Günstige Notebooks bremsen ihre Leistung oft aus, sobald Ihr ohne Steckdose arbeitet. So wollen Hersteller die Akkulaufzeit strecken. Mit diesem neuen Prozessor soll genau dieses Problem künftig der Vergangenheit angehören.

Qualcomm – bekannt für die Snapdragon-Chips in zahllosen Smartphones von Samsung, Xiaomi und Co. – lud uns nach Las Vegas ein, um uns einen neuen Prozessor zu präsentieren. Anders als gewohnt ist dieser jedoch nicht für Handys gedacht, sondern speziell für Notebooks.

Notebooks mit „Smartphone-Chips“

Zwischen Prozessoren in Smartphones und klassischen PCs gibt es grundlegende Unterschiede. In Computern kommen meist x86-Chips zum Einsatz, die sehr leistungsfähig sind, aber auch viel Energie verbrauchen und entsprechend warm werden. Smartphones setzen hingegen auf ARM-Chips, die deutlich effizienter arbeiten und weniger Hitze erzeugen.

Seit einigen Jahren sind diese ARM-Prozessoren allerdings so stark geworden, dass sie sich problemlos auch für Notebooks eignen. Apple hat 2020 bei den MacBooks komplett auf eigene ARM-Chips umgestellt. Qualcomm war sogar noch früher dran und liefert seine Prozessoren seit 2018 für Windows-Notebooks – etwa für Geräte aus Microsofts Surface-Reihe.

Snapdragon X2 Plus vorgestellt

Bislang findet Ihr ARM-Notebooks vor allem im oberen Preissegment. Dort zählen hohe Leistung, sehr lange Akkulaufzeiten und teils sogar ein lüfterloser Betrieb zu den größten Vorteilen. Mit dem neuen Snapdragon X2 Plus will Qualcomm diese Technik nun auch in günstigere Geräte bringen – im Preisbereich von etwa 500 bis 800 Euro.

Snapdragon X2 Plus Performance pro Watt im Vergleich mit der Konkurrenz Bildquelle: Timo Brauer / inside digital

Gerade bei der sogenannten Performance pro Watt soll der Snapdragon X2 Plus Intel und AMD klar übertreffen. Das bedeutet: ordentliche Leistung bei gleichzeitig besonders sparsamem Verbrauch – und damit Notebooks, die deutlich länger ohne Steckdose durchhalten.

Qualcomm selbst liefert dabei nur den Prozessor. Die Notebooks kommen von bekannten Herstellern. Auf dem Event haben unter anderem Acer, Asus, HP, Dell, Lenovo, Samsung und Microsoft entsprechende Modelle angekündigt. Der Marktstart ist für das erste Halbjahr 2026 geplant.

Was haltet Ihr von ARM-Notebooks im günstigeren Preisbereich? Würdet Ihr bei Eurem nächsten Laptop auf einen solchen Chip setzen – oder bleibt Ihr lieber bei Intel und AMD? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.