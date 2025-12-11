Honor folgt auf Xiaomi: Mit dem Magic8 Pro stellt der Hersteller ebenfalls ein neues Topmodell vor, das auf dem aktuell schnellsten Prozessor von Qualcomm für Android-Smartphones basiert. Für neue Unabhängigkeit soll darüber hinaus der Akku sorgen.

Honor ist längst kein Teil mehr von Huawei. Nachdem die USA zahlreiche Sanktionen gegen den einstigen Mutterkonzern verhängt hatten, entschied sich dieser dazu, die Marke abzuspalten.

Der Hersteller nutzte die neu gewonnene Eigenständigkeit und emanzipierte sich mit Modellen, die nicht mehr nur auf preisbewusste Käufer abzielten. Besonders die Magic-Serie soll auch mit technischen Innovationen überzeugen. Das zeigt sich einmal mehr beim neuesten Modell der Serie, dem Magic8 Pro.

Schnellstes Qualcomm-SoC hinter dem OLED-Display

Mit dem neuen Topmodell will Honor keine Wünsche offen lassen. Das beginnt schon beim Display, das zwar ohne Faltmechanismus auskommt, aber mit einer Diagonale von 6,71 Zoll viel Bildschirmfläche bietet. Dabei setzt der Hersteller auf OLED-Technologie, eine Auflösung von 2.808 × 1.256 Pixeln sowie eine enorme Helligkeit von 6.000 Nits.

Im Inneren des Smartphones arbeiten die schnellsten Komponenten, die der Markt derzeit zu bieten hat. Das gilt insbesondere für den Prozessor: Der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Elite besitzt acht CPU-Kerne, die auf der dritten Oryon-Generation basieren. An der Spitze stehen zwei auf Schnelligkeit optimierte Kerne, die mit einem Takt von bis zu 4,6 GHz arbeiten können. Sie werden von sechs weiteren Kernen flankiert, die beim Rechnen den Energieverbrauch durch eine maximale Taktgeschwindigkeit von 3,62 GHz zügeln. Schneller als beim Vorgänger sind zudem die GPU und die Hexagon-NPU. Die Adreno 840 soll eine um etwa 23 Prozent höhere Leistung bieten, während die Recheneinheit für KI-Anwendungen sogar 37 Prozent schneller sein soll.

Dem SoC steht reichlich RAM zur Seite, wobei die Größe vom Modell abhängt. Die kleinere Variante verfügt über 12 GB LPDDR5X-5300-Arbeitsspeicher, während das Topmodell 16 GB bietet. Auch beim internen Speicher gibt es Unterschiede: Beim kleineren Modell sind es 512 GB, gegen Aufpreis wird der Speicherplatz auf ein Terabyte verdoppelt.

12,5 Gbit/s im Mobilfunknetz und 200 MP für Nachtaufnahmen

Beeindruckend sind auch die Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung. Das X85-Modem von Qualcomm erreicht Transferraten von 12,5 Gbit/s beim Download bzw. 3,7 Gbit/s beim Upload, sodass Honor bereits von „5,5G“ spricht – auch wenn es sich dabei um keinen offiziellen Standard handelt. Auch im WLAN sind die Datenraten hoch: Das im Prozessor integrierte FastConnect-Modul unterstützt Wifi 7, und Peripheriegeräte lassen sich kabellos über Bluetooth 6.0 einbinden.

Bei der Kamera will Honor nicht hinter der Konkurrenz zurückstehen. Wie beim Vorgänger bleibt die Auflösung der Hauptkamera zwar bei 50 Megapixeln, doch für Tele- oder Nachtaufnahmen kommt ein 200-Megapixel-Sensor zum Einsatz. Dieser soll der Bild-KI so viele Details liefern, dass die Bildqualität in diesen Szenarien neue Maßstäbe setzt.

Strom ohne Ende?

Ein letztes Highlight des neuen Magic8 Pro ist der Akku, der wie zuvor auf der Silizium-Kohlenstoff-Technologie basiert. Schon der Vorgänger bot mit 5.270 mAh einen vergleichsweise großen Speicher, nun sind es sogar 7.100 mAh. Die gestiegene Energiedichte führt außerdem zu einem schnelleren Laden. Allerdings gelten die von Kohlenstoff umhüllten Silizium-Anoden als anfälliger.

Das Honor Magic8 Pro wird auch in Deutschland auf den Markt kommen, wie sich bereits auf der Website des Herstellers andeutet. Neben den technischen Details fehlen jedoch noch die genauen Preise. Bei der Vorstellung in Dubai wurden für lokale Käufer rund 935 Euro für die kleinere Variante genannt; für mehr Speicher werden etwa 165 Euro Aufpreis fällig. Das Smartphone könnte somit in Europa zu Preisen von 999 Euro bzw. 1.199 Euro erhältlich sein.