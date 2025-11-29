Der Jeep Recon 2026 ist das erste vollelektrische Trail Rated SUV von Jeep – kompromisslos offroad-tauglich, mit 650 PS, 840 Nm Drehmoment und bis zu 400 km Reichweite. Türen abnehmbar, Open-Air-Feeling pur, robustes Design und modernste Technik machen ihn zum ultimativen Geländewagen-Abenteuer.

Freunde des Abenteuers, haltet Euch fest: Der Jeep Recon läutet eine neue Ära ein! Endlich gibt es ein vollelektrisches SUV von Jeep, das echte Offroad-Power liefert – ohne Kompromisse. Der Recon ist Trail Rated, also offiziell geprüft für jedes Gelände. Klar, so viel Technik hat auch ihren Preis – aber wer den Nervenkitzel sucht, wird es lieben.

Jeep Recon: groß und kraftvoll

Unter der Haube arbeiten gleich zwei Elektromotoren – einer vorne, einer hinten. Zusammen bringen sie stolze 650 PS (478 kW) und ein sofortiges Drehmoment von 840 Nm auf die Straße. Das bedeutet: Von 0 auf 100 km/h sprintet der Recon in gerade einmal 3,7 Sekunden – und weiter geht’s auf bis zu 180 km/h. Mit einer Reichweite von rund 400 Kilometern seid Ihr auch für längere Abenteuer bestens gewappnet.

Aber der Recon kann nicht nur schnell: Sein vollelektrischer Allradantrieb sorgt für stabile Traktion, unterstützt vom bewährten Selec-Terrain-System. Das bietet Euch verschiedene Fahrmodi, die jeden Untergrund meistern. Im Rock-Modus zeigt der Recon, was er wirklich kann: Dank elektronischer Differenzialsperre wird das Drehmoment gezielt verteilt. Besonders praktisch: Die Berganfahrfunktion lässt Euch entspannt den Fuß von der Bremse aufs Gaspedal setzen, ohne dass der Wagen zurückrollt – perfekt für steile Passagen im Gelände.

Jeep-Gene sind unübersehbar

Design-Fans kommen beim Recon ebenfalls auf ihre Kosten: Der Wagen bleibt dem typischen Jeep-Look treu, kombiniert mit modernen elektrischen Akzenten. Wer den Jeep Wrangler kennt, erkennt sofort die gewisse Nähe. Besonders cool: Türen, hintere Seitenfenster und Heckglas lassen sich werkzeuglos abnehmen. SO entsteht in Windeseile Open-Air-Feeling pur! Dazu kommen LED-Scheinwerfer, beleuchtete Kühlergrillringe, U-förmige Tagfahrleuchten und ein robustes Scheibendach – das schreit nach Abenteuer. Ein am Heck befestigtes Ersatzrad rundet das Offroad-Outfit ab.

Für das Outdoor-Abenteuer gemacht: der neue Jeep Recon (2026). Image source: Jeep

Auch innen setzt der Recon auf praktische Flexibilität: Modularer Stauraum, clever durchdachte Details und eine bausteinförmige Zubehörschiene am Armaturenbrett für Kameras oder Navigation. Hinter dem Lenkrad findet Ihr ein 12,3-Zoll-Fahrerdisplay, dazu kommt ein 14,5-Zoll-Touchscreen. Platzmangel? Fehlanzeige! Mit umgeklappter Rückbank bietet der Kofferraum über 1.860 Liter Ladevolumen, vorne gibt es zusätzlich etwa 84 Liter Stauraum.

Kein Turbo-Aufladen möglich

Sicherheit wird großgeschrieben: Rund 170 Sicherheits-Features sind serienmäßig verbaut. Die 100-kWh-Batterie steckt hinter einem robusten Unterbodenschutz aus hochfestem Stahl – ideal für raues Gelände. Einziger Nachteil: Besoders flottes Schnellladen ist nicht möglich, da Jeep auf ein 400-Volt-System setzt.

Das Fahrwerk ist speziell für Offroad-Abenteuer abgestimmt: Querlenker vorne, Integrallenker hinten und serienmäßige 33-Zoll-Reifen. Die Moab-Version, zunächst nur in den USA und Kanada verfügbar, bietet Bodenfreiheit von 23,5 cm, beeindruckende Böschungswinkel (34°), Rampenwinkel (34,5°) und Überrollwinkel (23,5°). Für extreme Steigungen gibt es die Selec-Speed-Control, die automatisch die Geschwindigkeit reguliert.

Für Europa nicht vor Ende 2026 eingeplant

Der Jeep Recon 2026 wiegt fast 2,8 Tonnen, basiert auf der STLA-Large-Plattform von Stellantis und wird ab Anfang nächsten Jahres im Werk Toluca (Mexiko) produziert. Zuerst geht er in den USA und Kanada an den Start, weltweit soll er im vierten Quartal 2026 verfügbar sein.

Wir finden: Mit dem Recon liefert Jeep ein echtes Statement – einen elektrischen 4×4-Geländewagen, der die DNA der Marke nicht nur bewahrt, sondern dank Elektrifizierung sogar erweitert. Preislich dürft Ihr Euch allerdings auf einen Einstiegspreis einstellen, der sich gewaschen hat; wahrscheinlich jenseits der 100.000-Euro-Marke.

Kurz gesagt: Wer elektrisches Offroad-Abenteuer mit Power, Stil und viel Technik sucht, sollte den Jeep Recon im Jahr 2026 auf dem Schirm haben. Hierzulande dürfte er aber nicht vor Ende kommenden Jahres starten.