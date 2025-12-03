Xiaomi schließt das Jahr mit neuen Poco-Flaggschiffen und einem großen HyperOS 3.0-Update auf Basis von Android 16 ab. Von neuen Telefonen bis hin zu einer neu gestalteten Benutzeroberfläche: Hier ist, was ausgerollt wird und wann Ihr es auf Eurem Gerät erwarten könnt.

Xiaomi ist noch nicht fertig mit der Einführung von Handys in diesem Jahr. Das Unternehmen hat kürzlich die globalen Versionen des Poco F8 Pro und F8 Ultra vorgestellt. Neben der Welle an neuer Hardware hat das Unternehmen auch den Zeitplan für die Einführung von HyperOS 3.0 aktualisiert, das nun mehr als ein Dutzend Poco-Smartphones und -Tablets erreichen soll.

Die neuen Flaggschiffe Poco F8 Pro und Poco F8 Ultra werden ab Werk mit Android 16 ausgeliefert. In der Zwischenzeit werden die anderen Modelle gestaffelten Veröffentlichungsterminen folgen.

Welche Poco-Geräte werden auf HyperOS 3.0 aktualisiert?

Der Rollout begann im Oktober und dauert bis Ende November für die erste Reihe von Poco-Geräten. Angeführt wird die Liste von der letztjährigen Poco F7-Serie und der Poco X7-Serie, einschließlich ihrer Ultra-Modelle. Einige Nutzer außerhalb Chinas haben bereits berichtet, dass sie die Firmware erhalten haben. Je nach Variante ist es jedoch nicht ungewöhnlich, dass andere Geräte erst in den kommenden Tagen benachrichtigt werden.

Die nächste Gruppe ist für Dezember geplant, angeführt vom Poco F6 (Pro), Poco X6 Pro, Poco M7, Poco M6 (Pro) und Poco C75.

Die 32-MP-Selfie-Kamera befindet sich in der Aussparung am oberen Rand des Displays. Bildquelle: nextpit

Ein breiterer Release ist zwischen Dezember 2025 und März 2026 geplant und umfasst das Poco F5 (Pro), Poco X6, Poco M7 Pro und Poco C85. Hinzu kommen die Android-Tablets von Poco, darunter das Poco Pad, Poco Pad X1 und Poco Pad M1. Leider hat Xiaomi keine genauen Zeitangaben für die einzelnen Geräte gemacht.

Was ist neu in HyperOS 3.0?

HyperOS 3.0 basiert auf Android 16, das eine Reihe von neuen Funktionen und Verbesserungen mit sich bringt. Die Version von Xiaomi bietet eine überarbeitete Benutzeroberfläche, verbesserte Sicherheit und eine bessere Optimierung für eine längere Akkulaufzeit und eine flüssigere Leistung.

Die auffälligste optische Änderung ist die Super Island, die von der Dynamic Island von iOS inspiriert wurde. Sie ist in den Bereich der Lochkamera integriert und zeigt dynamische Widgets und Live-Updates an – eine Funktion, die mit Android 16 eingeführt wurde.

Mehrere Xiaomi-Smartphones, die verschiedene App-Oberflächen und die Uhrzeit 02:36 anzeigen. Bildquelle: Xiaomi

Die Haupt-UI wurde ebenfalls modernisiert, mit transparenten Elementen, verschwommenen Hintergründen und aufgefrischten App-Symbolen. Auf dem Sperrbildschirm erhalten die Nutzer neue Stile, darunter KI-generierte Hintergrundbilder und Live-Effekte.

Xiaomi verspricht außerdem eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Multitasking und App-Wechsel sollen schneller sein, während die Reaktionszeit insgesamt schneller ist.

Die Sicherheit wurde durch einen besseren Datenschutz und eine bessere Kontrolle der Berechtigungen verbessert. An anderer Stelle bietet HyperOS 3.0 eine engere Integration mit Xiaomis breiterem Produkt-Ökosystem.