Google hat gerade die AirDrop-Exklusivität von Apple geknackt. Android-Smartphones und iPhones/iPad können jetzt Dateien direkt und kabellos übertragen. Hier erfahrt Ihr, wie diese Funktion funktioniert und was Ihr benötigt, bevor Ihr sie nutzen könnt.

AirDrop ist eine Kernfunktion von Apple für die drahtlose Dateiübertragung, die bisher ausschließlich für iPhones, iPads und Macs zur Verfügung stand, ohne Unterstützung für andere Ökosysteme. Das ändert sich jetzt. Google hat angekündigt, dass Android-Telefone jetzt Dateien mit iPhones und anderen Apple-Geräten teilen können, und zwar in beide Richtungen. Das Pixel 10 ist das erste Gerät, und es ist geplant, es auf weitere Geräte zu erweitern.

Pixel-Handys können endlich AirDrop

Der Prozess ist einfach, wie in Googles Blogpost erklärt. Es funktioniert ähnlich wie die Freigabe von Dateien zwischen zwei Android-Geräten über Quick Share oder zwischen iPhones über AirDrop.

So initiiert ein Android-Gerät den Prozess über Quick Share, und das empfangende Apple-Gerät verwendet AirDrop, um eine Datei oder ein Medium zu senden. Gleichzeitig muss AirDrop so eingestellt werden, dass es auf dem iPhone mit der Bezeichnung „Jeder“ geöffnet wird, mit einem Zeitlimit von 10 Minuten, damit es vom Android-Gerät entdeckt werden kann, und dann muss das iPhone es akzeptieren.

AirDrop auf dem iPhone muss erkannt werden, bevor ein Android-Gerät eine Datei über Quick Share senden kann. Image source: Google

Ebenso können Apple-Geräte die Übertragung initiieren, was voraussetzt, dass das Android-Gerät auffindbar ist und die Dateien annimmt.

Wird Apple dieses AirDrop-Schlupfloch blockieren?

Google erklärte, dass es dies durch Reverse Engineering von AirDrop erreicht hat. Das Verfahren ist sicher, da es Peer-to-Peer ist und nicht über Server läuft. Interessanterweise sagte Google, dass Apple nicht involviert war, was darauf hindeutet, dass es die Technologie durch Brute-Force erzwungen hat, um sie mit Android kompatibel zu machen.

Es wird interessant sein zu sehen, wie Apple reagiert, da das Unternehmen in der Vergangenheit selbst bei Kommunikationsdiensten einen „Walled Garden“ aufrechterhalten hat. Es gibt zwei mögliche Ausgänge: Apple lässt dieses Schlupfloch weiterhin zu, oder es blockiert es mit einem zukünftigen Update.

Selbst dann könnten Android-Geräte weiterhin AirDrop nutzen. Dies könnte auch im Einklang mit den EU-Vorschriften stehen, die Apple dazu verpflichten, seine Funktionen zu öffnen und den Verbrauchern mehr Freiheit zu geben, wie dies beim App Store und bei den Zahlungsmethoden der Fall ist. Wir haben bereits gesehen, dass RCS und Find My mit unbekannten Ortungswarnungen plattformübergreifende Unterstützung erhalten, obwohl es sich dabei um gemeinsame Initiativen der Unternehmen handelt. Wir werden sehen, wie Apple darauf reagiert.

Unabhängig davon ist dies eine große Entwicklung und eine willkommene Veränderung für viele Android- und iPhone-Nutzer.

Zuvor arbeitete Google auch an einer NameDrop-ähnlichen Funktion für Android, die für die gemeinsame Nutzung von Kontaktkarten gedacht war. Das Pixel 10 (Testbericht) , einschließlich des Pixel 10 Pro Fold, unterstützen Quick Share mit Apple-Geräten, obwohl es unklar ist, wann dies für frühere Pixel-Modelle und andere Android-Telefone kommen wird.