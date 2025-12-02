Wer regelmäßig YouTube nutzt, kennt das Problem: Kaum klickt man ein Video an, wird man direkt mit mehreren Werbespots begrüßt. Und wenn es richtig unglücklich läuft, tauchen mitten im spannendsten Moment gleich noch ein paar zusätzliche Anzeigen auf.

In den letzten Jahren sind verschiedene Wege entstanden, um Werbefluten zu entkommen. Manche befinden sich in einer Grauzone, und andere versprechen mehr, als sie am Ende halten. Doch ein Browser schafft es immer wieder, in diesem Zusammenhang besonders hervorzustechen.

Brave Browser: Ein besonderes Surf-Erlebnis

Die Rede ist vom Brave Browser – einem Namen, der bei Insidern längst kein Geheimtipp mehr ist. Der Browser ist aufgrund seiner konsequenten Haltung in Sachen Privatsphäre und Tracking-Schutz beliebt. Gleichzeitig taucht er immer wieder in Diskussionen rund um ein reibungsloseres und schnelleres YouTube-Erlebnis auf. YouTube-Videos ohne Werbung schauen und das ohne ein teures Premium-Abo? Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Und doch ist genau das einer der praktischsten Tricks des Brave Browsers.

Aber erstmal von vorne: Brave ist kein gewöhnlicher Browser. Er basiert auf Chromium, der gleichen Engine wie Google Chrome, und bietet damit volle Kompatibilität mit Websites und Chrome-Erweiterungen. Gleichzeitig hat Brave aber von Haus aus einige entscheidende Vorteile: einen integrierten Werbeblocker, Schutz vor Trackern, Fingerprinting-Schutz und ein eigenes Belohnungssystem namens Brave Rewards.

Startmenü des Brave Browsers Bildquelle: nextpit / Thomas Kern

Und genau hier liegt der Schlüssel zu einem werbefreien YouTube: Brave blockiert Werbung und Tracking-Skripte schon bevor sie geladen werden. Gleiches gilt auch für die Werbeunterbrechungen, die in Videos eingeblendet werden. Technisch gesehen werden Anfragen an die Server der Werbenetzwerke abgefangen und unterdrückt, sodass YouTube für den Nutzer quasi „sauber“ erscheint. Die Videos selbst kommen weiterhin direkt von YouTube, aber die Werbeeinblendungen werden gar nicht erst angezeigt.

YouTube-Videos ohne Werbeunterbrechungen schauen

Brave ist dabei nicht nur ein „Adblocker-Browser“. Mit dem Fokus auf Privatsphäre, werden Tracking-Cookies, Analyse-Skripte und Fingerprinting-Technologien automatisch blockiert. Das sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, sondern oft auch für deutlich schnellere Ladezeiten. Gerade auf mobilen Geräten oder bei langsamen Internetverbindungen ist der Unterschied im Alltag spürbar.

Ein weiteres interessantes Feature ist der Brave Shield. Hier seht Ihr, wie viele Tracker und Anzeigen auf einer Website blockiert wurden. Außerdem kannst du einzelne Elemente gezielt zulassen oder blockieren. In Kombination mit der Möglichkeit, YouTube-Videos werbefrei zu streamen.

Alles in allem ist Brave mehr als nur ein Browser. Wer genug von ständigen Unterbrechungen auf YouTube hat, kann hier kostenlos von einem werbefreien Streaming profitieren, ohne dass ein Premium-Abo nötig ist.