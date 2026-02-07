PC-Käufer kämpfen seit Monaten mit steigenden Kosten. Der Grund ist die Speicherkrise, angefeuert durch die AI-Branche. Die Preise für RAM und SSDs sollen nun noch stärker steigen als bislang erwartet. Die Kosten ziehen dabei immer weitere Kreise.

Die AI-Branche beansprucht immer mehr Ressourcen. In den vergangenen Monaten sind vor allem die Preise für Arbeitsspeicher spürbar gestiegen. Aber auch bei SSDs ging es preislich nicht länger bergab. Nun haben die Analysten von TrendForce neue Zahlen vorgelegt. In ihrer neuen Prognose korrigieren sie die ohnehin drastische Vorschau für das 1. Quartal 2026 noch einmal deutlich nach oben. Die rasant steigenden Preise sind aber nicht nur ein Problem für PC-Bauer oder diejenigen, die einfach nur eine externe SSD kaufen wollen.

Speicher wird immer teurer

TrendForce wirft in seinem Bericht zunächst einen Blick in die Vergangenheit – konkret auf das vierte Quartal 2025. Die PC-Auslieferungen lagen deutlich höher als erwartet. Das wiederum führt dazu, dass selbst die größten Hersteller – trotz zugesicherter Liefermengen – mit schrumpfenden Lagerbeständen zu kämpfen haben. Das treibt die Preise nach oben.

Konkret geht TrendForce nun davon aus, dass die DRAM-Preise im 1. Quartal 2026 nicht mehr nur um 55 bis 60 Prozent steigen, sondern um 90 bis 95 Prozent. Eine detailliertere Prognose für DDR4- und DDR5-Module im PC-Markt liegt sogar bei 105 bis 110 Prozent.

Im gleichen Atemzug nennt TrendForce auch NAND-Flash-Speicher, der in SSDs zum Einsatz kommt. Hier rechnen die Analysten mit einem Plus von 55 bis 60 Prozent. Frühere Vorhersagen lagen bei 33 bis 38 Prozent. Der Preisschock der vergangenen Monate hält also nicht nur an – er wird sogar schlimmer.

Die Vorhersagen von TrendForce für die Speicherpreise im 1. Quartal 2026 sehen nicht gut aus Bildquelle: TrendForce

Auswirkungen nicht nur für PC-Bauer

Bislang haben vor allem Endkunden die enormen Preissteigerungen bemerkt, die sich in den vergangenen Wochen zum Beispiel einen neuen PC gekauft oder selbst gebaut haben. Einige Hersteller gingen sogar so weit, dass sie ihre Fertig-PCs ohne RAM angeboten haben. Begründung: Vielleicht haben Käufer noch RAM aus alten Geräten, den sie weiterverwenden können – oder sie wollen ihn separat kaufen.

In Zukunft dürften die steigenden Kosten aber auch andere Branchen betreffen, die diese an ihre Kunden weitergeben. Das zeigt sich in der Tabelle oben an den Vorhersagen für die LPDDR4X/5X-Speicher, die in Smartphones und Tablets zum Einsatz kommen. In den vergangenen Tagen wurde zum Beispiel häufiger diskutiert, ob Apple im Herbst die Preise für die neuen iPhones anheben wird. Ähnliche Berichte gibt es bei Samsung zur kommenden S26-Reihe. Am Ende müssen auch die Smartphone-Hersteller den verbauten Speicher bezahlen, der auch für sie immer teurer wird.

Ob und wann die Komponenten wieder günstiger werden, ist unklar. Haupttreiber bleibt, wie bereits angesprochen, die AI-Branche, die ihre Rechenzentren mit neuer Hardware ausstatten will.