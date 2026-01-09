Auf der CES zeigt Ecovacs, wie innovativ Haushaltsroboter geworden sind. Von neuen Saug- und Wischmodellen über Mähroboter bis zum ersten Poolreiniger der Marke – nextpit zeigt, welche Neuerungen Euch künftig im Alltag unterstützen sollen.

Auf der diesjährigen CES in Las Vegas drehte sich vieles um smarte Technik für den Alltag. Mit dabei war auch Ecovacs, die ihre Produktpalette deutlich ausgebaut und so unter anderem auch erstmalig einen Poolroboter neben neuen Saugrobotern präsentiert haben. Ziel der Marke ist es, Euch im Haushalt und rund ums Haus möglichst viele Aufgaben abzunehmen – und längst nicht mehr nur beim Saugen und Wischen. Um mit den steigenden Anforderungen Schritt zu halten, entwickelt Ecovacs seine Systeme kontinuierlich weiter und hat auf der Messe gleich mehrere neue Modelle vorgestellt. Wir fassen für Euch zusammen, was sich getan hat.

Roboter für Garten, Fenster und erstmalig auch den Pool

Ecovacs beschränkt sich längst nicht mehr nur auf den Innenbereich. Mit dem neuen Ultramarine bringt der Hersteller erstmalig auch einen Roboter für den Pool auf den Markt. Dabei setzt Ecovacs auf von Saugrobotern bekannte Technologien zur Navigation und Hinderniserkennung. Der Ultramarine soll die Reinigung sowie Filtration des Poolwassers weitgehend automatisieren, während Ihr Euch entspannen könnt. Für den Rasen sind die neuen Goat-A- und Goat-O-Mähroboter gedacht. Sie arbeiten mit einem Dual-LiDAR-Navigationssystem und finden sich dadurch auch bei schlechten Lichtverhältnissen zuverlässig zurecht.

Der Roboter mäht und schneidet gleichzeitig die Kanten in einem Durchgang Bildquelle: Ecovacs

Ergänzt wird das Portfolio durch den Winbot W3 Omni, einen neuen Fensterputzroboter mit Multifunktionsstation. Diese übernimmt nicht nur das Laden, sondern reinigt auch automatisch die Wischtücher, sodass Ihr kaum mit Schmutzwasser in Berührung kommt.

Verbesserungen bei Saug- und Wischrobotern

Im Mittelpunkt der neuen Saug- und Wischroboter steht weiterhin die Ozmo-Roller-Technologie. Dabei handelt es sich um eine rotierende Wischwalze mit integrierter Selbstreinigung, die nun weiter optimiert wurde. Beim neuen Deebot T90 Pro Omni fällt der Wischroller rund 50 Prozent größer aus als beim Vorgänger. Dadurch können größere Flächen in weniger Zeit gereinigt werden, während die Druckreinigung der Walze während des Betriebs Streifenbildung vorbeugen soll.

Auch die flammneuen Modelle Deebot X12 Pro Omni und Deebot X12 OmniCyclone wurden technisch aufgerüstet. Sie setzen auf ein neues System zur Fleckenbehandlung, bei dem hartnäckiger Schmutz zunächst mit zwei Hochdruck-Wasserstrahlen gelöst wird, bevor der eigentliche Wischvorgang startet. Zusätzlich hat Ecovacs an der Energieverwaltung gearbeitet: Die neuen Geräte sollen nun Flächen von bis zu 1.000 Quadratmetern in einem einzigen Durchgang schaffen.

Der Saugroboter Deebot X12 mit zwei Hochdruck-Düsen Bildquelle: Ecovacs

Wann die Roboter in den Handel kommen und zu welchen Preisen, hat Ecovacs bislang noch nicht bekannt gegeben. Klar ist aber: Das Unternehmen will Euch künftig noch mehr Arbeit im Haushalt und rund ums Haus abnehmen.

Jetzt seid Ihr gefragt: Wie viele Roboter nutzt Ihr bereits in Eurem Alltag? Und zieht vielleicht bald ein neues Modell von Ecovacs ein? Lasst es uns wissen!