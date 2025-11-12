Damit haben wohl nur wenige Autofans gerechnet: Es gibt eine neue Nummer 1 am Markt der E-Autos. Nein, kein Volkswagen grüßt von der Spitze der beliebtesten Stromer-Modelle. Wobei: Doch, im Kern schon. Aber der Reihe nach.

Der deutsche Markt für Elektroautos hat im Oktober richtig gezündet! Ganze 52.425 neue E-Autos wurden zugelassen – fast ein Rekord. Nur einmal war die Zahl höher, nämlich vor zwei Jahren, als die Förderung für vollelektrische Dienstwagen ausgelaufen ist. Aber welche E-Autos sind in Deutschland aktuell die beliebtesten? Genau das verrät die neue Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) – und die hat einige echte Überraschungen parat.

Beliebteste E-Autos in Deutschland im Oktober 2025

Die KBA-Zahlen zeigen spannende Entwicklungen:

Ganz neu an der Spitze der beliebtesten E-Autos in Deutschland: der Skoda Elroq (Test)! Kein anderes Modell wurde im Oktober häufiger neu zugelassen.

Interessante Entwicklung auch bei der Seat-Schwester Cupra: Der Cupra Tavascan (Test) hat zum ersten Mal den Cupra Born überholt. SUV vor Kompaktwagen, ein immer häufiger zu beobachtender Trend.

Neu unter den beliebtesten E-Autos in Deutschland: ein Premium-Modell aus Stuttgart: Mit dem Mercedes CLA gibt’s einen frischen Neueinsteiger in den Top 10.

Doch lassen wir die nackten Zahlen sprechen: Nachfolgend findet Ihr die aktuell beliebtesten E-Autos in Deutschland.

Top 10 E-Autos im Oktober 2025

Skoda Elroq – 3.320 Neuzulassungen Volkswagen ID.7 – 3.193 Volkswagen ID.3 – 3.074 Skoda Enyaq – 2.586 Volkswagen ID.4 / ID.5 – 2.522 BMW iX1 – 1.925 Cupra Tavascan – 1.779 Mini Cooper SE – 1.542 Mercedes CLA – 1.383 Cupra Born – 1.344

Und Tesla? Nach dem kurzen Comeback im September ist das Tesla Model Y im Oktober wieder abgestürzt – nur 466 Neuzulassungen. Für die Monats-Top-10 reicht das nicht, aber auf Jahresbasis hält sich Tesla noch knapp drin.

Volkswagen ID.7 – 28.289 Volkswagen ID.3 – 25.933 Volkswagen ID.4 / ID.5 – 23.742 Skoda Enyaq – 21.071 Skoda Elroq – 19.391 Cupra Born – 16.203 BMW iX1 – 14.413 Mini Cooper SE – 12.131 Cupra Tavascan – 10.591 Tesla Model Y – 10.313

Marktführer bei E-Autos in Deutschland

Volkswagen bleibt hinsichtlich des Marktanteils übrigens klar die Nummer eins: Mit einem Anteil von 19,7 % kommt fast jedes fünfte neue E-Auto von VW. Dahinter folgen weitere etablierte Marken aus dem VW-Kosmos. Aber auch andere deutsche Hersteller mischen munter mit.

Volkswagen 19,7 % Skoda – 9,3 % BMW – 9,1 % Audi – 7,2 % Mercedes-Benz – 6,2 % Seat / Cupra – 6,2 % Hyundai – 5,1 % Tesla – 3,6 % Ford – 3,5 % Opel – 3,3 %

Fazit: E-Autos sind in Deutschland voll im Trend

Ob Skoda, VW oder BMW – die beliebtesten Elektroautos in Deutschland zeigen, dass der Markt richtig Fahrt aufgenommen hat. Für Euch heißt das: mehr Auswahl, mittelfristig sicher auch bessere Preise, aber vor allem immer mehr spannende neue Modelle.