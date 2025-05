Tineco ist bekannt für Premium-Wischsauger. Der Floor One S7 Stretch stellt nun ein besonders flexibles Modell der umfangreichen Produktreihe dar. Mit an Bord ist die funktionsreiche Basisstation, die den Akku-Wischsauger in gerade einmal fünf Minuten wartet! Ob auch die Reinigungsleistung des 599 Euro teuren Nass-Trockensaugers überzeugt, verraten wir Euch im nextpit-Test.

Ein besonderes Lob erhält der Hersteller für das enthaltene Putzmittel. Dieses fügt Ihr vor jeder Reinigung in den Frischwassertank hinzu. Als smarte Anbindung dient die Tineco-App. Allerdings gibt es kaum Funktionen in der App und aus meiner Sicht keinen echten Grund, warum Nutzer die App nutzen sollten. Das machen Konkurrenten wie Dreame weitaus besser. In der Dreame-Home-App kann zum Beispiel die Selbstreinigung nach eigenem Belieben festgelegt werden.

Der Tineco Floor One S7 Stretch wiegt 4,5 kg. Das Gewicht liegt im unteren Durchschnitt bekannter Nasssauger. Der Frischwasserbehälter befindet sich oberhalb der Wischwalze. Hier passt 1 Liter rein. Den Schmutzwassertank findet Ihr an der Vorderseite des Geräts. Dieser hat ein Fassungsvermögen von 720 ml.

Der Tineco ist ein schicker Akku-Wischsauger. Mir gefällt die dunkelblau-schwarze Farbkombination. Der Sauger besteht aus zwei Teilen: dem Stabgriff und dem Hauptkörper. Im Lieferumfang findet Ihr außerdem die Dockingstation zum Trocknen und Laden, eine zusätzliche Bürstenrolle, einen Trockenfilter, Reinigungslösung und Reinigungswerkzeug. Um den Wischsauger startklar zu machen, steckt Ihr den Stabgriff in den Hauptkörper und schließt die Station ans Netz an.

Reinigungsleistung des Tineco Floor One S7 Stretch

Design Saugmodi 3 Besonderheiten 85-Grad-Heißlufttrocknung

180-Grad-Neigung

Die Reinigungsleistung des Tineco Floor One S7 Stretch überzeugt auf ganzer Linie. In dieser Hinsicht muss sich der Nass-Trockensauger nicht vor dem aktuellen Wischsauger-Testsieger verstecken. Frische Flecken werden mit einem Zug bereinigt. Bei eingetrocknetem Schmutz ist ein zweiter oder dritter Durchgang notwendig. In puncto Kantenreinigung zeigt sich der Tineco-Sauger ebenfalls stark. Er wischt an beiden Kanten entlang.

Die Walze verrichtet die gesamte Arbeit. © nextpit

Wie schon beschrieben, gibt es eine Putzmittellösung im Verpackungsinhalt. Und überraschenderweise riecht man diese wirklich, nachdem die Wohnung geputzt wurde. Es ist ein milder, frischer Duft. Allerdings wird diese recht schnell leer bei häufigem Gebrauch des Saugwischers. Die 1-Liter-Lösung ist bei Amazon erhältlich und kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 22,99 Euro.

Der Tineco Floor One S7 Stretch bietet viele Vorteile. Zum einen kann der Sauger um 180 Grad geneigt werden. Somit ist das Saugen unter Möbeln bis zu einer Höhe von 13,5 cm möglich. Gleichzeitig bekommt der Roborock Flexi Pro (zum Test) Konkurrenz, wenn es um den Titel des flexibelsten Wischsaugers geht. Zum anderen verfügt er über einen überdurchschnittlich großen Wassertank. Dieser umfasst 1 Liter, wodurch Ihr Eure Bude länger säubern könnt. Der zweite Punkt würde natürlich nichts bringen, würde die Akkulaufzeit nicht entsprechend gut sein. Und das ist sie. Bis zu 50 Minuten Laufzeit könnt Ihr aus dem Gerät herausholen. Aber auch hier der Vermerk, dass es darauf ankommt, wie verschmutzt Eure Wohnung ist.

Ihr könnt ihn sogar komplett ablegen © nextpit

Der Wischsauger kann die Saugkraft und den Wasserfluss an den Verschmutzungsgrad Eurer Wohnung automatisch anpassen. Dafür sorgt der sogenannte „iLoop-Sensor“ im Gerät. Das LED-Display am Hauptkörper zeigt Euch den Grad der Verschmutzung farblich in Echtzeit an. Blau bedeutet gereinigt. Rot heißt verschmutzt.

Der Tineco Floor One S7 Stretch hat ein Hauptproblem: Das Handling. Ja, das Gerät verfügt über motorisierte Räder. Jedoch fühlt er sich nicht leichtgängig an. Besonders beim Zurückziehen wird es deutlich. Keine Sorge, einen Krampf im Oberarm werdet Ihr beim Putzen nicht bekommen. Jedoch liegen in dieser Hinsicht Welten zwischen dem Dreame H15 Pro und dem Tineco Floor One S7 Stretch.

Der Hersteller integriert im Gerät ein 3-Kammer-Schmutzwasser-Abscheidesystem. Puh, was eine Bezeichnung. Mit einfachen Worten erklärt, verhindert das genannte Feature, dass Schmutzwasser in den Motor gelangt und die volle Saugleistung gewährleistet wird, wenn das Gerät flachliegt.

Ist das Putzen geschafft, stellt Ihr den Tineco-Sauger ins Dock zurück. Die Basis spült die Walze gründlich durch und trocknet sie vollständig in gerade einmal fünf Minuten! So beeindruckend die Wartung ist, gehört zur Wahrheit dazu, dass der Selbstreinigungsvorgang unheimlich laut ist. Aber gut, wozu gibt es Over-Ear-Kopfhörer (Bestenliste)?