Das Nothing Phone (1) im Hands-on: Ich blinke, also bin ich

Das Nothing Phone (1) ist zweifellos das Smartphone mit dem derzeit größten Hype. Aber ist es vielleicht überhypt? Diese Frage wird erst nach einem ausführlichen Test beantwortet werden können. In der Zwischenzeit konnte ich das Nothing Phone (1) bereits vor der Veröffentlichung in die Hand nehmen und möchte Euch meine ersten Eindrücke vom Nothing Phone (1) schildern.

Design: Das Unwichtige mit dem Angenehmen verbinden Das Nothing Phone (1) hebt sich durch sein Design mit transparenter Glasrückseite, die den Blick auf einige Komponenten freigibt, sowie durch die aufleuchtenden LEDs deutlich ab. Gefällt: Das transparente Design macht einen guten Eindruck

Das Glyph-Interface ist eher ein Gimmick, peppt das Erlebnis aber auch ein bisschen auf.

IP53, doppelte Stereo-Lautsprecher Gefällt nicht: Formfaktor, der sehr stark an den eines iPhone 13 angelehnt ist (kein Fehler an sich, sondern relativiert die avantgardistische Seite des Designs). Das Glyph-Interface soll die Art und Weise, wie Ihr mit Eurem Smartphone interagiert, verändern. Aber man muss zugeben, dass es trotzdem ein bisschen wie ein Gimmick wirkt / © NextPit Okay, ich habe es gesehen, Ihr habt es gesehen, jeder und seine Großmutter haben es gesehen: Das Nothing Phone (1) hat eine Rückseite aus durchsichtigem Glas. Bislang gibt es nur das weiße Modell, eine schwarze Version soll später folgen. Und dieses Design greift die gleichen Codes auf wie die Kopfhörer Nothing Ear (1). Das Smartphone lässt uns einen Blick aufs Innenleben und einige Komponenten werfen. Es geht hier darum, die verbaute Technik und die Ästhetik des Geräts miteinander in Einklang zu bringen. Das bedeutet, dass es nicht einfach nur damit getan wäre, auf ein Handy eine durchscheinende Rückseite zu verbauen – das wäre lame. Es gibt verschiedene Texturen, von denen einige der Oberfläche eines Golfballs ähneln – mit kleinen Unebenheiten wie bei dem Plättchen rechts neben dem Kameramodul. Das längliche Rechteck in der Mitte hat eine kreisförmig geriffelte Oberfläche, die an Vinyl erinnert. Und die Plättchen unten sind so angeordnet, dass sie an die Form eines kleinen Elefanten erinnern. Auch der Rahmen aus recyceltem Aluminium erinnert mit seinen geraden Kanten und abgerundeten Ecken stark an das iPhone. / © NextPit. Insgesamt beschleicht mich das Gefühl, ein iPhone 13 Pro in den Händen zu halten, mit seinem Aluminiumrahmen mit geraden Kanten und abgerundeten Ecken. Die Abmessungen von 159,2 x75,8 x 8,3 mm und das Gewicht von 193,5 g machen es zu einem recht kompakten Smartphone, zumindest nicht zu klobig. Das Interessanteste ist jedoch die berühmt-berüchtigte Glyph-Schnittstelle. Im Grunde handelt es sich dabei um ein System von visuellen (aber auch akustischen) Signalen, die als Benachrichtigungen fungieren. Und diese Benachrichtigungen sind kontextabhängig. Ihr könnt die Glyph-Schnittstelle anpassen, um verschiedene Arten von Lichtsignalen mit verschiedenen Arten von Benachrichtigungen zu verknüpfen. Wenn Euer Freund oder Eure Freundin anruft, können die LEDs zum Beispiel an verschiedenen Orten und in einem bestimmten Rhythmus aufleuchten. Oder es wird beim Laden eine kleine LED aktiviert, die als Fortschrittsbalken fungiert. So seid Ihr über bestimmte Benachrichtigungen im Bilde, ohne aufs Display schauen zu müssen. Auf dem Papier finde ich das eine ziemliche Spielerei. Aber gleichzeitig sollten wir den Nutzen solcher Features nicht zu wichtig nehmen. Eine Funktion ist nicht nutzlos, nur weil sie optional ist. Ganz im Gegenteil: Ich finde diesen Gamification-Aspekt ganz nett, vor allem da der Hersteller plant, neue Signale auf Empfehlungen der Community zu implementieren. Ihr könnt Euch aber auch dafür entscheiden, das Glyph-Interface zu deaktivieren. Das Nothing Phone (1) hat keine proprietäre Ladetechnologie. / © NextPit

Display: 120 Hz OLED-Panel Das Nothing Phone (1) verfügt über einen 6,55-Zoll-OLED-Bildschirm mit einer Full HD+ Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln, HDR10+-kompatibel mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, einer Touch-Sampling-Rate von 240 Hz und einer maximalen Helligkeit von 1200 nits. Gefällt: Bildwiederholrate von 120 Hz

HDR10+-kompatibel

Keine Ränder und kein Kinn Gefällt nicht: Touch-Abtastrate von 240 Hz ist etwas niedrig Der 6,55-Zoll-OLED-Bildschirm des Nothing Phone (1) hat eine variable Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hz bei FullHD+-Auflösung / © NextPit Auf dem Papier entspricht das OLED-Display des Nothing Phone (1) voll und ganz dem, was man von einem Smartphone in dieser Preisklasse erwarten kann. Ich finde die Farbgebung bei standardmäßig aktiviertem Alive-Farbmodus ein wenig zu gesättigt. Aber erst nach ausführlichen Tests kann ich ein endgültiges Urteil über die Farbtreue fällen. Die Bildwiederholfrequenz ist nicht sehr anpassungsfähig, sie kann unter bestimmten Bedingungen automatisch ohne weitere Intervalle von 60 auf 120 Hz wechseln. Auch hierzu mehr im finalen Test. Allerdings finde ich die Touch-Sampling-Rate von 240 Hz etwas schwach, insbesondere für den Gaming-Einsatz. Aber ansonsten ist der flache, randlose Bildschirm angenehm anzusehen und vor allem hat er kein großes Kinn, wie es im Mittelklasse-Segment immer noch häufig der Fall ist. Außerdem hat er oben links eine kleines Punch-Hole, in dem die Selfie-Kamera untergebracht ist. Der Fingerabdruckleser unter dem Bildschirm ist sehr reaktionsschnell und der haptische Motor erzeugt ein sehr klares, sauberes Feedback. Es klingt dumm, aber es verstärkt das Premium-Gefühl, das das Smartphone vermittelt. Das Display des Nothing Phone (1) sähe einem iPhone zum Verwechseln ähnlich, wäre da nicht das Punch-Hole in der oberen linken Ecke des OLED-Displays. / © NextPit

Schnittstelle: Nothing OS, eine sehr leichte Android 12-Schnittstelle Das Nothing Phone (1) läuft unter Nothing OS, der Android-12-basierten Benutzeroberfläche des Herstellers. Nothing verspricht bis zu drei Android-Versionen und vier Jahre lang zweiwöchentliche Sicherheitsupdates. Gefällt: Eine leichte Benutzeroberfläche

Die Funktionen von Android 12 sind vorhanden

Drei Android-Versionen und vier Jahre Sicherheitsupdates. Gefällt nicht: Ich möchte mehr Nothing-Widgets. Nothing OS ist ein Android-Overlay, das ich als sehr leicht empfunden habe. Es gibt keine Bloatware und glücklicherweise auch keine Werbung in der Benutzeroberfläche. Und Nothing hat die Neuerungen von Android 12 wie die dynamischen Designs, das Power-Menü, das Privacy Dashboard und sogar die neuen Widgets ziemlich gut implementiert. Der Hersteller hat seinem Launcher natürlich seine eigenen, optisch ansprechenden Widgets hinzugefügt – bei diesen Widgets hätte ich mir ein bisschen mehr Auswahl gewünscht. Die Möglichkeit, das Symbol einer einzelnen, vielleicht häufig verwendeten App zu vergrößern, ist auch ziemlich cool. Nothing erklärt auch, dass man daran arbeite, Bluetooth-Geräte von Drittherstellern zu koppeln. Die Idee dahinter ist, dass Ihr Wearables oder verbundene Objekte anderer Marken leichter verbinden könnt, eine Art Google Fast Pair+. Der Hersteller erklärt bereits, dass er mit Apple für die AirPods, aber auch mit Tesla zusammenarbeitet. Und dass man Tesla fährt, wenn man cool ist, ist ja allseits bekannt. Das Nothing Phone (1) profitiert außerdem von einer für ein Mittelklasse-Smartphone sehr umfangreichen Update-Politik. Nothing garantiert drei Hauptversionen von Android sowie vier Jahre Sicherheitsaktualisierungen mit zweiwöchentlichen Patches. Das ist in dieser Preisklasse noch zu selten.

Nothing Phone (1): Performance Das Nothing Phone (1) ist mit einem Qualcomm Snapdragon 778G+ (6 nm) und der "Adreno 642L"-GPU ausgestattet. Das Ganze wird mit 8 oder 12 GB RAM und 128 oder 256 GB Speicherplatz kombiniert. Zu diesem Teil habe ich im Moment nichts zu sagen, da ich aufgrund der Sperrfrist für die Medien nicht dazu in der Lage bin. Ihr müsst also auf meinen vollständigen Test warten, der allerdings sehr bald kommt. Der Snapdragon 778G+ ist ein SoC für das Mittelklasse-Segment. Es ist übrigens insbesondere dieser Punkt, der bei einigen Hypisten ein wenig Enttäuschung hervorgerufen hat, da sie gehofft hatten, dass das Nothing Phone (1) ein Ultra-Premium-Flaggschiff sein würde. Es ist eine Plattform, bei der Qualcomm Zeit hatte, sie zu optimieren. Sie verbraucht deutlich weniger Energie als ihre höherwertigen Pendants und überhitzt vor allem weniger. Ich habe Apex Legends Mobile gestartet und das Spiel hat die Grafiken automatisch auf Normal (Stufe 2 von 6) und die Framerate auf Hoch (Stufe 2 von 4) eingestellt. Aber wie gesagt, werde ich zu gegebener Zeit mehr über die Performance sagen.

Foto: Zwei Knipsen, keine Probleme Das Nothing Phone (1) verfügt über eine Dual-Cam, die von einem 50-MP-Weitwinkelobjektiv (Sony IMX766) sowie einem 50-MP-Ultraweitwinkelobjektiv getragen wird. Die Selfie-Kamera hat eine Auflösung von 16 MP. Das Nothing Phone (1) verzichtet auf einen unnötigen 2-MP-Makro-Sensor. / © NextPit Auch hier kann ich Euch nicht viel sagen, bevor der vollständige Test des Nothing Phone (1) vorliegt. Aber wir können lobend hervorheben, dass Nothing keine unnötigen 2-MP-Tiefen- oder Makrosensoren verbaut VIELEN DANK DAFÜR! Außerdem dürfen wir mit dem hervorragenden und vielfach bewährten Sony-IMX766-Sensorsehr gute Ergebnisse im Weitwinkelbereich erwarten. Das Ultraweitwinkelobjektiv und der "Samsung Isocell JN1"-Sensor, dessen FOV auf 114° begrenzt ist, begeisterten mich jedoch weniger. Die Videofunktion ist bei der Hauptkamera auf 4K bei 30 FPS beschränkt.

Akkulaufzeit: Kabellose und umgekehrte kabellose Aufladung Das Nothing Phone (1) verfügt über einen 4500-mAh-Akku, der mit 33 Watt per Kabel, 15 Watt per Qi-Funk und 5 Watt per Reverse-Wireless-Charging schnell aufgeladen wird. Gefällt: Drahtloses Aufladen, das in dieser Preisklasse selten ist. Gefällt nicht: Ladegerät nicht enthalten

Schnelles Aufladen mit 33 Watt ist etwas schwach. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber auch bei konkreten Aussagen zum Akku muss ich Euch bitten, auf meinen vollständigen Test zu warten, der noch nicht veröffentlicht werden darf. Auch hier wiederholt Nothing, was bei den Ear (1) gut funktionierte: Es bietet Wireless- und Reverse-Wireless-Charging in einer Preisklasse, in der auf diese Funktionen fast immer verzichtet wird. Auf dem Papier scheint mir der 4500-mAh-Akku ausreichend zu sein. Beachtet hingegen, dass Nothing sein USB-C-Ladegerät separat verkauft. Der Hersteller bietet aber auch keine proprietäre Ladetechnologie an. Um die 33-Watt-Schnellladung per Kabel zu nutzen, reicht jedes Ladegerät, das mit dem USB-PD-3.0-Standard kompatibel ist.