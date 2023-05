Garmin Forerunner 965 im Test: edle Laufuhr mit Smartwatch-Schwächen

Nicht einmal ein Jahr nach der Forerunner 955 bringt Garmin die Forerunner 965 auf den Markt. Die Änderungen beim Funktionsumfang muss man allerdings mit der Lupe suchen, und die meisten neuen Features kommen mit Software-Updates in den nächsten Wochen und Monaten auch auf ältere Devices. Dennoch: Was die Sport-Features angeht, macht der Garmin-Uhr niemand etwas vor.

Ihr könnt unzählige Dinge an der Garmin-Uhr an Eure eigenen Bedürfnisse anpassen – von Tasten-Shortcuts bis zur Touchscreen-Sperre in bestimmten Sportarten. Und das schöne ist: Nahezu alle Einstellungen könnt Ihr auch über das Smartphone treffen und müsst Euch nicht auf der Uhr durch die ellenlangen Dialoge navigieren.

Smartwatch-Features

Garmin müht sich, bei den Smartwatch-Features mit Apple, Samsung und Konsorten Schritt zu halten. Allerdings reicht hier ein bunteres Interface nicht aus. Während es zwar einen recht gut ausgestatteten App-Store gibt, hinkt Garmin beim mobilen Bezahlen, der Konnektivität und anderen smarten Features hinterher.

Vorteile

ConnectIQ Store hat viele Apps und Watchfaces

Nachteile

Garmin Pay in Deutschland ziemlich schwach

kein Freisprechen am Handgelenk möglich

auch 2023 keine LTE-Version verfügbar

Wer im Jahr 2023 nicht Apple heißt oder auf WearOS setzt, hat es zugegebenermaßen nicht leicht. Selbst der Smartwatch-Riese Huawei hat Schwierigkeiten, seine Uhren in der Breite wirklich smart zu bekommen. Garmin müht sich hier redlich, und hat auch einige Erfolge vorzuweisen.

Für seinen gleichnamigen Store hat Garmin eine eigene Smartphone-App namens ConnectIQ. Hier findet Ihr Tausende von Apps in den unterschiedlichsten Kategorien. Mit dabei sind beispielsweise Spotify und Amazon Music für die Unterhaltung, oder komoot und AccuWeather, damit Ihr bei Euren Trips irgendwann nicht verloren im Regen steht.

Im ConnectIQ-Store findet Ihr zahlreiche Apps und mehr für Eure Forerunner 965. / © NextPit

Eine Auswahl wie Ihr sie bei den Smartwatches von Samsung und Google oder den Apple-Watch-Modellen findet, dürft Ihr hier aber nicht erwarten. Hier könnt Ihr den ConnectIQ-Store im Browser durchstöbern. Neben Apps gibt's hier auch eine erkleckliche Auswahl an Watchfaces und Datenfeldern für Workouts.

Ansonsten sind die smarten Features allerdings recht "basic": Notifications gibt's zwar, allerdings nicht interaktiv. Heißt: Ihr könnt auf der Uhr beispielsweise nicht per Text- oder gar Spracheingabe antworten – letzteres klappt schon aufgrund des fehlenden Mikrofons nicht. Entsprechend gibt es auch bei der Forerunner 965 keinen Sprachassistenten und keine Freisprechfunktion, die Garmin beide allerdings 2021 bereits in der Venu 2 Plus verbaute.

Manche Apps für die Forerunner 965 bringen sogar eigene Widgets mit. / © NextPit

Was es ebenfalls nicht gibt, ist mobiles Internet. Die Forerunner 945 LTE bleibt das einzige Modell in Garmins Sportuhr-Portfolio mit LTE-Konnektivität, was 2023 wirklich schade ist. NFC ist zwar an Bord, allerdings kränkelt Garmin Pay nach wie vor an mangelndem Banken-Support. Ich habe Konten bei drei Banken, und keine davon wird unterstützt.