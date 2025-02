Das iPhone 16e ist Apples jüngster Versuch, die iPhone-16-Technologie zu einem günstigeren Preis anzubieten. Mit dem leistungsstarken A18-Chip, einem verbesserten Akku und Apple Intelligence richtet sich das Gerät an alle, die ein modernes iPhone-Erlebnis suchen, ohne den vollen Preis der Pro-Modelle zahlen zu müssen. Doch wo genau liegen die Stärken und Schwächen des iPhone 16e? Ist es am Ende vielleicht nur ein Kompromiss, den man besser nicht eingehen sollte? In diesem Test schauen wir uns das neue, kleinste iPhone im Detail an.

Apple iPhone 16e: Design und Verarbeitung

Design und Verarbeitung Display 6,1 Zoll, OLED-Display 1.170 x 2.532 Pixel 60 Hz Bildwiederholrate Maße und Gewicht 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 167 g Schutzklasse IP68

Mit dem iPhone 16e bricht Apple mit einer alten Tradition: Während frühere Einsteiger-Modelle wie das iPhone SE mit kleineren Displays kamen, setzt das iPhone 16e auf ein 6,1-Zoll-OLED-Display – genau wie das iPhone 16 und sogar das iPhone 16 Pro (Test). Damit bietet das Gerät eine moderne Bildschirmgröße, unterscheidet sich aber dennoch in ein paar wesentlichen Punkten von seinen teureren Geschwistern.

Das Super-Retina-XDR-Display des iPhone 16e liefert knackige Farben und hohe Kontraste, muss sich aber in puncto Helligkeit den anderen Modellen geschlagen geben: Während das iPhone 16 eine typische Helligkeit von 1.000 Nits und in HDR-Spitzen bis zu 1.600 Nits erreicht, kommt das iPhone 16e auf 800 Nits (SDR) und 1.200 Nits (HDR). Besonders unter direkter Sonneneinstrahlung merkt man den Unterschied, denn das iPhone 16 kann in Outdoor-Situationen sogar noch auf bis zu 2.000 Nits boosten.

Ein auffälliger Unterschied zeigt sich zudem bei den Displayrändern: Die Bezels des iPhone 16e sind sichtbar dicker als beim iPhone 16, was dem Gerät einen etwas klobigeren Look verpasst. Besonders ohne Hülle fällt das auf, wenn man bereits an die schmaleren Ränder neuerer iPhones gewöhnt ist. Es ist kein Weltuntergang, aber im direkten Vergleich wirkt das 16e etwas weniger modern.

Das iPhone 16e hat ein schickes OLED-Display mit toller Farbwiedergabe. Leider ist die Bildwiederholrate auf 60 Hz begrenzt. © nextpit Die Dynamic Island hat es noch nicht auf das iPhone 16e geschafft – stattdessen gibt's hier die klassische Notch. © nextpit Auf der rechten Seite befindet sich nur der Ein/Aus-Schalter. Der Camera-Control-Button hat es nicht aufs iPhone 16e geschafft. © nextpit Anders als das iPhone SE 3 hat das iPhone 16e den konfigurierbaren Action Button anstelle des Lautlos-Switches. © nextpit Auf der Rückseite des iPhone 16e gibt es eine einzelne Kamera. Es handelt sich dabei um die Kamera aus dem iPhone 16 – mit einem wichtigen Unterschied. © nextpit Das iPhone 16e hat nämlich keinen mechanischen oder optischen Bildstabilisator verbaut. Insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen ist der Unterschied spürbar. © nextpit Wie die anderen iPhone-16-Modelle setzt auch das iPhone 16e auf USB – allerdings USB 2.0. © nextpit Das iPhone 16e gibt es in diesem Schwarzton und in Weiß – wer's bunt mag, braucht eine Hülle. © nextpit

Auch bei der Display-Technologie gibt es eine klare Abgrenzung: Das iPhone 16e setzt auf die klassische Notch, während die teureren Modelle die Dynamic Island nutzen. Zudem bleibt es bei 60 Hz – wer sich einmal an die 120 Hz von ProMotion gewöhnt hat, merkt den Unterschied.

Ein interessantes Detail ist der neue Action Button, der den klassischen Lautlos-Schiebeschalter ersetzt. Mit ihm lassen sich verschiedene Funktionen wie der Kamerastart oder Schnellzugriffe auf Apps belegen – eine praktische Neuerung, die bislang nur den Pro-Modellen und dem iPhone 16 vorbehalten war.

In Sachen Verarbeitung bleibt Apple seinem hochwertigen Anspruch treu: Das iPhone 16e besitzt ein Aluminiumgehäuse mit einer Glasrückseite, die laut Apple das „härteste Glas in einem Smartphone“ sein soll. Dank IP68-Zertifizierung ist das Gerät gegen Staub und Wasser geschützt – theoretisch übersteht es bis zu 30 Minuten in einer Wassertiefe von 6 Metern.

Ein kleiner Vorteil gegenüber dem regulären iPhone 16: Das iPhone 16e ist etwas leichter, was es angenehmer in der Hand macht. Allerdings gibt es nur zwei Farboptionen: Schwarz und Weiß. Wer mehr Abwechslung möchte, muss also auf eine Hülle zurückgreifen – doch Achtung: MagSafe gibt es hier nicht, was die Auswahl an Zubehör einschränkt.