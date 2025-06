Im Mittelpunkt steht das neue Honor 400 Pro – ein Gerät, das technisch in Richtung Flagship geht, aber preislich einen anderen Weg einschlägt. Im Rahmen eines streng limitierten Early-Bird-Angebots könnt Ihr Euch das Modell mit großem Speicher und starkem Zubehörbundle sichern. Was das Handy so besonders macht, welche Geschenke dabei sind und warum Ihr Euch mit der Entscheidung beeilen solltet, erfahrt Ihr in den nächsten Absätzen.

Was steckt technisch im Honor 400 Pro?

Das Honor 400 Pro bringt alles mit, was ein Smartphone der Mittelklasse 2025 braucht – auch wenn einige Komponenten aus 2023 stammen. Das 6,7 Zoll große AMOLED-Display mit 120 Hertz sorgt für eine flüssige Darstellung, die Helligkeit reicht für sonnige Tage locker aus. Im Inneren arbeitet der bewährte Snapdragon 8 Gen 3, flankiert von satten 12 GB RAM und 512 GB Speicher – mehr als genug für Games, Multitasking und KI-Funktionen. Dank MagicOS 9 (basierend auf Android 15) stehen Euch Features wie „AI Image to Video“, smarte Texterstellung und eine eigene „Circle to Search“-Variante zur Verfügung.

Besonders stark präsentiert sich das Kameramodul: 200-Megapixel-Hauptsensor mit OIS, eine 50-MP-Telekamera (ebenfalls mit Bildstabilisierung) und ein 12-MP-Ultraweitwinkel decken alle Foto-Szenarien ab. Selbst die Frontkamera kommt auf 50 Megapixel. Der 5.300-mAh-Akku lässt sich mit bis zu 100 Watt extrem schnell laden, kabellos sind es ebenfalls starke 50 Watt. Wasser- und Staubschutz (IP68/IP69) gibt es ebenso obendrauf.

Deshalb ist der Early-Bird-Deal so heiß – und so schnell wieder weg

Honor macht beim Verkaufsstart des 400 Pro keine halben Sachen: Wer bis zum 6. Juni um 10 Uhr zuschlägt, bekommt weit mehr als nur ein neues Smartphone. Euch erwartet ein ganzes Bundle an Extras – prall gefüllt mit praktischem Zubehör, einem satten Preisnachlass und sogar der Chance auf einen zusätzlichen Gewinn.

Der wichtigste Punkt: 150 Euro Sofort-Rabatt durch einen exklusiven Frühbucher-Coupon, den Ihr direkt auf der Produktseite findet. Doch damit nicht genug – Honor legt großzügig drauf. Im Paket enthalten sind die HONOR CHOICE Earbuds Clip Black*, ein 100-Watt-SuperCharge-Netzteil* für ultraschnelles Laden und ein 180-Tage-Austauschservice*, mit dem Ihr das Gerät im Schadensfall einfach tauschen lassen könnt – ohne Reparatur. Gesamtwert: knapp 280 Euro.

Als kleines Extra on top nehmt Ihr automatisch an einer DJI-Gutschein-Verlosung teil – und wenn Ihr lieber in Raten bezahlt, könnt Ihr das Gerät ganz bequem über 12 Monate zinsfrei finanzieren.

Aber Achtung: Der Coupon ist nur bis 5. Juni, 23:59 Uhr gültig. Das Angebot rund um die Kopfhörer, Netzteil und DJI-Gewinnspiel ist immerhin bis zum 06.06.2025, 10 Uhr gültig.

Fazit: Zuschlagen, bevor es zu spät ist, kann sich lohnen

Das Honor 400 Pro bietet ein starkes Gesamtpaket – gerade mit den 512 GB Speicher. Ihr bekommt gute Hardware, ein ausdauerndes Akku-Set-up, Top-Kameras und moderne KI-Funktionen, verpackt in ein gut aussehendes Design. Und genau jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Euch dieses Smartphone zu sichern, sofern Ihr Interesse an dem Gerät habt.

Denn dieser Early-Bird-Deal ist alles andere als gewöhnlich: Ihr spart 150 Euro, bekommt Zubehör im Wert von fast 280 Euro geschenkt und habt die Chance auf einen DJI-Gutschein. Und das Beste? Kein Vertrag, keine Zusatzkosten – einfach direkt profitieren. Aber: Die Uhr tickt. Der Frühbucher-Rabatt läuft in wenigen Stunden ab – und so ein Gesamtpaket wird es in dieser Form wahrscheinlich erst einmal nicht mehr geben. Wenn Ihr also ohnehin ein neues Smartphone sucht oder ohnehin bereits Interesse am Honor 400 Pro hattet: jetzt ist der Moment.

Was sagt Ihr zu dem Deal? Wie klingt das Honor 400 Pro zu diesen Bedingungen für Euch? Schreibt es in die Kommentare!