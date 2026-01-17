Im Podcast sprechen wir heute über Technologien, die keine Rolle mehr spielen. Dinge, die ausgedient haben, oder die von Anfang an niemand wirklich brauchte. Es gibt also in der Casa Casi eine kleine Zeitreise.

Ich hab den frisch aus Las Vegas von der CES zurückgekehrten Timo eingeladen, um mit mir über Video 2000, HD-DVD, die unsäglichen Segways und mehr zu sprechen. Erstaunlich, dass es echt so ganz unterschiedliche Gründe gibt, wieso verschiedene Produkte verschwanden, oder nie eine Chance erhielten.

Totgesagte leben länger …

Wir haben beispielsweise auch über die Google Glass geredet. Es zeichnete sich bei dieser Brille schnell ab, dass es kein Hit werden würde. In diesem Fall aber auch, weil die Zeit einfach noch nicht reif war für so ein Produkt. Heute sehen Smart Glasses komplett anders aus und klopfen an die Tür zum Mainstream.

Hier könnt Ihr in die aktuelle Folge der Casa Casi reinhören: Ab auf den Tech-Friedhof: Das war dann mal weg

Allerdings gab es auch Technologien, die wir schon abgeschrieben hatten, und die dann doch nochmal richtig Fahrt aufnahmen. Schönes Beispiel: Der QR-Code, der hier kaum genutzt wurde, bis er während der Coronapandemie plötzlich Relevanz bekam.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Spotify ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Wir haben zum Ende aber auch einfach mal herumgesponnen: Welches Produkt und welche Technologie könnte als Nächstes die Grätsche machen? Gar nicht so einfach, glaubt mal. Könnt Ihr Euch beispielsweise vorstellen, dass ein Gigant wie Apple mal vor der Pleite stehen könnte, weil man sich so ungeschickt anstellt wie einst Kodak oder BlackBerry?

Hört gerne rein, und wie immer freuen wir uns riesig über ein bisschen Podcast-Liebe: Teilt die Folge, empfehlt uns weiter, vergebt Sterne, wo es geht – und schreibt uns Euer Feedback. Lasst uns gerne auch wissen, welche Technologien Ihr besonders vermisst. Viel Spaß mit der 176. Ausgabe der Casa Casi!