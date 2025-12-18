Es gibt spannende Neuigkeiten aus der Kompaktklasse: Opel bringt Anfang 2026 den überarbeiteten Opel Astra und den Astra Sports Tourer auf die Straße – und das als richtig schickes Facelift! Mit frischem Design, beleuchtetem Markenlogo, modernster Technik und größerer Batterie.

Das auffälligste Update ist die Frontpartie: Der beleuchtete Opel-Blitz ist jetzt ein fester Bestandteil des schmaleren, moderneren Opel Vizor. Das verleiht dem Astra sofort einen selbstbewussten Auftritt. Dazu gibt es eine überarbeitete Stoßstange mit glänzenden schwarzen Akzenten, die den Look noch stylisher machen. Die Seitenlinie und das Heck bleiben weitgehend unverändert, aber neue 17- und 18-Zoll-Leichtmetallräder sorgen für einen zusätzlichen Wow-Effekt.

Mehr Reichweite, smarter laden

Technisch hat Opel ebenfalls nachgelegt. Beim Astra Electric wurde die Batterie auf 58 kWh vergrößert, was Euch bis zu 454 Kilometer WLTP-Reichweite ermöglicht – also nach Herstellerangaben bis zu 34 Kilometer mehr als bisher. Ebenfalls interessant: Erstmals unterstützt der Astra Electric V2L (Vehicle to Load). Heißt konkret: Ihr könnt unterwegs oder im Urlaub über Euer Auto externe Geräte wie E-Bikes oder Laptops laden, ohne eine Steckdose suchen zu müssen.

Unter anderem der klassische Kompaktwagen des Opel Astra bekommt ein Facelift. Bildquelle: Opel

Innenraum & Konnektivität: Alles digital, alles smart

Im Innenraum setzt Opel auf intuitive Bedienung und smarte Vernetzung. Die Bedienelemente sind aufgeräumt, die Materialien hochwertiger, und alle digitalen Funktionen – von Smartphone-Integration bis hin zu modernen Infotainment-Systemen – sind auf dem neuesten Stand. Das Ziel ist klar: Euer Fahrerlebnis soll nicht nur schön anzusehen sein, sondern auch praktisch und digital durchdacht. Und wenn Ihr mal richtig viel mitnehmen wollt: Der Kofferraum fasst bis zu 1.339 Liter, beim Kombi sogar 1.634 Liter, wenn Ihr die Rücksitze umlegt.

Den Opel Astra (2026) gibt es neu aber auch als Kombi-Modell. Bildquelle: Opel

Mit dem Facelift will Opel den Astra gegenüber Konkurrenten wie VW Golf, Peugeot 308 oder anderen Modellen im Segment richtig stark positionieren. Der Marktstart für den neuen Astra und den Sports Tourer ist für Frühjahr 2026 geplant. Genaue Preise sind noch nicht bekannt, dürften aber kurz vor der Brüssel Motor Show (9.–18. Januar 2026) verraten werden – dort könnt Ihr den neuen Astra dann auch erstmals live sehen.

Fazit zum neuen Opel Astra: Urban, modern, clever

Kurzum: Der neue Opel Astra 2026 kombiniert frisches Design, smarte Technik und mehr Reichweite – perfekt für alle, die in der Kompaktklasse Wert auf Style, Komfort und digitale Features legen. Wer einen flexiblen, modernen Alltagsbegleiter sucht, sollte den neuen Astra auf jeden Fall im Blick haben.