Der neue vollelektrische Porsche Cayenne verbindet brachiale Performance mit moderner E-Technik: Bis zu 1.156 PS, 2,5 Sekunden von 0 auf 100 lm/h und ultraschnelles 800-Volt-Laden. So definiert Porsche den SUV-Sport neu – kraftvoll, effizient, kompromisslos.

Porsche zeigt mit dem neuen vollelektrischen Cayenne Electric klar, wohin die Reise geht: volle Power, modernste E-Technologie und trotzdem genau das Fahrgefühl, das Fans der Marke feiern. Egal ob Ihr Euch für das Basismodell oder den extrem starken Turbo interessiert – beide Varianten setzen in Sachen Performance und Technik neue Maßstäbe.

Porsche Cayenne Electric: Leistung satt!

Schon beim ersten Blick auf die technischen Daten des Cayenne Turbo Electric wird klar, dass hier kein „normaler“ E-SUV unterwegs ist. Zwei Motoren liefern satte 850 kW (1.156 PS) und katapultieren Euch in brutalen 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Damit zieht der Turbo sogar am legendären Porsche 911 Turbo S vorbei – und das mit bis zu 1.500 Nm Drehmoment.

Porsche Cayenne Electric in der Frontansicht. Image source: Porsche

Wer gerne mit maximalem Punch unterwegs ist, bekommt hier das volle Programm. Selbst im Alltag stehen noch 630 kW (857 PS) zur Verfügung, und mit der Push-to-Pass-Funktion werden für zehn Sekunden weitere 130 kW freigeschaltet. Die Launch Control ruft dann die volle Systemleistung ab und sorgt dafür, dass Ihr jedes Mal aufs Neue grinst, wenn Ihr das Pedal durchdrückt. Anderen Verkehrsteilnehmern dürfte dann eher der Mund offen stehen bleiben.

Auch das Basismodell hat es in sich

Jetzt denkt Ihr vielleicht: „Klar, Turbo ist krank, aber wie sieht’s mit dem normalen Cayenne Electric aus?“ Antwort: Auch der ist alles andere als normal. Mit 300 kW (408 PS) im Standardmodus und 325 kW (442 PS) mit Launch Control sprintet er in 4,8 Sekunden auf 100 km/h und erreicht 230 km/h Spitze; also 30 km/h weniger als die Turbo-Ausführung. Schon das reicht völlig aus, um echte Sportlichkeit zu erleben.

Besonders beeindruckend ist die Rekuperation. Der Cayenne Electric holt beim Verzögern bis zu 600 kW Energie zurück. In rund 97 % der Bremsvorgänge arbeitet nur der E-Motor – die klassische Bremse greift kaum noch ein. Wer sich für den Turbo entscheidet, kann optional die Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) dazu konfigurieren, die gerade bei intensiver Nutzung ihre Stärken ausspielt.

Laden, Akku, Reichweite – schnell unterwegs und schnell wieder voll

Der neue Cayenne setzt auf ein Hochvoltsystem mit beidseitiger Kühlung, das speziell für extreme Leistungsabgabe ausgelegt ist. Der rund 600 kg schwere Akku bringt 113 kWh mit und lässt sich komfortabel von beiden Fahrzeugseiten laden. Richtig spannend wird es aber an passenden Schnellladesäulen: Dank 800-Volt-Technologie pumpen diese unter optimalen Bedingungen bis zu 400 kW ins Auto – und das sorgt dafür, dass Ihr von 10 auf 80 % in unter 16 Minuten kommt.

Ein echtes Highlight: Zum ersten Mal bietet Porsche im Cayenne induktives Laden mit bis zu 11 kW an. Einfach auf einer passenden Charging-Station im Boden parken, laden, fertig – ganz ohne Kabel.

Reichweite gibt’s natürlich auch reichlich:

Basismodell: bis zu 642 km WLTP

Turbo: rund 623 km WLTP

Auf der Autobahn dürft Ihr mit 450–500 km planen, je nach Fahrstil. Klar ist aber auch: Wer die volle Leistung gerne und oft abruft, wird (viel) früher nachladen müssen.

Fahrdynamik: Mehr Kontrolle, mehr Komfort, mehr Sportlichkeit

Was den Cayenne Electric von vielen anderen E-SUVs unterscheidet, ist die Fahrdynamik. Beide Modelle kommen mit Allrad und elektronischem ePTM-Traction-Management. Dazu gibt’s eine serienmäßige adaptive Luftfederung (PASM), die für ein extrem ruhiges Fahrgefühl sorgt.

Porsche Cayenne Electric: Sportliches SUV-Modelle für Zahlungswillige. Image source: Porsche

Der Turbo legt hier nochmal ordentlich nach: Hinterachs-Quersperre (PTV Plus) und auf Wunsch das Porsche Active Ride – ein High-End-Fahrwerk, das die Karosseriebewegungen fast komplett neutralisiert. Ergebnis: Egal ob schnelle Kurven, schlechte Straßen oder starke Beschleunigung – der Wagen bleibt erstaunlich stabil.

Mit der Hinterachslenkung (bis zu 5 Grad) wird das große SUV zudem im Stadtverkehr wendiger und bei hohen Geschwindigkeiten stabiler. Alles fühlt sich harmonisch, sportlich und gleichzeitig entspannt an – so wie man es von einem Porsche erwartet.

Design: Modern, klar und mit kräftiger Präsenz

Optisch geht der Cayenne Electric einen deutlich moderneren Weg. Die flachen Matrix-LED-Scheinwerfer, rahmenlosen Türen und die starke Seitenlinie lassen ihn futuristisch, aber trotzdem typisch Cayenne wirken. Der Radstand ist um fast 13 cm gewachsen, was besonders den Passagieren im Fond zugutekommt.

Auch praktisch bietet der Wagen einiges:

781 bis 1.588 Liter Kofferraum

90-Liter-Frunk vorne

Bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast

Damit taugt der Cayenne Electric nicht nur als Performance-SUV, sondern auch problemlos als Familien- oder Reisewagen.

Innenraum: Mehr Display geht kaum

Der Innenraum zeigt, dass Porsche beim Thema Digitalisierung keine halben Sachen macht. Das neue Flow-Display in der Mittelkonsole zieht sofort den Blick auf sich. Dazu kommt ein 14,25-Zoll-Kombiinstrument und optional ein 14,9-Zoll-Beifahrerdisplay. Zusammen ist das die größte Displayfläche, die je in einem Porsche verbaut wurde.

Porsche Cayenne Electric: Blick in das moderne Cockpit. Image source: Porsche

Ein weiteres Highlight: das neue AR-Head-up-Display, das Navigationshinweise und wichtige Infos direkt ins Sichtfeld projiziert – extrem intuitiv, extrem modern. Weitere Komfort-Extras: Flächenheizung für Sitze, Armauflagen und Paneele, ein Panorama-Schiebedach mit „Sunshine Control“, Ambientebeleuchtung und die sogenannten Mood Modes, die Licht und Displays Eurer Stimmung anpassen.

Preise: Da zuckt der Geldbeutel einmal durch

Der neue Cayenne Electric ist alles andere als ein Schnäppchen, aber das überrascht wohl niemanden. Der Einstieg liegt bei 105.200 Euro, der Turbo startet bei satten 165.500 Euro. Im kommenden Jahr soll zusätzlich eine Coupé-Version folgen, andere Derivate sind bereits geplant. Und zur Beruhigung für alle Fans: Verbrenner- und Hybridmodelle bleiben weiterhin im Angebot – und das voraussichtlich noch viele Jahre.