Samsungs „One UI 8 Watch“-Update erreicht endlich mehr Galaxy-Watch-Modelle und bringt neu gestaltete Kacheln, flüssigere Animationen und intelligentere Gesundheitstools. Hier erfahrt Ihr, was alles neu an Bord ist.

Nachdem Samsungs Software – One UI 8 Watch – mit der Galaxy Watch 8 (Test) debütierte, dauerte es eine ganze Weile, bis sie auf der Galaxy Watch 7 ankam. Nach einer weiteren langen Wartezeit wird das Update nun endlich auf weitere Galaxy Smartwatches ausgerollt. Die neuesten Profiteure sind die Galaxy Watch 6 und die Galaxy Watch 6 Classic.

Die Firmware, die auf dem Android Wear OS 6 basiert, wird nun auf das „Galaxy Watch 6“-Duo aufgespielt, beginnend in Südkorea und Indien. Aus den USA erfahren wir jetzt, dass One UI 8 Watch auf ersten Geräten verfügbar ist. Das bedeutet, dass das Update in den kommenden Tagen auf weitere Länder ausgeweitet wird.

Viele Nutzer:innen freuten sich auf Samsungs One UI 8 Watch, seit das Update vor einigen Monaten angekündigt wurde. Die Software bringt umfangreiche und sinnvolle Änderungen und Funktionen mit sich, was auch den großen Umfang erklärt: Ein Reddit-Nutzer teilte einen Screenshot, der das Update mit einer Größe von sage und schreibe 1,78 GB anzeigt. Es enthält zudem auch den Oktober-Sicherheitspatch.

Aufgefrischte und aufgeräumte Samsung Watch UI

Ältere Galaxy-Watch-Modelle erhalten eine moderne neue Benutzeroberfläche und Watchfaces, die erstmals auf der Galaxy Watch 8 zu sehen waren. Die Designsprache führt abgerundete Ecken und klarere Akzente ein, um einen einheitlicheren Look mit der One UI 8 für Samsung-Smartphones sicherzustellen. Darüber hinaus gibt es neu gestaltete Akkus, Ladeanimationen und intelligentere Benachrichtigungen.

Das One UI 8 Watch-Update von Samsung bringt eine neue App für die Schlafenszeit. Bildquelle: Samsung

Die Änderungen erstrecken sich auch auf die Kacheln, die eine neue Stadionform haben. Apps können jetzt halbgroße Kacheln verwenden, die Ihr paarweise stapeln könnt. Der Kachelbereich kann so angepasst werden, dass wichtige Dienste oben priorisiert werden. Gleichzeitig nimmt die „Now“-Leiste weniger Platz ein, was zu einem weniger überladenen Erscheinungsbild führt.

Außerdem dürft Ihr mit flüssigeren Animationen und Übergängen sowie einer optimierten Leistung rechnen. One UI 8 Watch soll auch die Akkulaufzeit von Samsungs Smartwatches verbessern, unterstützt durch Wear OS 6.

Smarteres Gesundheits- und Fitness-Tracking

Im Bereich Gesundheit und Wellness bietet Samsung eine genauere Herzfrequenzmessung und Schlafüberwachung. Neu ist die Schlafanleitung mit Hinweisen, die Träger:innen helfen, besser zu schlafen. Die neue Achtsamkeits-App dient der Stressbewältigung und ermöglicht es Euch, Eure Stimmungen zu protokollieren und das Wohlbefinden zu tracken. Für die neueren Galaxy-Watch-Modelle gibt es außerdem KI-basierte Lauferkenntnisse und Funktionen zur Gefäßbelastung.

Wird Euch nicht angezeigt, dass ein Update für die Galaxy Watch 6 verfügbar ist, überprüft dies manuell über die Galaxy-Watch-App auf Eurem Handy.

Nicht bekannt ist aktuell, wann die Firmware für die Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch FE und Galaxy Watch 4 Classic erscheint – auch alles Geräte, die ebenfalls für One UI 8 Watch infrage kommen.

Hat Eure Samsung-Smartwatch das große Wear-OS-Update bereits erhalten? Welche neuen Funktionen gefallen Euch besonders gut? Teilt uns Eure Erfahrungen in den Kommentaren mit.