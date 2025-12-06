Im nextpit-Podcast Casa Casi haben Blasius und Casi sich heute eifrig über Musik unterhalten. Fast logischerweise auch über KI. Wieso wir diesen KI-Geist auch in der Musik nicht mehr zurück in die Pulle bekommen, es insgesamt aber gar nicht so schlimm ist, hört Ihr in der neuen Folge.

Ja, ich weiß, die Headline tut erst mal weh. Aber je eher Ihr es akzeptiert, desto schneller können wir uns damit beschäftigen, wie wir damit umgehen wollen. KI-Musik geht nicht mehr weg, das ist halt so. Egal, ob wir über eine Plattform wie Suno sprechen, die in Sekunden einen kompletten Song generiert, oder über professionelle Produktion – künstliche Intelligenz wird da eine wichtige Rolle spielen.

Das soll aber ganz sicher jetzt auch niemandem Angst machen, oder besonders alarmistisch oder fatalistisch klingen. Es ist vielmehr eine Analyse des Ist-Zustands. Und das schließt übrigens ausdrücklich nicht aus, dass es gleichzeitig auch so etwas wie eine Konterrevolution gibt. Quasi einen Gegentrend, der zum Ursprünglichen zurückmöchte.

Wir können uns also, und das hört Ihr auch im Podcast, durchaus vorstellen, dass es sie immer geben wird: die Vinyl-Liebhaber, die Sammler, die Konzertgänger. Eine Platte zum ersten Mal in echt in Händen halten und das Booklet studieren, oder feiernd in einer Konzert-Crowd stehen – das sind halt Dinge, die Dir KI nicht bieten kann.

Genau das versuchen wir heute im Podcast einigermaßen abzubilden: Ja, es wird unendlich viel KI-Musik-Müll das Internet verstopfen und wir müssen vielleicht mehr buddeln, um die gute Musik zu entdecken. Aber es wird sie immer geben, genau diese gute Musik. Und KI wird sie sogar befeuern können und kreative Köpfe noch kreativer machen. Hört also unbedingt rein in die Folge!

Hier könnt Ihr in die aktuelle Folge der Casa Casi reinhören: Hallo KI-Musik – Willkommen im Mainstream

Wird Suno eine Musik-Macht?

Einen großen Teil unseres Gesprächs haben wir auch damit verbracht, eine Idee davon zu bekommen, was Suno für einen Impact auf die Musik hat. Wir reden darüber, dass Warner (Suno) und Universal (Udio) jetzt Deals mit diesen KI-Unternehmen abgeschlossen hat. Suno spielt aber noch einmal eine ganz andere Rolle als Konkurrenz-Plattformen wie Udio. Aber auch das hört Ihr ausführlich im Podcast.

Hört also gerne mal rein, und wie immer freuen wir uns riesig über ein bisschen Podcast-Liebe: Teilt die Folge, empfehlt uns weiter, vergebt Sterne, wo es geht – und schreibt uns Euer Feedback. Lasst uns gern auch wissen, wie Ihr über KI-generierte Musik denkt. Viel Spaß mit der 172. Ausgabe der Casa Casi!

