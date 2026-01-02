Wer Kinder oder Haustiere hat, kennt das Problem: Während des Autofahrens wird gerne mal gestritten, nach dem Essen gesucht oder unruhig auf der Rückbank geturnt. Um die Mitfahrer während des Fahrens immer im Blick zu haben, gibt es jetzt ein cleveres Gadget von Ottocast.

Wenn Ihr Euch während der Autofahrt permanent umdreht, um die Kleinen oder den Hund auf der Rückbank im Blick zu haben, kann das schnell gefährlich werden. Nicht nur für den Fahrer selbst, sondern auch für die Beifahrer. Wenn Ihr trotzdem auf Nummer sicher gehen wollt, etwa weil Eure Kinder kleine Streithähne sind oder dem Hund regelmäßig übel wird beim Autofahren, findet Ihr in dem Cabin Care Gadget vom Hersteller Ottocast möglicherweise eine echte Erleichterung. Bestehend aus einer Kamera und einem Adapter, ermöglicht das Gerät die Echtzeitüberwachung der Rückbank Eures Autos, Vans oder Wohnmobils. Das Produkt wird der Hersteller im Januar auf der CES Tech-Messe in Las Vegas vorstellen. nextpit liefert Euch aber bereits jetzt alle wichtigen Details zu Features, Preis und Verfügbarkeit.

Ottocast Cabin Care: Das steckt dahinter

Die Marke Ottocast ist bekannt für Adapter, die es Euch ermöglichen, Autos mit bestehenden AppleCar-Play- oder Android Auto-Funktionen kabellos nachzurüsten. Mit Cabin Care erweitert der Hersteller nun sein Produktportfolio um ein praktisches Gadget, das für mehr Sicherheit unterwegs sorgen soll.

Der Cabin Care-Adapter steht in direkter Verbindung zu einer Kamera, die buchstäblich ein Auge für Euch auf den Rücksitz des Autos hat. Gerade auf längeren Autofahrten in den Urlaub oder auch auf dem täglichen Weg zum Kindergarten kann das ziemlich nützlich sein. Ihr müsst Euch nicht mehr wiederholt umdrehen, um etwaige Streitigkeiten zwischen den Kleinen zu klären, sondern habt über das Display Eures Fahrzeugs alles genau im Blick. Auch für Menschen, die regelmäßig fremde Mitfahrer haben, etwa durch die Nutzung von RideShare-Portalen, kann das Cabin Care Gadget ein echter Pluspunkt im Hinblick auf die Sicherheit sein.

Auf dem Bildschirm des Fahrzeugs wird in Echtzeit das Bild der Rückkamera übertragen Bildquelle: Ottocast

Dabei geht der Blick auf den Bildschirm deutlich flinker und mit weniger Bewegung einher als der Schulterblick in den hinteren Raum des Autos. So könnt Ihr die Augen schnell wieder auf die Straße richten und Euch und Eure Familie sicher von A nach B befördern.

So funktioniert das Gerät im Detail

Die Kamera im kindgerechten Eulendesign nimmt in einem 150-Grad-Winkel auf und umfasst so problemlos die komplette Rückbank. Die Auflösung mit 1.080 p liefert eine ordentliche Qualität, sodass Ihr jedes Detail im Blick habt – auch nachts, wenn alles dunkel ist. Besonders cool: Die Kamera speichert keine Videos ab, sie überträgt sie ausschließlich an das integrierte Fahrzeugdisplay. Ihr müsst also keine Speicherkarte einlegen oder Euch für eine Cloud registrieren. So bleibt auch Eure Privatsphäre geschützt.

Alles im Blick – auch ohne dass Ihr Euch umdrehen müsst Bildquelle: Ottocast

Um Cabin Care zu verwenden, müsst Ihr einfach die Kamera am Rücksitz montieren. Das funktioniert entweder über die mitgelieferten Gurte oder einen Clip. Die Kamera wird mit einem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel über das Auto selbst oder über eine Powerbank (nicht enthalten) mit Strom versorgt. Anschließend nur noch den Adapter in den USB-Port vorn im Fahrzeug stecken – fertig. Ganz ohne aufwendige Montagearbeiten. Nach der ersten Kopplung mit Eurem Smartphone verbindet sich Cabin Care immer automatisch beim Einsteigen ins Auto.

Kinderleichte Montage mit den beiliegenden Gurten Bildquelle: Ottocast

Dank Plug-and-Play müsst Ihr keine zusätzliche Software installieren. Das angezeigte Video könnt Ihr auch im Split-Screen-Modus verwenden und so beispielsweise nebenher der Route zu Eurem Ziel folgen. Achtung: Cabin Care eignet sich nur für moderne Autos, die bereits über kabelgebundenes Apple Car Play oder Android Auto verfügen. Wichtig ist ein USB-Data-Port. Regelmäßige, automatische Updates sorgen dafür, dass die Software von Cabin Care fehlerfrei läuft. Sollte dennoch etwas schiefgehen, steht Euch eine zweijährige Garantie direkt vom Hersteller zur Verfügung.

So viel müsst Ihr zahlen

Ottocast schreibt Cabin Care mit einem UVP von 157,95 Euro aus. Aktuell bekommt Ihr es mit einem Rabatt von 40 Prozent, sodass für Euch nur noch 94,95 Euro auf der Rechnung stehen. Zusätzlich kommen noch Versandkosten in Höhe von rund 6 Euro dazu.

Für den Preis von rund 100 Euro ist Cabin Care von Ottocast ein spannendes Feature für alle, die entspannte Autofahrten genießen wollen. Durch das Echtzeitvideo der Rückbank habt Ihr die Möglichkeit, möglichst gefahrlos in Kontakt mit Euren Liebsten zu bleiben und deren Stimmung und Wohlbefinden im Blick zu behalten. Vor allem bei Mitfahrern, die (noch) nicht verbal antworten können, wie Babys oder Haustieren, kann das eine echte Erleichterung sein. Dennoch ist Vorsicht geboten: Auch wenn der Blick auf das Display deutlich unkomplizierter als ein Umdrehen ist, solltet Ihr Euch nicht von der Aufnahme ablenken lassen und im Zweifel immer anhalten, um in das Geschehen auf der Rückbank einzugreifen.

Jetzt seid Ihr gefragt: Was sagt Ihr zu dem Gadget von Ottocast? Wäre das was für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!