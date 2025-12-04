Das Jahr neigt sich dem Ende zu, doch bei Samsung laufen die Arbeiten am nächsten Software-Update bereits auf Hochtouren. Mit One UI 8.5 will der Hersteller Anfang des kommenden Jahres gemeinsam mit der Galaxy-S26-Reihe eine neue Version seiner Benutzeroberfläche veröffentlichen.

Wie bereits in den Vorjahren bleibt das Zwischenupdate nicht exklusiv für die neuen Modelle, sondern wird auch auf zahlreiche bestehende Geräte von Samsung verteilt.

Optisch bringt One UI 8.5 einige Veränderungen mit sich. Die Telefon-App erhält ein überarbeitetes Layout, und selbst die kleinen Symbole für Mobilfunk, WLAN und andere Statusanzeigen erscheinen in neuem Design. Auch die Schnelleinstellungen lassen sich künftig flexibler anpassen, sodass Ihr die Oberfläche stärker nach Euren eigenen Vorlieben gestalten könnt.

Neue KI-Features von Samsung

Im Zentrum der Neuerungen steht jedoch einmal mehr die Integration von KI. Mit dem Meeting Assistent lassen sich Präsentationen in Echtzeit übersetzen. Der Touch Assistent bietet die Möglichkeit, Texte direkt auf dem Bildschirm zusammenzufassen, zu übersetzen oder zu organisieren. Das Smart Clipboard erkennt automatisch, wenn Ihr Inhalte kopiert, und schlägt passende Aktionen wie Übersetzen oder Zusammenfassen vor. Ergänzt wird das Ganze durch den Social Composer, der aus Fotos automatisch Social-Media-Texte generieren kann.

Ob Samsung auch Funktionen jenseits der KI-Features integriert, ist derzeit noch offen. One UI 8.5 befindet sich aktuell in internen Tests, eine erste Beta könnte aber noch vor Jahresende erscheinen.

Diese Smartphones und Tablets bekommen One UI 8.5

Nach dem Start der Galaxy-S26-Reihe wird das Update auch für eine breite Palette älterer Modelle verfügbar sein – von den Galaxy-S25- und S24-Geräten über die S23- und S22-Reihen bis hin zu den Fold- und Flip-Modellen sowie zahlreichen A-Serien-Smartphones. Auch Tablets wie die Galaxy-Tab-S10– und Tab-S9-Reihen sowie Tab-A-Modelle und die Tab-Active-Serie werden versorgt.

Damit gilt: Alle Geräte, die bereits mit One UI 8 laufen oder das Update bis Ende des Jahres erhalten, sind auch für One UI 8.5 vorgesehen. Neue Systemanforderungen gibt es nicht, die KI-Funktionen bleiben jedoch den Modellen vorbehalten, die schon jetzt mit entsprechender Hardware ausgestattet sind.