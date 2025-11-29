Das Gerücht hält sich hartnäckig: Das smarte Zuhause ist kompliziert und teuer. Dem ist aber nicht so! Smart Home ist längst kein Luxus mehr. Jährlich kommen immer mehr smarte Klein- und Großgeräte dazu – nicht wenige davon von Samsung.

Das Gerücht hält sich hartnäckig: Das smarte Zuhause ist kompliziert und teuer. Dem ist aber nicht so! Smart Home ist längst kein Luxus mehr. Jährlich kommen immer mehr smarte Klein- und Großgeräte dazu – nicht wenige davon von Samsung.

Smart Home ist schon längst kein teurer Spaß mehr. Unzählige Hersteller bieten eine Vielzahl intelligenter Geräte zu erschwinglichen Preisen an. In unserem Podcast „überMORGEN“ verraten wir Euch, wie der aktuelle Stand ist, wie die Zukunft des smarten Zuhauses aussieht und welche Hersteller dabei besonders hervorstechen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Smart-Home-Experte klärt auf

Unser Host Johanna Müssiger spricht dafür mit unserem Smart-Home-Experten Thomas Kern. Er testete bereits unzählige Smart-Home-Geräte wie Saugroboter, Smart Locks und smarte Lampen. Darüber hinaus testet er nicht nur beruflich viel, sondern bringt auch seine persönlichen Erfahrungen mit dem Smart-Home-System Apple Home mit ein in seine Expertise.

In den Rubriken Tech-Check, Tech-Ticker und Zukunftsrausch verraten wir Euch, was SmartThings – das Smart-Home-System von Samsung – als einzigartig gilt. Außerdem verraten wir Euch, worauf Ihr beim Kauf smarter Geräte achten solltet. Hier geht es direkt zur Folge beim Podcast-Dealer Eures Vertrauens:

überMorgen anhören und abonnieren

Informativ, Unterhaltsam, Positiv – das ist überMORGEN, der Podcast von inside digital! Wir machen Lust auf morgen. Alle zwei Wochen. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Darunter selbstverständlich Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Doch auch bei Deezer, RTL+ und Pocket Casts findet Ihr uns und könnt uns abonnieren.

Egal, Ihr Technik-Enthusiasten, Neulinge in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen seid, wir bieten Euch spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

Wir freuen uns über Euer Feedback! Schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@beebuzz.media oder folgt uns auf Instagram. Selbstverständlich freuen wir uns auch auf Bewertungen und Eure Reviews bei Apple Podcast. Habt Ihr Fragen oder Ideen für zukünftige Episoden? Dann lasst es uns wissen, kommentiert hier oder schreibt uns einfach eine Mail.

Hier könnt Ihr den neuen Podcast von inside digital direkt abonnieren: Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Deezer, RTL+, Pocket Casts, RSS