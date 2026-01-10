Ich war heilfroh, dass Thomas es überhaupt bis nach Las Vegas geschafft hat. Im Podcast könnt Ihr hören, was für ein wilder Ritt das war. Aber ich wollte mit ihm natürlich nicht nur über seine Reisestrapazien sprechen, sondern aus erster Hand einen Eindruck davon bekommen, was die diesjährige CES zu bieten hatte.
Ich wette, Ihr könnt Euch denken, welches das Buzzword war, das am häufigsten durch die Messeflure hallte.
Irgendwas mit KI …
Richtig geraten, auch die CES 2026 wurde wieder einmal durch das Thema KI dominiert. Bei manchen Produkten ist es einfach Quatsch, dick mit künstlicher Intelligenz zu werben. Andere Gadgets hingegen profitieren aber tatsächlich von der Technologie.
Ein sehr schönes Beispiel dafür sind viele Produkte aus dem Gesundheitssektor. Im Idealfall werden wir künftig Geräte nutzen – siehe die in Vegas präsentierte neue Waage von Withings – die vor Euch selbst wissen, dass Ihr krank werdet. Wir haben uns über die Gesundheitssparte ausführlich unterhalten – definitiv einer der Trends dieses Jahres.
Daneben haben wir aber auch über viele andere Gerätschaften gesprochen, beispielsweise, was ich sonst so tut im Smart Home. Interessiert Ihr Euch für Staubsaug-, Mäh- oder Pool-Roboter? Dann riskiert mal einen Blick in unsere Show Notes. Die sind nicht nur ein schöner Nachweis dessen, was unsere Redakteur:innen vor Ort abgerissen haben, sondern auch eine feine Übersicht der Neuheiten.
Show Notes 175:
