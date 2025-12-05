Es sind nicht die teuren und großen Systeme, die den Unterschied im Smart Home ausmachen. Manchmal sind es die kleinen Gadgets, die oftmals übersehen werden. Eines davon gibt es bereits für unter zehn Euro.

Die Rede ist nicht von neuen Lampen oder KI-gestützten Sprachassistenten und auch nicht von Umbauten, die Euch Euer kostbares Wochenende kosten. Vielmehr geht es um ein kleines Gadget, das den wohl günstigsten Einstieg ins Smart Home bedeutet.

Smarte Steckdosen: Sinnvoller Beginn des eigenen Smart Homes

Natürlich gibt es kostspielige Smart-Home-Geräte, die Automationen und smarte Abläufe ermöglichen. Und dann gibt es noch Geräte, die ohne Mühe und ohne Ökosystem-Hindernis Eure Wohnung mit einem Hieb smarter machen.

Es geht um smarte Steckdosen, die inzwischen für zehn Euro erhältlich sind. Im Grunde machen sie jedes „dumme“ Gerät in Eurer Wohnung intelligent. Egal, ob Stehlampe oder den alten Ventilator. Dafür steckt Ihr einfach die Steckdose dazwischen und erledigt den Rest in der jeweiligen App.

In der Praxis klappt es überaus gut. Die alte Filterkaffeemaschine wird somit in wenigen Sekunden sprachkompatibel. „Hey Google, schalte die Kaffeemaschine an“ – und schon wirkt alles etwas futuristischer. Auch in Smart-Home-Systemen wie Google Home oder Apple Home klappt die Anwendung problemlos, wenn die jeweilige smarte Steckdose kompatibel ist. Der Großteil der Modelle setzt auf neue Standards wie Matter oder zumindest auf stabile WLAN-Anbindungen, sodass kein zusätzliches Gateway notwendig ist.

Diese Funktionen bieten intelligente Steckdosen

Das volle Potenzial der Steckdosen entfaltet Ihr in Form von Routinen und Automationen. Die Stehlampe geht automatisch an, wenn es dunkel ist, oder der alte Heizlüfter startet den Betrieb, wenn die Temperaturen sinkt. Natürlich vorausgesetzt, Ihr habt die entsprechenden Zeitslots festgelegt. Schließlich gibt es smarte Steckdosen, die Euch über Euren Verbrauch auf dem Laufenden halten. Hier sind etwa der SwitchBot Plug Mini oder die Premium-Lösung Eve Energy hervorzuheben. Alles in allem erhaltet Ihr für gerade einmal für zehn Euro einen Einstieg ins Smart Home, der kaum günstiger, flexibler und intuitiver sein könnte.

