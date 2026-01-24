Wenn ich heute im nextpit-Podcast Casa Casi zusammen mit Timo über Apple spreche, geht es ans Eingemachte! Wir wollen nämlich herausfinden, ob 2026 ein besonders und vielleicht sogar dramatisches Jahr für Apple wird. Hört diese Woche also unbedingt rein in die neueste Episode!

Ist ein Unternehmen wie Apple eigentlich wirklich „too big to fail“? Immerhin ist der Konzern aus Cupertino zwar auf den ersten Blick breit aufgestellt, beim genaueren Hinsehen aber tatsächlich nicht viel mehr als ein „One trick pony“. Soll heißen: Ohne ein sich gut verkaufendes iPhone wird es auch für Apple kompliziert.

Deswegen wird 2026 so wichtig für Apple

Ich kann Euch aber beruhigen: Unser Smartphone-Experte Timo und ich sind heute nicht zusammengekommen, um einen Abgesang auf Apple anzustimmen. Im Gegenteil. Durch den jüngsten KI-Deal mit Google hat Apple vermutlich eine goldrichtige Entscheidung getroffen. So kann man wohl im Frühjahr bereits eine wirklich verbesserte KI-Experience aufs iPhone bringen. Allemal besser, als es noch ein Jahr selbst zu probieren, und schlimmstenfalls dann eine dennoch nicht überzeugende KI aufs Gerät zu bringen.

Aber KI ist sicher nicht das einzige wichtige Thema für Apple. Immerhin vermuten wir ja auch ein faltbares Smartphone von Apple, welches diesen Herbst das Licht der Welt erblicken könnte. Zudem scheint sich Apple auf eine komplett neue Veröffentlichungsstrategie einzustellen! Also ja, das könnte ein wirklich spannendes Jahr im Zeichen des angebissenen Apfels werden!

Hier könnt Ihr in die aktuelle Folge der Casa Casi reinhören: Wird 2026 das Schicksalsjahr für Apple?

Hört gerne in unsere neue Folge rein, und wie immer freuen wir uns riesig über ein bisschen Podcast-Liebe. Teilt die Folge, empfehlt uns weiter, vergebt Sterne, wo es geht – und schreibt uns Euer Feedback. Lasst uns gerne auch wissen, was Ihr dieses Jahr von Apple erwartet. Viel Spaß mit der 177. Ausgabe der Casa Casi!

