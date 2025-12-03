Ein paar eigentlich kostenpflichtige Premium-Apps für iOS und Android sind aktuell für eine kurze Zeit kostenlos zu haben. Da die Zeit drängt, wollen wir nicht viel Zeit verlieren: Hier sind unsere Vorschläge für Apps und Spiele, die Ihr im Moment gratis abgreifen könnt.

Sowohl im Google Play Store als auch im App Store von Apple gibt es eine überwältigende Vielfalt an Apps und Spielen. Einige können kostenlos heruntergeladen werden, für andere müsst Ihr etwas Geld ausgeben, um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können.

Was viele jedoch immer noch nicht auf dem Zettel haben, ist, dass einige kostenpflichtige Apps gelegentlich und für ein kurzes Zeitfenster kostenlos angeboten werden. Wir haben beide App-Stores durchforstet und ein paar feine Apps herausgesucht, die Ihr sofort in dieser Sekunde kostenlos herunterladen könnt!

Kostenlose Premium-Apps und Spiele (Android)

Dungeon Shooter: Dark Temple ( 2,99 € ) – Ein Ego-Shooter fürs Handy, in dem Ihr herumzieht und Beute einsammelt, während Ihr alle Arten von Monstern abschießt, die Euch im Weg stehen. Klingt blutrünstig? Ja, aber es macht Spaß! (4,3 Sterne, 28.300 Bewertungen)

) – Ein Ego-Shooter fürs Handy, in dem Ihr herumzieht und Beute einsammelt, während Ihr alle Arten von Monstern abschießt, die Euch im Weg stehen. Klingt blutrünstig? Ja, aber es macht Spaß! Bright LED Flashlight Pro ( 3,29 € ) – Dass eine Taschenlampen-App nicht an Eurem Standort und anderen persönlichen Daten interessiert sein sollte, sagten wir, oder? Checkt doch mal diese sehr angesagte Variante einer solchen App. (4.4 Sterne, 492 Bewertungen)

) – Dass eine Taschenlampen-App nicht an Eurem Standort und anderen persönlichen Daten interessiert sein sollte, sagten wir, oder? Checkt doch mal diese sehr angesagte Variante einer solchen App. Image Resizer ( 3,19 € ) – Möchtet Ihr die Größe der Bilder auf Eurem Handy ändern? Sehr zuverlässig funktioniert das mit dieser App hier. Ihr könnt Bilder auch zuschneiden, spiegeln und rotieren lassen. (4,6 Sterne, 134 Bewertungen)

) – Möchtet Ihr die Größe der Bilder auf Eurem Handy ändern? Sehr zuverlässig funktioniert das mit dieser App hier. Ihr könnt Bilder auch zuschneiden, spiegeln und rotieren lassen. Der einsame Hacker ( 2,51 € ) – Habt Ihr Euch jemals gefragt, was hinter den Kulissen passiert, wenn es ums Hacken geht? Nun, dieses Spiel wirft Euch direkt ins kalte Wasser, und lässt Euch in die Welt der Cyberkriminalität und des Hackens eintauchen. Ach ja, das Tragen eines Kapuzenpullis ist bei diesem Spiel nur optional. (4,3 Sterne, 18.100 Bewertungen)

Kostenlose Premium-Apps und -Spiele (iOS)

Duck Life 6 Space ( 2,99 € ) – Im Leben einer Ente geht es nicht nur darum, in einem Teich zu schwimmen und ein ruhiges Leben zu genießen. Eine außerirdische Ente hat Eure Krone gestohlen, und die wollt Ihr Euch jetzt natürlich zurückholen. ( 4,7 Sterne, 556 Bewertungen )

) – Im Leben einer Ente geht es nicht nur darum, in einem Teich zu schwimmen und ein ruhiges Leben zu genießen. Eine außerirdische Ente hat Eure Krone gestohlen, und die wollt Ihr Euch jetzt natürlich zurückholen. ( ) Resting Heart Rate Tracker ( 1,99 € ) – Die kardiovaskuläre Gesundheit kann durch verschiedene Messwerte und Metriken „bestimmt“ werden, einschließlich der Ruheherzfrequenz. Warum lasst Ihr diese App nicht die ganze harte Arbeit machen, indem sie wichtige Informationen von Eurer Apple Watch sammelt und einen Bericht erstellt? ( 4,7 Sterne, 26 Bewertungen )

) – Die kardiovaskuläre Gesundheit kann durch verschiedene Messwerte und Metriken „bestimmt“ werden, einschließlich der Ruheherzfrequenz. Warum lasst Ihr diese App nicht die ganze harte Arbeit machen, indem sie wichtige Informationen von Eurer Apple Watch sammelt und einen Bericht erstellt? ( ) Multi-List Timer ( 0,29 € ) – So gut wie jedes Smartphone hat eine eingebaute Timer-App, aber wenn Ihr etwas anderes sucht und viele verschiedene Aufgaben auf einmal erledigen wollt, solltet Ihr Euch nach einer vielseitigeren Timer-App wie dieser umsehen. ( 4,6 Sterne, 12 Bewertungen )

) – So gut wie jedes Smartphone hat eine eingebaute Timer-App, aber wenn Ihr etwas anderes sucht und viele verschiedene Aufgaben auf einmal erledigen wollt, solltet Ihr Euch nach einer vielseitigeren Timer-App wie dieser umsehen. ( ) Colorzzle ( 0,99 € ) – Dies ist ein preisgekröntes Spiel, das auf einer sehr einfachen Prämisse beruht – wenn Ihr die gleiche Farbe trefft, blühen Blumen auf und Bäume wachsen. Ihr kommt im Spiel voran, wenn Ihr dafür sorgt, dass alle Blumen blühen und die Bäume vollständig wachsen. (5,0 Sterne, 29 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Tücken: Worauf Ihr achten solltet

Alle hier genannten Apps waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos erhältlich. Wie lange diese Aktionen jedoch gelten, verraten die Entwickler meist nicht. Wenn Euch also eine App zusagt, solltet ihr sie besser zügig herunterladen, bevor der Preis wieder steigt.

Trotzdem lohnt sich vor dem Download immer ein kurzer Blick auf die App-Seite im Store. Denn auch bei vermeintlich kostenlosen Angeboten gibt es gelegentlich Haken, die leicht übersehen werden.

In-App-Käufe und Werbung

Viele Gratis-Apps finanzieren sich über Werbung oder optionale In-App-Käufe. Das ist nicht weiter ungewöhnlich – selbst manche ehemals kostenpflichtige App setzt inzwischen auf dieses Modell. Besonders bei Spielen, die sich an Kinder richten, sollte man jedoch genau hinschauen, um ungewollte Käufe oder übermäßige Werbung zu vermeiden.

App-Berechtigungen

Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird: die Berechtigungen. Viele Apps sammeln Nutzerdaten oder geben sie an Dritte weiter. Wer auf Datenschutz achtet, sollte nur die Zugriffe erlauben, die wirklich nötig sind. Ein Wecker braucht keinen Kamerazugriff, und eine Taschenlampen-App hat nichts mit Eurem Standort zu tun. Ein kurzer Check vor der Installation kann hier viel Ärger ersparen.

Mit diesen Hinweisen und unseren App-Empfehlungen wären wir dann auch schon wieder durch für heute. Sollte nichts für Euch dabei gewesen sein: Zieht kein langes Gesicht, denn schon Samstag schlagen wir Euch neue Anwendungen und Mobile Games vor.