Google sendet ein klares Signal: Die Zukunft des mobilen Computers liegt in der Extended Reality (XR). Am 8. Dezember startet das Unternehmen einen massiven Vorstoß. Der Teaser deutet auf eine neue Smartglasses hin, die tief mit der Gemini-KI verzahnt ist.

Die Schlacht um die Zukunft des mobilen Computings wird härter. Lange Zeit galt der Extended Reality (XR) Markt, also alles rund um Augmented und Virtual Reality, als Spielwiese einiger weniger Platzhirsche. Doch das könnte sich nun grundlegend ändern, denn Google hat eine Ankündigung gemacht, die in der Tech-Welt für Aufsehen sorgt. Das Unternehmen lädt zu einem speziellen Event am 8. Dezember ein, welches den Startschuss für einen massiven Vorstoß in den Smartglasses-Bereich geben könnte. Die Botschaft ist klar: Google kehrt mit seiner mächtigsten Waffe zurück, der Gemini-KI.

Wird Google jetzt groß aufspielen?

Worum es Google genau geht, verrät der offizielle Teaser des Events in vielsagenden Bildern. Zu sehen sind Roboterfiguren, die demonstrativ Smartglasses tragen, was die Richtung unmissverständlich vorgibt. Die Vorstellung einer neuen, eigenen Brille oder zumindest der umfassende Ausbau der bestehenden Android-XR-Projekte scheint damit nahezu gesichert.

Die wahre Neuerung und der entscheidende Unterschied zur bestehenden Konkurrenz liegt jedoch in der tiefen Verknüpfung mit Googles Künstlicher Intelligenz, der sogenannten Gemini-KI. Im Gegensatz zu simplen Bildschirmen vor Euren Augen soll diese Hardware durch Echtzeit-KI-Funktionen zu einem omnipräsenten Assistenten werden.

Stellt Euch vor, Ihr erhaltet sofortige Übersetzungen von Gesprächen in Eurem Blickfeld, die Brille liefert Euch kontextbezogene Informationen zu Objekten, die Ihr gerade anseht, oder fungiert als visuelle Assistentin, die Euch auf Gefahren oder Chancen in Eurer Umgebung aufmerksam macht. Google setzt darauf, dass Gemini dem mobilen Computing die sogenannte „Main Character Energy“ verleiht.

Wie geht es mit dem Android-XR-Ökosystem weiter?

Für Euch als Nutzer und für die gesamte Technologiebranche sind diese Signale von großer Bedeutung. Google meldet sich als ernstzunehmender Konkurrent im XR-Markt zurück und will das Android-XR-Ökosystem auf ein neues Level heben. War der Markt bisher oft fragmentiert und auf Gaming oder Nischenanwendungen fokussiert, könnte die Gemini-Integration den entscheidenden Impuls für den Durchbruch von Smartglasses im Massenmarkt liefern.

Wenn die KI-Funktionen so nahtlos und hilfreich sind, wie in der Branche erwartet, würde sich die Art und Weise, wie Ihr mit Technologie interagiert, grundlegend verändern. Google wählt damit einen aggressiven, KI-zentrierten Ansatz, um sich von anderen Anbietern abzuheben. Das Event am 8. Dezember wird zeigen, ob die Gemini-Brille tatsächlich das Potenzial hat, Euren Smartphone-Alltag mittelfristig zu revolutionieren und die nächste Ära des mobilen Computers einzuleiten.