edge 40 Neo löst mit 32 MP auf. / © nextpit

Motorola Edge 40 Neo: Akku Das Motorola Edge 40 Neo hat einen 5.000 mAh starken Akku verbaut. Im Verpackungsinhalt befindet sich neben einem USB-C- auf USB-C-Kabel auch ein 68-W-"TurboPower"-Netzteil. Das ist heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich. Im täglichen Gebrauch kam ich locker zwei Tage ohne eine Steckdose aus. Doch der "PC Mark Work 3.0"-Batterietest sah das deutlich weniger positiv. Gefällt mir: Der Akku ist ausreichend dimensioniert

68-W-Netzteil im Lieferumfang

Sehr gute Ladezeiten Gefällt mir nicht: Batterietest zerstört gutes Gefühl Dieser hatte bereits beim Test mit dem Edge 40 steigende Ergebnisse angezeigt. Ob gleiches uns bei dem Edge 40 Neo erwartet, konnten wir aufgrund der nur kurzen Testzeit nicht überprüfen – würden wir aber gegebenenfalls ergänzen. Für den Moment haben wir unseren Batterietest mit den üblichen Settings durchgeführt. Bedeutet: Wir schalten den Flugmodus ein, justieren die Display-Helligkeit auf 200 Nits, die Bildwiederholrate auf Automatik und starten den Test bei 100 Prozent der Akku-Kapazität. Dieser Batterie-Test spiegelt unser Benutzererlebnis nicht wider. / © nextpit In unserem Fall war der Test nach 9 Stunden und 12 Minuten, sowie einer verbleibenden Akku-Kapazität von 20 Prozent beendet. Das sind bei Weitem keine Rekordwerte. Hier sollte mindestens was mit 11 Stunden stehen. Das 68-W-TurboPower"-Netzteil ist beim Motorola Edge 40 Neo mit dabei! / © nextpit Bei den Ladezeiten mit besagtem "TurboPower"-Netzteil gab es nach 5 Minuten 20 Prozent Energie im Akku, nach 20 Minuten war der Akku schon halb voll und es dauerte keine 50 Minuten, bis keine weitere Energie mehr in den Akku passte. Das sind meiner Meinung nach sehr zufriedenstellende Ergebnisse. Kabelloses Laden ist mit dem Motorola Edge 40 Neo nicht vorgesehen.

Motorola Edge 40 Neo: Technische Daten Technische Daten Name des Geräts Motorola Edge 40 Neo Bild Bildschirm innen 6,55 Zoll pOLED, endless-edge-Display

2.400 × 1.080 px (402 ppi)

144 Hz Bildwiederholrate

360 Hz Touchrate

max. 1.300 Nits (Peak)

HDR10+ | DCI-P3 Maße 159,63 x 71,99 x 7,79 mm (H x B x T) Gewicht 165 g Farben PANTONE Black Beauty, PANTONE Soothing Sea,

PANTONE Caneel Bay SoC MediaTek Dimensity 7030

6-nm-Prozess

ARM Mali-G610 MC3 GPU Speicher

(in Deutschland) 12 GB LPDDR4X RAM

256 GB uMPC ROM Software Android 13 Erweiterbarer Speicher Keiner Hauptkamera 50 MP | f1.8 Blende | 1/1.5 Zoll | 1.0 µm Pixel Size | PDAF | OIS

Ultra-Pixel-Technologie | 2.0 µm Pixel Size Ultra-Weitwinkel-Kamera

Makro-Kamera 13 MP | f/2.2 Blende | 1.12 µm Pixel Size| 120° Blickwinkel | Macro Vision Selfie 32 MP | f/2.4 | 0.7 µm Pixel Size

Quad-Pixel-Technologie | 1.4 µm Pixel Size Video 4K bei 30 fps | 1080p 60/30 fps | Slow Motion 720p 240/120 fps Audio Stereo-Speaker, Dolby Atmos Akku 5.000 mAh Aufladen per Kabel Max. 68 W TurboPower Kabelloses Laden (Qi) Nein UWB Nein Sonstiges USB Type C (2.0)

NFC, BT 5.4, Dual-SIM (5G),

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

2.4 GHz | 5 GHz | 6 GHz

Wi-Fi 6E