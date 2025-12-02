Opel Mokka GSE Testbericht

Wenn Ihr glaubt, Ihr kennt den Opel Mokka gut, dann wartet, bis Ihr Euch in den Mokka GSE setzt. Denn der ist nicht einfach eine aufgepeppte Variante, sondern ein richtig sportliches E-Auto, das jederzeit zeigt, dass unter der Haube – oder besser gesagt im Antrieb – deutlich mehr steckt.

Schon auf dem Papier macht der GSE klar, wo die Reise hingeht: 207 kW (281 PS) sind eine Ansage für ein kompaktes Elektro-SUV. Und wenn Ihr dann auf den Startknopf drückt und auf die Straße rollt, spürt Ihr ziemlich schnell, dass diese Zahlen nicht geschönt sind. In 5,9 Sekunden geht's von 0 auf 100 km/h – das fühlt sich in einem kompakten SUV einfach anders an. Sehr direkt, sehr lebendig. Und wenn Ihr einmal auf freier Strecke unterwegs seid, stehen Euch bis zu 200 km/h an Höchstgeschwindigkeit zur Verfügung. Opel hat hier den aktuell stärksten Elektro-Serienwagen seiner gesamten Geschichte auf die Räder gestellt.

Fahrgefühl: Alltag trifft im Opel Mokka GSE auf Dynamik – und zwar richtig angenehm

Zum Vergleich: Der normale Mokka Electric bringt es auf deutlich zahmere 150 km/h und braucht rund neun Sekunden auf 100 km/h. Das sind Welten, die Ihr im Alltag wirklich merkt. Und genau darum zielt der GSE auch auf Fahrer ab, die einerseits jeden Tag ein praktisches Auto benötigen – aber eben auch Spaß am Fahren haben wollen.

Typischer Elektro-Crossover - aber in sportlicher Form: der Opel Mokka GSE.

Bei unserer Testfahrt rund um Madrid wurde schnell klar, wie gut der GSE seine Balance findet. In den engen Straßen der Stadt fährt sich das Auto so wendig, wie man es von einem kompakten Crossover erwartet. Ihr kommt leicht um Kurven, könnt entspannt im Verkehr mitschwimmen und habt immer das Gefühl, dass die Lenkung kurz und knackig reagiert.

Sobald Ihr die Stadt verlasst, zeigt der GSE aber sein zweites Gesicht: Auf Landstraßen und Autobahnabschnitten entfaltet der Wagen seine sportliche Seite. Hier kommen die 345 Newtonmeter Drehmoment voll zur Geltung. Der Frontantrieb wirkt erstaunlich souverän, und auch wenn sportliche Fronttriebler gerne mal zum Untersteuern neigen, bleibt der GSE durch seine Technik bemerkenswert stabil.

Optik: sportlich, aber niemals laut

Wenn Ihr den GSE auf der Straße seht, merkt Ihr schnell, dass Opel bewusst nicht mit aggressiven Spoilern und überzogenen Renn-Optik-Elementen gearbeitet hat. Stattdessen sind die Unterschiede zu den normalen Mokka-Modellen eher subtil – aber dennoch deutlich erkennbar, wenn man weiß, worauf man schauen muss.

Die größeren Bremsscheiben springen beim Blick durch die Felgen sofort ins Auge. Dasselbe gilt für die gelben Bremssättel, die dem Wagen einen echten Performance-Look verleihen. Dazu kommen GSE-Schriftzüge und 20-Zoll-Leichtmetallräder. Insgesamt wirkt der Wagen sportlich und modern, aber gleichzeitig zurückhaltend genug, um perfekt in urbane Umgebungen zu passen.

Optisch dezent heißt beim 4,15 Meter langen und 1,79 Meter breiten Mokka GSE nicht, dass er technisch zurückhaltend wäre – im Gegenteil. Viel von dem, was Ihr am Fahrgefühl spürt, stammt aus echten Motorsport-Erfahrungen von Opel. Nicht ohne Grund: Der Mokka GSE wird in Zukunft auch als Rallye-Wagen für Aufsehen sorgen. Das Serienmodell für die Straße kommt unter anderem mit:

verstärkten Achsen

neuem Lenksystem samt verbessertem Lenkgetriebe

mechanischem Sperrdifferenzial vorn

doppelt wirkenden Hydro-Stoßdämpfern

sportlich abgestimmten Bremsen

Diese Kombination sorgt dafür, dass Ihr eine direkte und präzise Rückmeldung bekommt. Vor allem auf kurvigen Straßen wirkt das Auto viel leichter und agiler, als es mit knapp 1.700 Kilogramm eigentlich ist. Besonders beeindruckend ist, wie stabil das Heck bleibt – auch wenn Ihr auf Serpentinen mal etwas flotter unterwegs seid.

Natürlich hat ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk auch eine Schattenseite: Auf unebenen Straßen rumpelt der Wagen etwas stärker über Unebenheiten des Untergrunds. Das gehört aber zur Art des Autos und ist der Preis für seine präzise Fahrdynamik.

Der Opel Mokka GSE macht auch auf der Rennstrecke eine gute Figur.

Gewicht & Reichweite: leichter als viele Konkurrenten

Dass der GSE für ein Elektro-SUV dieser Leistungsklasse ziemlich leicht ausfällt, merkt Ihr ständig. Das wirkt sich nämlich positiv aufs Handling aus. Aber auch auf den Verbrauch. Ein Stromsparwunder ist der Mokka GSE nämlich nicht.

Die Batterie hat 54 kWh brutto (etwa 51 kWh netto). Laut WLTP schafft Ihr damit 336 Kilometer. Realistisch – besonders wenn Ihr sportlich-flott unterwegs seid – sind eher rund 250 bis 300 Kilometer. Im Stadt-Land-Mix könnt Ihr mit etwa mit einem Verbrauch zwischen 22 und 24 kWh pro 100 Kilometer rechnen.

Das ist für ein sportliches E-SUV zwar ein ordentlicher Wert, reicht aber für Vielfahrer nicht unbedingt. Für Pendler oder Nutzer, die viel im urbanen Bereich unterwegs sind, liefert der Wagen aber eine vollkommen ausreichende Reichweite.

Opel Mokka GSE laden: Kein Schnelllade-Wunder

Beim Aufladen zeigt der GSE eine solide, aber nicht überragende Leistung. An Schnellladesäulen bekommt Ihr maximal 100 kW Ladeleistung. Das reicht, um zwischen 20 und 80 Prozent unter optimalen Bedingungen etwa 27 Minuten einzurechnen. Unter realen Umständen kann es aber auch gut mal länger dauern.

An AC-Ladesäulen und der Wallbox lädt das Auto mit 11 kW, was für den Alltag absolut praktikabel ist. Trotzdem wären für einen sportlichen Mokka an dieser Stelle 22 kW Ladeleistung viel angebrachter gewesen. Heißt: So flott das Auto auf der Straße unterwegs sein kann, der Mokka GSE ist kein Dealbreaker hinsichtlich seiner Ladeleistung.

Fahrmodi: drei Persönlichkeiten – Ihr entscheidet

Fahrmodi? Ihr könnt direkt an der Mittelkonsole über einen Schalter zwischen drei Modi umschalten. Die Unterschiede merkt Ihr sofort:

Sport – volle 281 PS, maximale Performance

– volle 281 PS, maximale Performance Normal – 231 PS, ausgewogener Alltag

– 231 PS, ausgewogener Alltag Eco – 190 PS und auf 150 km/h begrenzt, ideal für Strecke

Der zusätzlich auswählbare "B"-Modus verstärkt die Rekuperation. Also die Verzögerung des Autos, wenn ihr den Fuß vom Strompedal nehmt. Schaltwippen zur manuellen Feineinstellung der Energierückgewinnung gibt es aber leider nicht.

Abgeflachtes Lenkrad, sportliche Züge - das Cockpit des Opel Mokka GSE.

Innenraum: Sportlich, schlicht, funktional – aber nicht riesig

Im Cockpit fallen Euch sofort das abgeflachte Lenkrad, helle Nähte und die sportlichen Sitze mit Alcantara-Bezug ins Auge. Sie sind bequem und halten Euch besonders bei agiler Fahrweise gut fest. Teil der Wahrheit ist aber auch: kräftiger gebaute Menschen könnten wegen der ausgeprägten Seitenführung der Sitze das Gefühl haben, etwas eingeengt zu sitzen. Unbedingt probesitzen! Die Verarbeitung ist Opel gut gelungen, wenngleich an vielen Stellen Hartplastik für ein weniger hochwertiges Gesamterscheinungsbild sorgt. Deutlich wahrnehmbar sind Abrollgeräusche der Reifen. Störend sind sie aber nicht.

Vorn habt Ihr angenehm viel Platz, sowohl für Kopf als auch Beine. Hinten wird es enger: Für große Erwachsene reichen Kopf- und Beinfreiheit auf kurzen Strecken aus, auf längeren Fahrten wird’s für Menschen über 1,85 m aber eher unkomfortabel – erst recht, wenn die Vordersitze weit nach hinten geschoben sind. Der kurze Radstand von 2,56 Metern zeigt hier deutlich Grenzen auf.

Im Fond des Opel Mokka Electric GSE kann es eng werden.

Der Kofferraum fasst 310 Liter, was für den Alltag ausreichend ist. Für große Familienreisen reicht das Volumen aber nicht. Große Koffer lassen sich mehr schlecht als recht verstauen. Das Kofferraumvolumen ist eher für zwei kleine Trolleys ausgelegt. Mit umgeklappter Rückbank stehen bis zu 1.060 Liter zur Verfügung. Sehr praktisch: Der GSE kommt serienmäßig mit einem doppelten Ladeboden, in dem Ihr das Ladekabel sauber verstauen könnt. So stört es im Alltag nicht, indem es einfach so im Kofferraum liegt.

Assistenzsysteme & Infotainment

Sicherheit? Wird bei Opel natürlich auch groß geschrieben. Und so überrascht es nicht, dass der GSE eine breite Palette moderner Features und Assistenzsysteme bietet:

adaptiver Tempomat

Stauassistent

Spurhalteassistent

Toter-Winkel-Warner

Echtzeit-Navigation

Einparkhilfe vorne und hinten

180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera

Beim Infotainment wird’s modern: Ihr bekommt einen 10-Zoll-Touchscreen plus ein 10-Zoll-Fahrerdisplay. Beide sind klar strukturiert und leicht verständlich. Der Touchscreen zudem für eine bessere Aufsicht zum Fahrer geneigt. Zudem unterstützt das System natürlich sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto – kabellos. So könnt Ihr viele Eurer Lieblings-Apps auch unterwegs im Auto nutzen. Head-up-Display? Nein. Panorama-Dach? Ebenfalls nicht verfügbar. Dafür ist aber ein Navigationssystem serienmäßig an Bord.

Vergleich zur Konkurrenz

Im direkten Umfeld konkurriert der GSE z. B. mit dem Ford Puma oder dem VW T-Roc. Der GSE ist dabei ganz klar das sportlichste Angebot – mit merklich mehr Fahrspaß als viele seiner Wettbewerber.

Stärken:

extrem agiles Handling

präzise Lenkung

sportliche Abstimmung

Rallye-Feeling im Alltag

Schwächen:

Reichweite im realen Alltag eher mäßig

Ladeleistung solide, aber nicht überragend

Innenraum nicht familientauglich

Preis & Leasing

Der normale Mokka Electric startet preislich bei 36.740 Euro. Für den GSE werden mindestens 47.300 Euro fällig. Beim Leasing liegt er direkt über Opel bei mindestens 379 Euro pro Monat. Optional könnt Ihr ihn mit einer schwarzen Motorhaube ordern, was den sportlichen Charakter noch einmal stärker betont.

Kompakt und sportlich: der Opel Mokka GSE.

Fazit zum Opel Mokka Electric GSE

Wenn Ihr ein sportliches, kompaktes Elektro-SUV sucht, das Euch jeden Tag zuverlässig begleitet und gleichzeitig richtig Laune macht, dann ist der GSE für Euch gemacht. Reichweitenrekordler und Familienkutsche ist er aber nicht – aber genau darum geht es hier auch nicht. Der GSE bietet ein richtig schönes Gesamtpaket aus Dynamik, Fahrspaß, Alltagstauglichkeit und modernem Design. Ein Auto, das Euch im Alltag begleitet und gleichzeitig jeden Morgen ein Grinsen ins Gesicht zaubert.