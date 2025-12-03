Leapmotor B10 (67,1 kWh) Testbericht

Der Markt für kompakte Elektro-SUVs wächst rasant – und mittendrin taucht plötzlich ein Modell auf, das viele von Euch überraschen dürfte: der Leapmotor B10. Ein Elektro-SUV, der mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis, moderner Ausstattung und richtig viel Platz auf sich aufmerksam macht.

Beim ersten Blick fällt sofort auf: Der B10 wirkt nicht wie ein Billigheimer. Die Front mit schmalen LED-Tagfahrlichtern und den etwas tiefer sitzenden Hauptscheinwerfern macht optisch echt was her. Die Seitenlinie wirkt klar und aufgeräumt, fast schon europäisch – kein Wunder, denn Leapmotor gehört mittlerweile zur großen Allianz um Stellantis, der Mutter von Opel und Peugeot. Am Heck geht es genauso modern weiter. Mit den sauber gezeichneten LED-Rückleuchten und dem Dachkantenspoiler erinnert die Silhouette tatsächlich ein wenig an einen Porsche Macan – ohne dabei aufdringlich wirken zu wollen. Genau diese zurückhaltende, aber wertige Gestaltung dürfte viele europäische Kunden ansprechen.

Innenraum im Leapmotor B10: wenig Außenmaß, aber richtig viel Platz

Sobald Ihr einsteigt, spürt Ihr sofort: Der B10 ist innen größer, als er von außen aussieht. Mit seinen 4,52 Metern wirkt er eigentlich kompakt – fühlt sich aber im Innenraum fast wie eine Nummer größer an.

Die erhöhte Sitzposition von Fahrer und Beifahrer sorgt für eine angenehme Übersicht. Und hinten? Da wird’s dann richtig beeindruckend. Selbst wenn vorn große Menschen sitzen, bleibt für Passagiere auf der Rückbank ordentlich Platz für Beine und Kopf. Der Leapmotor B10 ist echt ein kleines Raumwunder.

Besonders cool: Der Beifahrersitz lässt sich so weit nach hinten klappen, dass eine richtige Liegefläche entstehen kann. Ideal, wenn Ihr mal eine Pause einlegen wollt. Während des Ladevorgangs zurücklehnen? In diesem E-Auto wird Entspannung auf ein ganz neues Level gehoben.

Kofferraum & Frunk: Platz für Alltag, Urlaub und mehr

Der Kofferraum bietet ein Ladevolumen von soliden 420 Litern – nicht riesig, aber definitiv alltagstauglich. Die niedrige Ladekante macht das Verstauen von Waren und Gütern einfacher, und wenn Ihr die Rücksitze umklappt, bekommt Ihr bis zu 1.300 Liter Laderaum. Das reicht locker für Urlaubsgepäck, große Kartons oder den großen Wochenendeinkauf.

Nicht übermäßig viel Platz im Kofferraum. Doch vollkommen alltagstauglich.

Praktisch ist auch der kleine Frunk vorne unter der Motorhaube. Mit 25 Litern zwar überschaubar groß, aber perfekt für Kabel und anderes Zubehör, das nicht im Kofferraum herumfliegen soll. In der von uns getesteten Topversion Design Pro Max gibt’s sogar eine elektrische Heckklappe und ein ordentliches Premium-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern.

Unter der Motorhaube bietet der Leapmotor B10 zusätzlichen Stauraum.

Wichtig zu wissen ist aber auch: Die Anhängelast ist mit 750 Kilogramm überschaubar. Für Fahrradträger oder kleine Hänger okay – für echte Zuglasten ist der Leapmotor B10 hingegen weniger ausgelegt.

Cockpit & Bedienung: Große Screens, modernes Feeling

Im Cockpit dominiert ein 14,6-Zoll-Touchscreen, der über allem zu schweben scheint. Unterhalb des Screens findet Ihr keine Tasten. Nein, wirklich keine. Alles läuft über das Display: Klimakomfort, Spiegelverstellung, Fahrzeugmenüs. Das wirkt modern, ist aber definitiv gewöhnungsbedürftig, wenn Ihr klassische Buttons zum Drücken liebt. Hinter dem Lenkrad sitzt ein 8,8 Zoll großes Infodisplay. Von ihm kann der Fahrer alle wichtigen Informationen ablesen. Schade: Ein Head-up-Display gibt’s nicht. Auch nicht gegen Aufpreis.

Aufgeräumt und modern: das Interieur des Leapmotor B10.

Natürlich ist der B10 kein Luxusauto. Aber für sein Preissegment ist er ordentlich verarbeitet. Vorn ist die Materialqualität gut, hinten und im Kofferraum eher funktional. Aber ganz ehrlich: Für den aufgerufenen Preis (siehe unten) ist alles absolut im Rahmen.

Software: Flüssig, modern – aber nicht ganz komplett

Das Betriebssystem im Leapmotor B10 läuft dank Snapdragon-Prozessor angenehm flüssig und logisch. Die Menüs sind gut strukturiert und klar dargestellt. Aber Achtung: Zum Marktstart fehlen Apple CarPlay und Android Auto. Laut Hersteller sollen beide Funktionen jedoch Ende des Jahres per Update nachgeliefert werden. Dann soll auch 1-Pedal-Driving freigeschaltet werden. Das wäre für viele Fahrer ein echter Mehrwert.

Und was bietet das neue E-Auto hinsichtlich moderner Assistenzsysteme? Die Antwort: Der B10 bringt viele Features mit, die Ihr sonst eher in höheren Klassen seht:

Spurhalteassistent

Abstandsregelung

360-Grad-Kamera

Notbremsassistent

Querverkehrswarner

Gerade die 360-Grad-Kamera gehört zu den besseren Systemen und hilft Euch im Stadtverkehr enorm. Sie sorgt für eine viel bessere Rundumsicht; besonders natürlich beim Rückwärtsfahren.

Gestatten, Leapmotor B10: ein kompakter SUV aus China.

Akku & Reichweite: Realistische Werte und starke Ladeleistung

Wenn es um die Reichweite geht, müsst Ihr wissen, dass Ihr die Auswahl zwischen zwei Batteriegrößen habt. In beiden Fällen kommen robuste LFP-Zellen zum Einsatz – langlebig und alltagstauglich.

Kleine Batterie (56,2 kWh): 361 Kilometer nach WLTP-Norm

Große Batterie (67,1 kWh): 434 Kilometer nach WLTP-Norm

Reale Werte? Hier müsst Ihr vom WLTP-Standard natürlich noch Abzüge vornehmen. Wir rechnen mit folgenden Reichweiten, die bei einer Fahrt mit meist 130 km/h zu erreichen sind.

kleine Batterie: 250–300 Kilometer

große Batterie: 300–350 Kilometer

Schnellladen: richtig gut für die Preisklasse

Bei einer recht überschaubaren Reichweite stellt sich natürlich besonders die Frage, wie schnell das Auto in der Lage ist, neue Energie zu ziehen. Und hier gibt es gute Nachrichten: Die Topversion des Leapmotor B10 schafft an Schnellladesäulen eine Ladeleistung von bis zu 168 kW – das ist stark. Damit geht’s in ca. 20–30 Minuten von moderater Restladung auf 80 Prozent. Die kleinere Batterie lädt mit bis zu 140 kW, was ebenfalls einem guten Wert entspricht. AC-Laden an einer Normalladesäule oder an der Wallbox zu Hause läuft dreiphasig mit 11 kW – klassischer Standard.

Fahreindruck: Komfort statt Sport

Um es direkt vorab zu verraten: Der Leapmotor B10 ist kein Sportler! Aber das will er auch gar nicht sein. Mit 160 kW (218 PS) über einen Hinterradantrieb fährt er vielmehr angenehm souverän. Von 0–100 km/h beschleunigt dieses Elektroauto in etwa acht Sekunden – völlig ausreichend für Alltag und Familie.

Sportliches Heck am Leapmotor B10.

Das Fahrwerk ist deutlich komfortorientiert ausgerichtet, Unebenheiten nimmt es gut weg. Auf der Autobahn wird es ab einer Reisegeschwindigkeit von etwa 120 km/h etwas lauter im Innenraum, aber in Summe verbleibt alles dank guter Isolierung im Rahmen. Und der Verbrauch? Reell dürft Ihr im Alltag mit etwa 16–17 kWh/100 km rechnen. Auf der Langstrecke steigt der Wert, im Test lagen wir rund um Frankfurt bei knapp 22 kWh.

Der Wendekreis ist angenehm klein, was Euch im Parkhaus oder in engen, innerstädtischen Straßen das Leben erleichtert. Mit seinen 18-Zoll-Felgen lässt sich der B10 sauber manövrieren. Und wie gesagt: Die 360-Grad-Kamera ist ein echter Segen für mehr Überblick.

Die größten Schwächen im Überblick

Infotainment noch unvollständig

CarPlay und Android Auto fehlen (Update angekündigt). Materialqualität nicht überall top

Vor allem hinten und auf der Beifahrerseite eher einfach gehalten. Alles über Touchscreen

Wer Knöpfe liebt, muss umdenken. Kleine Batterie limitiert

Für Vielfahrer nur bedingt geeignet. Kein sportlicher Anspruch

Der B10 ist entspannt – weniger dynamisch.

Preis-Leistung: Ein echter Geheimtipp im Elektro-Segment

Aber was kostet dieses E-Auto denn nun? Der Leapmotor B10 startet bei 29.900 Euro – und das ist für ein Elektro-SUV dieser Größe und Ausstattung ein Brett. Besonders, wenn man bedenkt, wie hoch viele etablierte Hersteller mittlerweile ihre Preise ansetzen. Gerade im Segment, in dem auch der beliebte Skoda Elroq (Test) unterwegs ist, wirkt der B10 wie die frische Alternative.

Kompakt und doch unfassbar geräumig: der Leapmotor B10.

Für die große Batterie müsst Ihr mindestens 32.400 Euro einplanen. Das Modell mit Topausstattung startet ab 33.900 Euro. Richtig stark und an dieser Stelle auf jeden Fall eine Erwähnung wert: Ein Panoramadach ist serienmäßig, was in dieser Preisklasse eher selten ist.

Sicherheit: Volle 5 Sterne im Crashtest

Und noch etwas möchten wir Euch nicht vorenthalten: Im berühmten Euro NCAP-Crashtest holte der Leapmotor B10 vor wenigen Wochen volle fünf Sterne. Sicherheit ist hier also definitiv kein Thema, über das Ihr Euch Sorgen machen müsst.

Garantiezeiten:

Fahrzeug: 4 Jahre / 100.000 km

Batterie: 8 Jahre / 160.000 km

Fazit: Der Leapmotor B10 könnte für viele von Euch genau der Richtige sein

Der rund 1,8 Tonnen leichte B10 möchte kein Prestigeobjekt sein – sondern ein praktischer, bezahlbarer und moderner Alltagsbegleiter. Und genau das funktioniert überraschend gut. Ihr bekommt viel Auto fürs Geld, ohne komplizierte Bedienung, ohne unnötigen Schnickschnack, aber mit reichlich Platz, Komfort und effizientem Antrieb.

Natürlich gibt es kleine Schwächen, aber gemessen am Preis liefert der B10 richtig ordentlich ab. Wer ein alltagstaugliches Elektro-SUV mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, sollte dieses E-Auto-Modell definitiv auf dem Radar haben.