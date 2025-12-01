Der Snapdragon 8 Gen 5 von Qualcomm trimmt die Taktraten und GPU-Funktionen im Vergleich zum Elite, aber er liefert immer noch beeindruckende Gewinne. Dieser Chip zielt auf erschwingliche Flaggschiffe ab und verspricht alltäglichen Nutzern einen Vorgeschmack auf die Leistung eines Flaggschiffs.

Qualcomm hat im vergangenen Monat den Snapdragon 8 Elite Gen 5 vorgestellt, der deutliche Verbesserungen gegenüber der vorherigen Generation aufweist. Obwohl der Chip für kommende Flaggschiff-Smartphones vorgesehen ist, bleibt er für viele Verbraucher unerreichbar, die sich eher mit Mittelklasse- oder Premium-Modellen zufrieden geben. Jetzt hat der Chiphersteller den Snapdragon 8 Gen 5 angekündigt, der Flaggschiff-Performance zu einem erschwinglicheren Preis verspricht.

Was sind die Unterschiede zwischen den Chips?

Wer sich bereits an Qualcomms neue Namenskonvention gewöhnt hat, wird den Unterschied bemerken: Der Snapdragon 8 Gen 5 verzichtet auf die Bezeichnung „Elite“. Aber abgesehen vom Namen ist das System-on-Chip nicht weit von seinem Premium-Pendant entfernt.

Technisch gesehen verwendet der Snapdragon 8 Gen 5 immer noch einen 3-nm-Prozess, ist aber in anderen Bereichen eine abgeschwächte Version des Elite Gen 5. Er verfügt über einen Acht-Kern-Prozessor der 2. Generation mit niedrigeren Taktraten. Die beiden primären Oryon-Kerne laufen jetzt mit 3,8 GHz, während die übrigen sechs Leistungskerne mit 3,32 GHz getaktet sind. Dies ist ein Rückgang von 4,6 GHz bzw. 3,63 GHz beim Elite.

Auf der GPU-Seite behält der Chip die Adreno 840 bei und bietet starke Grafikfähigkeiten für Spiele und KI. Allerdings entfällt HPM (High-Performance Memory), eine Technologie, die Spiele bei höheren Bildraten durch Erhöhung der Bandbreite und Verringerung der Latenz stabilisiert.

Der Snapdragon 8 Gen 5 SoC ist im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 3 auch in Bezug auf die Leistungsaufnahme effizienter.

Trotz der gleichen CPU-Architektur vergleicht Qualcomm den Snapdragon Gen 5 mit dem Snapdragon 8 Gen 3, dem Top-Chip von 2023. Nach Angaben des Unternehmens bietet die CPU eine Verbesserung von 36 % und die GPU eine Steigerung von 11 %. Die KI-Leistung schließlich steigt im Vergleich zum Gen 3 um 46 %.

An anderer Stelle enthält die Gen 5 das X80 5G-Modem und den Bildsignalprozessor, die gleichen Komponenten, die auch im letztjährigen Snapdragon 8 Elite zu finden waren.

Welche Handys werden den Snapdragon 8 Gen 5 erhalten?

In Bezug auf die Leistung liegt der Snapdragon 8 Gen 5 knapp unter dem Elite Gen 5. Erste Geekbench-Benchmarks zeigen rund 3.000 Punkte im Single-Core- und 10.000 Punkte im Multi-Core-Bereich, was nicht weit hinter dem teureren Chipsatz liegt. Für den alltäglichen Gebrauch werden die meisten Nutzer jedoch wahrscheinlich keine großen Unterschiede zwischen den beiden Chips feststellen.

Was die Geräte angeht, so wurde bereits bestätigt, dass das kommende OnePlus 15R, das Budget-Modell des OnePlus 15, mit dem neuen Snapdragon-Chip ausgestattet sein wird. Das günstigere Flaggschiff soll am 17. Dezember zusammen mit der neuen OnePlus Watch Lite auf den Markt kommen. Es wird erwartet, dass auch Xiaomi und Oppo den High-End-Chip einsetzen werden.