Mit der neuen E-Auto- und Hybrid-Förderung könnt Ihr schon bald deutlich günstiger auf klimafreundliche Mobilität umsteigen. Haushalte mit kleinerem Einkommen profitieren von bis zu 3.000 Euro Grundprämie plus Bonuszahlungen – perfekt für alle, die sparen und nachhaltig fahren wollen.

Ihr habt’s bestimmt schon mitbekommen: Die deutsche Bundesregierung will jetzt richtig Tempo machen! Beim Kauf von Elektroautos soll es wieder kräftige Zuschüsse geben. Und das Beste: Auch Plug-in-Hybride könnten für Euch spürbar günstiger werden. Bevor Ihr aber direkt jubelt: Die Förderung gibt’s nicht für jeden. Es gelten klare Regeln, die Ihr unbedingt kennen solltet.

Neue E-Auto-Förderung 2026: Wer bekommt wie viel?

Die neue Förderung richtet sich hauptsächlich an Haushalte mit kleinem oder mittlerem Einkommen. Konkret heißt das: Liegt Euer zu versteuerndes Jahreseinkommen unter 80.000 Euro, seid Ihr grundsätzlich im Rennen. Pro Kind erhöht sich diese Grenze sogar um weitere 5.000 Euro.

Was Euch an Prämien erwartet:

3.000 Euro Grundprämie für berechtigte Haushalte

für berechtigte Haushalte 500 Euro Bonus pro Kind , maximal 1.000 Euro zusätzlich

, maximal 1.000 Euro zusätzlich 1.000 Euro extra, wenn Euer monatliches Nettoeinkommen unter 3.000 Euro liegt

Klingt gut, oder?

Warum werden E-Autos plötzlich wieder günstiger?

Der Plan hinter der Förderung, die nur für Privatpersonen gilt, ist ziemlich klar: Mehr Menschen sollen auf emissionsarme Fahrzeuge umsteigen – gerade Familien oder Haushalte, die sich ein E-Auto bisher kaum leisten konnten. Damit soll der Einstieg in die Elektromobilität leichter fallen und nachhaltige Mobilität attraktiver werden.

Gleichzeitig soll die heimische Industrie gestärkt werden, indem die Nachfrage nach E-Autos steigt. Und nicht nur vollelektrische Modelle sind im Fokus: Auch Plug-in-Hybride sollen profitieren. Die Idee dahinter: Wer mit der Kombination aus Verbrenner und Elektromotor unterwegs ist, könnte so ebenfalls günstig(er) durchstarten.

Finanziert wird das Ganze aus dem Klima- und Transformationsfonds. Insgesamt stehen dafür drei Milliarden Euro bereit – genug Geld also für rund 600.000 geförderte Fahrzeuge.

Was bedeutet das jetzt konkret für Euch?

Wenn Ihr ohnehin überlegt, Euch ein neues Auto zu holen – und Euer Haushaltseinkommen in den Förderbereich fällt – kann sich das Zuschlagen richtig lohnen. Gerade bei elektrischen und hybriden Modellen könnt Ihr durch die Förderung ordentlich sparen, bevor Preise und Nachfrage wieder anziehen.

Geplant ist, das Förderprogramm so schnell wie möglich im Jahr 2026 zu starten. Vorher muss allerdings noch die EU-Kommission grünes Licht geben.