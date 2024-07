Preislich ist das Poco M6 Pro in der Einsteigerklasse zu finden. Dieses Smartphone robbt sich mit seiner Ausstattung aber durchaus an teurere Handys heran. Ist das Poco M6 Pro der erhoffte Preis-Leistungs-Champ in der Klasse zwischen 200 und 300 Euro? Genau das finden wir jetzt in unserem Test heraus. Anpfiff!

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi Poco M6 Pro Pro Sehr schönes, helles AMOLED-Display

Ordentliche Hauptkamera mit OIS

Solide Performance

Viel Speicherplatz

Speicher erweiterbar per microSD

HyperOS-Update bereits verfügbar Contra Jede Menge Bloatware

Mäßige Update-Politik

Unsinnige Makro-Cam

keine 5G-Unterstützung, nur Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 5

Design und Display: Hier spielt der Star der Mannschaft Das Poco M6 Pro kombiniert ein gutes Display mit einem Gehäuse, welches sich optisch wahrhaftig wertiger als der aufgerufene Preis präsentiert. Im Gerät ist Platz für microSD-Karte und es gibt einen Kopfhöreranschluss, zudem ist das Gehäuse IP54-zertifiziert. Stärken des Poco M6 Pro Wunderschönes AMOLED-Display mit 120 Hz

Ansprechendes Design im Verhältnis zum geringen Preis

Freistehende Kameraringe statt klobiger Kamerainsel

Gorilla Glass 5 als Displayschutz

Platz für microSD-Karte und Kopfhörer-Klinke

Schneller, zuverlässiger Fingerabdrucksensor

Stereolautsprecher Schwächen des Poco M6 Pro Rückseite anfällig für Fingerabdrücke

Nur spritzwassergeschützt (IP54) Schlanke Ränder und Punch-Hole für die Selfie-Cam lassen das Poco M6 Pro wertiger erscheinen. / © nextpit Den aktuellen Trikotsatz des Poco M6 Pro gibt es in den Farben Blau, Schwarz und Violett. Der auf Hochglanz polierte Trikot-Stoff sorgt allerdings dafür, dass sich nach engagierten Zweikämpfen reichlich Fingerabdrücke auf der Kunststoffrückseite einfinden. Generell haben wir es mit einem Plastikbomber zu tun, bei dem mir aber die frei stehenden Kamerasensoren deutlich besser gefallen als die klobigen Kamerainseln vieler anderer Xiaomi-Modelle. Der Look ist übrigens nur eine der vielen Gemeinsamkeiten, die sich Poco M6 Pro und Xiaomi Redmi Note 13 4G (Test) teilen. Positiv gefällt mir, dass der obere Teil der Rückseite sich optisch ein wenig vom Rest abhebt, ähnlich wie wir es von Pixel-Handys kannten. Noch besser gefällt mir, dass die Vorderseite zum Schutz des Displays mit Gorilla Glass 5 aufwartet. Für ein so günstiges Smartphone finde ich das Design wirklich ansprechend, aber das Gefühl in der Hand offenbart uns dann doch recht flott, dass wir es hier mit einem günstigeren Spieler zu tun haben. Das Poco M6 Pro ist auf der Rückseite optisch abgesetzt, so wie einst die Pixel-Phones. / © nextpit Es gibt erfreulicherweise einen Hybrid-Slot, der wahlweise also zwei nano-SIM-Karten oder je eine SIM-Karte und eine microSD-Karte aufnimmt (eSIM wird übrigens nicht unterstützt). Ebenso schön dürfte für so manchen von Euch der vorhandene Anschluss für Kopfhörer sein. Es gibt sogar Stereolautsprecher, die mich zwar im Klang nicht überzeugen, aber hey: immerhin Stereosound! Das Handy ist IP54-zertifiziert und damit spritzwassergeschützt. Das ist nicht optimal, in dieser Preisklasse aber dennoch absolut nicht selbstverständlich. Das Poco M6 Pro ist damit aber definitiv kein Spieler für lange Regenschlachten. Blickwinkel und Helligkeit sind so gut, dass Ihr immer beste Sicht aufs Display habt – auch von der Eckfahne aus und gegen die Sonne. / © nextpit Der Star der Mannschaft ist allerdings ganz klar das Display: Ein sehr helles (1.700 Nits Spitze) FullHD+-Panel mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz, dazu sehr stabile Blickwinkel, richtig sattes Schwarz und knackige Farben lassen auch die Jungs und Mädels auf der Ehrentribüne jubeln. Wir sind hier im Segment 200-300 Euro unterwegs und das Display hält spielend mit Smartphones mit, die dreimal so viel kosten. Dazu kommt noch, dass Poco bzw. Xiaomi einen Fingerabdrucksensor im unteren Teil des Displays verbaut, der so schnell und zuverlässig funktioniert wie Kai Havertz vom Elfmeterpunkt.

Software: Xiaomi wechselt das Spielsystem Die Software ist eine Mischung aus dem Erwartbaren und einigen Enttäuschungen. Ausgeliefert wird mit MIUI 14 und Android 13, aber ein Update sorgt für den Aufstieg in die höchste Xiaomi-Spielklasse: HyperOS auf Basis von Android 14. Beim Software-Support schwächelt das M6 Pro allerdings ein wenig. Stärken des Poco M6 Pro HyperOS/ Android 14 mittlerweile angekommen Schwächen des Poco M6 Pro Wieder einmal viel Bloatware

nur kurzer Software-Support Da MIUI 14 auf Basis von Android 13 doch langsam die Puste ausgeht, sorgt der Einwechselspieler HyperOS mit der Rückennummer Android 14 für frischen Wind. Finde ich schön, dass das im Januar vorgestellte Smartphone damit jetzt bereits das aktuelle OS drauf hat. Behaltet dabei allerdings auch im Kopf, dass Xiaomi uns nur zwei große Android-Versionen für das Poco M6 Pro verspricht. Das erste Update ist also durch, was bedeutet, dass mit Android 15 dann schon Schluss ist. Sicherheitsupdates gibt es immerhin für drei Jahre, dennoch wäre es schön gewesen, wenn der Verein die Verträge um wenigstens ein Jahr verlängert hätte. Zum Thema: So lange gibt es bei Android-Handys verschiedener Hersteller Updates

Ebenso interessant: Prüft, welche Handys das Update auf HyperOS erhalten

Und schließlich: Die besten HyperOS-Tipps für Euer Xiaomi-Handy Zur vorinstallierten Bloatware mag ich nicht mehr viel sagen, da wir das Spiel von Xiaomi ja gar nicht anders kennen und es genügend oft kritisierten. Zumindest der von Anfang an belegte Speicherplatz von 29,7 GB fällt angesichts von 512 GB Speicherplatz nicht unangenehm ins Gewicht. Lest auch: So entfernt Ihr Werbung bei Xiaomi-Smartphones Zur Software selbst gibt es nicht viel zu erzählen, was wir Euch nicht schon x-mal in anderen jüngeren Reviews erzählt hätten oder in den zahlreich oben verlinkten Beiträgen. Schaut dort also gerne nach, wenn Ihr mehr über HyperOS oder Android 14 wissen wollt.

Crunchtime: Performance und Hardware Der Helio G99 Ultra ist in der Preisklasse eine vertretbare SoC-Wahl, die Performance noch alltagstauglich. Beim Speicher überzeugt Poco aber und wirft mindestens 8 GB RAM und mindestens 256 GB erweiterbaren Speicherplatz in die Waagschale. Lange Gesichter gibt es bei der Konnektivität inklusive fehlender 5G-Funktionalität. Stärken des Poco M6 Pro Alltagstaugliche Performance

Speicher satt Schwächen des Poco M6 Pro Eher mäßige Performance bei Games

Kein 5G

Generell durchwachsene Konnektivität Ihr könnt ohne 5G nicht existieren und Gaming bestimmt Euren Tagesablauf? Dann könnt Ihr diesen Test eigentlich direkt wegklicken. Schaut Euch in diesem Fall vielleicht einfach unseren Test des Poco X6 Pro an. Daddelt Ihr am Handy aber eher selten bzw. nur Casual Games und seid auch nicht auf rasend schnelles 5G-Netz angewiesen, dann geht es im Test jetzt in die spielentscheidende Phase. Der Helio G99 Ultra ist uns schon aus dem Redmi Note 13 Pro 4G bekannt und riss dort auch schon keine Bäume aus. Also keine Panik, Ihr könnt auch Spiele wie Genshin Impact oder Asphalt 9 auf dem Poco M6 Pro spielen, seid dann aber auf den niedrigsten Grafik-Einstellungen unterwegs. Für Champions-League reicht es also nicht, im Ligabetrieb – sprich: bei allen Alltagsanwendungen – reicht das MediaTek-SoC aber allemal aus. Poco M6 Pro

(Helio G99 Ultra) Poco X6

(Snapdragon 7s Gen 2) Redmi Note 13 Pro 5G

(Snapdragon 7s Gen 2) Poco F6

(Snapdragon 8s Gen 3) Redmi Note 12 Pro+

(Dimensity 1080) Redmi Note 13 Pro 4G

(Helio G99 Ultra) AnTuTu 442.869 617,918 593,863 1,455,312 526,790 438,710 3D Mark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop: 346

Schlechtester Loop: 344

Stabilität: 99,4 % Bester Loop: 791

Schlechtester Loop: 700

Stabilität: 88,5 % Bester Loop: 800

Schlechtester Loop: 763

Stabilität: 95,4 % Bester Loop: 3140

Schlechtester Loop: 2584

Stabilität: 82,3 % Bester Loop: 635

Schlechtester Loop: 630

Stabilität: 99,2 % Bester Loop: 347

Schlechtester Loop: 344

Stabilität: 99,1 % Geekbench 6 Single: 725

Multi: 1902 Single: 1025

Multi: 2810 Single: 889

Multi: 2523 Single: 1953

Multi: 4930 Single: 965

Multi: 2408 Single: 744

Multi: 2112 Beim Speicher meint es Poco aber gut mit uns: 256 GB als Einstiegsgröße ist echt klasse, zumal der Speicher per Karte erweitert werden kann –dazu gibt es 8 GB RAM. Wer es noch etwas deftiger mag, schnappt sich das Modell mit 512 GB Speicher und 12 GB RAM. Da drücken wir dann auch schon mal ein Auge zu, wenn es um die Standards geht: LPDDR4X + UFS 2.2 sind schon im reiferen Spieleralter und auch USB 2.0 sicher nicht mehr topaktuell. Das setzt sich bei der Konnektivität fort, wo Ihr neben dem fehlenden 5G-Support mit Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.2 bedacht werdet. NFC ist aber natürlich ebenso an Bord wie LTE.

Kamera: Poco spielt hinten wieder mit Dreier-Kette Die Hauptkamera des Poco M6 Pro mit 64 MP und OIS überzeugt tagsüber, die Selfie-Cam ist okay – und der Rest kackt dagegen im Vergleich dann doch ziemlich ab. Weder die 8-MP-Ultraweitwinkel-Knipse, noch die Nachtfotos konnten mich überzeugen. Den 2-MP-Makro-Kram erwähne ich gar nicht erst, der hat im Spielkader eigentlich nichts zu suchen. Stärken des Poco M6 Pro Richtig gute Bilder mit der Hauptkamera möglich bei Tageslicht

Optische Bildstabilisierung

2-facher Zoom durchaus brauchbar Schwächen des Poco M6 Pro Nachtfotos gelingen nur mit genügend Restlicht und Hauptkamera

Zu wenig: Ultraweitwinkel-Cam ist recht schwach

Ich fühle mich von Xiaomi beleidigt, dass ich 2024 immer noch über 2-MP-Makro-Sensoren schreiben soll In der Schlussphase des Spiels zaubert das Poco M6 noch ein wenig für die Galerie. Okay, "zaubern" ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen, aber der 64-MP-Sensor, der per Pixel-Binning 16-MP-Fotos knipst und Bilder optisch stabilisiert, gefällt mir durchaus. Mit dem Blick auf ein etwa-200-Euro-Preisschild kann sich das sehen lassen, was mit der Hauptkamera gelingt - zumindest, wenn Ihr bei Tageslicht und guten Spielbedingungen den Platz betretet. Hauptkamera und Ultraweitwinkel-Cam schauen schon recht weit aus dem Gehäuse heraus. / © nextpit Danach geht der Dreier-Kette, bestehend neben der Hauptkamera aus dem 8-MP-Ultraweitwinkel und dieser 2-MP-Makro-Katastrophe, recht schnell die Kondition aus. Ehrlich gesagt gefallen mir die Ultraweitwinkel-Bilder schon bei bestem Fotowetter nicht. Mir fehlt es da an der Dynamik und am Detailreichtum – manche Details sind mitunter nicht schlechter, sondern schlicht gar nicht mehr erkennbar. Das potenziert sich bei schlechten Lichtbedingungen noch, aber auch der 64-MP-Shooter bekleckert sich da nicht mit Ruhm. Gibt es noch einigermaßen brauchbare Lichtquellen, kann der Nachtmodus, der per Default automatisch aktiviert wird, noch einiges retten. Mit dem Ultraweitwinkel-Sensor braucht Ihr es nachts aber gar nicht erst versuchen, vertraut mir. Und der Makro-Sensor? Ich habe es tatsächlich nochmal probiert mit ihm, bevor ich ihn aber direkt in der Anfangsphase mit Rot des Platzes verweisen musste. Das ist echt Schrott, sorry! Selfies hingegen fand ich zumindest okay, ebenso den Porträtmodus. Erwähnt sei noch, dass von Haus aus Selfies spiegelverkehrt erscheinen und der Beauty-Filter aktiviert ist. Nervt Euch das, müsst Ihr also vor dem ersten Foto die Kamera-Einstellungen aufrufen. Alles Weitere verrät Euch ein Blick auf unsere Galerie mit Bildern aus der Euro-Spielstätte Dortmund. Aber wir dürften uns einig sein: Dieses Smartphone kauft nur, wer gelegentlich mal ein paar schnelle Schnappschüsse für Insta machen will. Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera mit Zoom x2 – in dem Stadion spielen in dieser Sekunde die Franzosen gegen Polen. © nextpit Hauptkamera – Florian Wirtz, Fußballgott! © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera mit Zoom x2 © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel – seht Ihr, wie der Kirchturm fast verschwindet? ... und der blaue Himmel ebenso? © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera mit Zoom x2 © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit Nachtmodus © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Ultraweitwinkel mit Nachtmodus © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit Nachtmodus © nextpit Hauptkamera mit Nachtmodus: Hier seht Ihr den grünen Teppich, der in Dortmund vom Hauptbahnhof durch die Stadt zum Stadion führt © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit x2-Zoom © nextpit Selfie © nextpit Selfie mit Nachtmodus © nextpit Selfie mit Porträtmodus © nextpit Selfie © nextpit Selfie mit Porträtmodus © nextpit

Nachspielzeit: Akku und Ladegeschwindigkeit Der Akku besitzt die mittlerweile schon fast obligatorische Größe von 5.000 mAh, kann mit flotten 67 W geladen werden und den Charger bekommt Ihr kostenlos mitgeschickt. Kabelloses Laden gibt es allerdings nicht. Stärken des Poco M6 Pro Gute Akkulaufzeit

Schnellladen mit 67 W

Ladegerät im Lieferumfang enthalten Schwächen des Poco M6 Pro Kein kabelloses Laden Eins vorweg: Hier erwartet Ihr völlig zu Recht, dass wir Euch die Akkulaufzeit auf Basis eines Benchmark-Apps aufdröseln. Dummerweise hat diese App – PCMark – aber ein schweres Foulspiel begannen und ist mir während des Testens von hinten in die Beine gegrätscht. Soll heißen, der Test ist gecrasht und damit kann ich Euch heute noch nicht präzise sagen, wo wir da herausgekommen wären. Ich tippe mal, dass wir uns im Bereich von 11-12 Stunden Laufzeit bewegt hätten. Per USB ladet Ihr die Kiste mit bis zu 67 W flott wieder auf. / © nextpit Damit lägen wir bei einer recht ordentlichen Akkulaufzeit, mit der Ihr am Tag auch die Nachspielzeit locker übersteht. Aber ich will Euch nicht im Unklaren lassen und reiche Euch die Werte nach einem neuen Versuch natürlich nach. Habt also noch ein wenig Geduld. Der Rest ist schnell erzählt: Wie gewohnt packt Xiaomi das Ladegerät mit in die Box. Außerdem unterstützt das M6 Pro eine Ladeleistung von 67 W, auch alles andere als üblich in diesem Marktsegment. Der 5.000-mAh-Akku ist damit in weniger als einer Halbzeit geladen, also unter 45 Minuten. Ich hab zwar das fehlende induktive Laden oben als Schwäche gelistet, aber auch das ist keinesfalls etwas, was in diesem Preisbereich zwingend vorausgesetzt werden darf.

Xiaomi Poco M6 Pro: Technische Daten Poco M6 Pro Produkt Xiaomi Poco M6 Pro Abbildung Display 6,67" AMOLED

2.400 x 1.080 px

120 Hz Bildwiederholrate Prozessor MediaTek Helio G99 Ultra Speicher 8 / 12 GB LPDDR4X RAM

256 / 512 GB UFS 2.2

per microSD erweiterbar Software MIUI 14 basierend auf Android 13, mittlerweile auf HyperOS aktualisiert

2 Android-Upgrades

3 Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 64 MP, f/1.79, OIS

Ultraweitwinkel: 8 MP, f/2.2

Makro: 2 MP, f/2.4 Selfie 16 MP | f/2.45 Akku 5.000 mAh

67 W kabelgebundenes Laden

Inklusive Ladegerät Konnektivität Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC IP-Zertifizierung IP54 Abmessungen und Gewicht 161,1 x 74,95 x 7,98 mm, 179 g