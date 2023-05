Bis zu 33 % Rabatt: Artillery Sidewinder X2 3D-Drucker so günstig wie nie!

Spielt Ihr schon länger mit dem Gedanken, Euch einen eigenen 3D-Drucker nach Hause zu holen, dann könnt Ihr bei Artillery gerade richtig sparen. Denn der einsteigertaugliche Sidewinder X2 ist gerade deutlich reduziert erhältlich, und so zahlt Ihr gerade einmal 292,55 Euro inklusive der Versandkosten. Möchtet Ihr einen 3D-Drucker mit großer Druckfläche, solltet Ihr Euch diesen Deal nicht entgehen lassen.

Artillery wurde 2018 in Shenzhen gegründet und hat sich in den vergangenen Jahren in der Szene als Geheimtipp für günstige 3D-Drucker etabliert. Der Sidewinder X2 bietet hier ein ziemlich großes Druckvolumen und ist wie die anderen Artillery-Drucker durch seine einfache Bedienung auch gut für Einsteiger geeignet. Und das beste: Ihr bekommt aktuell 33 % Rabatt auf den 3D-Drucker!

Für Eure Kreationen bietet der Sidewinder X2 ein Druckvolumen von 300 x 300 x 400 Millimeter, was schon sehr ordentlich ist. Außerdem verspricht Artillery dank Volcano-Düse eine hohe Druckgeschwindigkeit und ein einfaches Nachfüllen des Filaments – also des Druckmaterials.

Wie Ihr im Video sehen könnt, nutzt der Artillery-Drucker ABL (Automatic Bed Leveling), wodurch die Druckplatte mit Hilfe von Abtastpunkten auf Unebenheiten untersucht und anschließend korrigiert wird. Die Druckplatte besteht aus erhitzt der 3D-Printer innerhalb von zwei Minuten auf bis zu 110°C. Die Lautstärke des Druckers ist ebenfalls sehr gering und mit unter 55 Dezibel während des Arbeitsprozesses leiser als viele Saugroboter.

Artillery verspricht mit den synchronisierten Doppel-Z-Achsen, der doppelten Leitspindel und der geschlossenen Synchronriemen ein sehr synchrones Arbeiten – und dadurch sowohl einen feineren Druck als auch eine bessere Druckqualität. Nicht nur die Synchronriemen, sondern auch die Kabel sind ins Gehäuse integriert. Das sieht einerseits natürlich besser aus, soll aber auch Vibrationen und damit negative Einflüsse auf die Druckqualität verhindern.

Außerdem praktisch: Der Artillery-Drucker hat einen Alarm, wenn das Filament zu Ende geht. Darüber hinaus gibt es auch eine Wiederaufnahme-Funktion, wenn der Druckvorgang unterbrochen wurde, sei es aufgrund von fehlendem Filament oder aufgrund eines Stromausfalls.

Darum lohnt sich das Artillery-Angebot gerade so sehr

Normalerweise müsst Ihr für den Artillery Sidewinder X2 437,02 Euro ohne Versandkosten zahlen. Dank einer Aktion spart Ihr hier jedoch bereits 26 % und zahlt somit nur noch 325,20 Euro zuzüglich 16,26 Euro "Servicegebühr". Mit dem Gutschein "50X2ZB", den Ihr während des Bestellprozesses eingeben könnt, erhaltet Ihr noch einmal einen Rabatt und zahlt somit nur noch 292,55 Euro inklusive allen Kosten – statt des derzeitigen Bestpreises von 373,28 Euro.

Dank Vulkandüse und ABL sind die Druckergebnisse nicht nur schnell, sondern auch ohne glatt, verspricht der Hersteller. / © Artillery

Seid Ihr Euch nicht sicher, ob das Gerät wirklich Euren Wünschen entspricht, solltet Ihr unbedingt mal in den großen Vergleich der New York Times reinschauen, denn hier wurde der Sidewinder X2 ebenfalls als einer der vier besten 3D-Drucker ausgezeichnet. Auch beim Versand müsst Ihr Euch keine Sorgen machen, da das Gerät direkt aus der EU verschickt wird und Ihr zusätzlich 1 kg PLA-Filament gratis dazu bekommt, um nach der sehr einfachen Installation direkt loslegen zu können.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist ein 3D-Drucker interessant für Euch oder nutzt Ihr den Sidewinder X2 vielleicht sogar schon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!