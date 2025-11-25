Mit einem Schlag werden Milliarden technische Geräte aus Software-Sicht obsolet. Ein neuer Funkstandard, mit beeindruckenden Eigenschaften sorgt dafür, dass diverse Geräte mit einem Schlag veraltet sind.

Viele haben sie zu Hause: smarte Lampen, Steckdosen oder auch Türschlösser. Damit intelligente Geräte miteinander kommunizieren können, sind gewisse Kompatibilitätsstandards notwendig. Ab sofort sorgt ein neuer Funkstandard mit einem Schlag dafür, dass Milliarden Technikgeräte veraltete Ware sind. Mehr zu den Hintergründen und warum nicht alles negativ ist, in diesem Beitrag.

Zigbee 4.0: Neuer Funkstandard verändert Technikgeräte

Zigbee kennen vor allem die, die sich mit Smart Home befassen. Dabei handelt es sich um einen stromsparenden Funkstandard, der primär für einfache Aufgaben wie Licht, Sensoren und Steckdosen entwickelt wurde. Außerdem werden bei Zigbee nur wenige Datenmengen übertragen. Jetzt hat die Connectivity Standards Alliance (CSA) Zigbee 4.0 vorgestellt und nicht an Neuerungen gespart.

Auch Philips-Hue-Lampen profitieren von Zigbee Image source: nextpit

Der Sprung von Zigbee 3.0 zu Zigbee 4.0 ist ein echtes Upgrade. Geräte, die älter sind, werden zwar mit neuen Geräten, die mit Zigbee 4.0 kommen, zusammenarbeiten können, werden aber nicht auf den neuen Standard geupdatet. Die Sicherheit wurde enorm verbessert. Neue Schutzmechanismen sollen Hacker daran hindern, ins Netzwerk zu gelangen. Selbst wenn zahlreiche Geräte verbunden sind, soll die Kommunikation weiterhin stabil bleiben. Weiterhin wurde der Stromverbrauch optimiert. Im Prinzip sollen Nutzer weniger Verbindungsprobleme haben und eine längere Batterielaufzeit bekommen.

Suzi: Weiterer Standard für bessere Konnektivität

Abseits des Zigbee-Netzes (2,4 GHz) kommt eine weitere Neuheit ins Spiel: Suzi – ein Sub‑GHz-Netz. Damit sollen Signale besser durch Wände dringen und größere Entfernungen meistern können – ideal für Außenbereiche oder große Wohnungen. Und das Beste: Suzi arbeitet mit dem Zigbee‑Netzwerk zusammen. Bedeutet: Alle Geräte kommunizieren miteinander. Insgesamt machen also Zigbee 4.0 und Suzi das Smart‑Home einfacher und auch sicherer. Natürlich ist die Abwärtskompatibilität zu Geräten mit Zigbee 3.0 ein Vorteil. Fraglich ist jedoch: für wie lange? Auf lange Sicht werden sich Kunden dennoch mit hoher Wahrscheinlichkeit nach neuen Geräten umschauen müssen.