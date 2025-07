Google wird voraussichtlich nächsten Monat, also in nicht allzu ferner Zukunft, die nächste Generation der Pixel-Smartphones vorstellen. Während es bereits viele Leaks gibt, die uns einen Einblick in das vermeintliche Pixel 10 geben, haben wir jetzt den besten Blick darauf, wie das Gerät aussehen wird, da Google es offiziell vor der Vorstellung anpreist.